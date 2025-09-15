अगस्त में धूम मचाने वाली ये कारें हर ग्राहक के लिए हैं बेस्ट, पूरे साल रहती है इनकी डिमांड

Top Selling Cars: अगर आप सितंबर में कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको अच्छे ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं तो, आज हम आपके लिए तगड़े ऑप्शन लेकर आए हैं जो अगस्त में धूम मचा चुके हैं और इन्हें सितंबर में खरीदना आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन साबित हो सकता है.

मारुति सुजुकी अर्टिगा

मारुति सुजुकी ने अगस्त में अर्टिगा की कुल 18,445 इकाइयाँ बेचीं, जिससे यह एमपीवी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही. कार निर्माता कंपनी अगस्त 2024 में अर्टिगा की 18,580 इकाइयाँ बेचने में कामयाब रही, जो पिछले साल की तुलना में 1 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है. डीलरशिप सूत्रों के अनुसार, नए जीएसटी के तहत मारुति सुजुकी अर्टिगा पर 47,000 रुपये तक का लाभ मिल रहा है.

मारुति सुजुकी डिज़ायर

मारुति सुजुकी डिज़ायर ने अगस्त 2025 में 16,509 इकाइयों की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में 55 प्रतिशत की ग्रोथ दिखाता है. अगस्त 2024 में डिज़ायर ने 10,627 इकाइयों की बिक्री दर्ज की. संभावित ग्राहक अब मारुति सुजुकी डिज़ायर को वेरिएंट के आधार पर कुल 87,000 रुपये तक के लाभ के साथ खरीद सकते हैं.

हुंडई क्रेटा

15,924 यूनिट्स की बिक्री के साथ हुंडई क्रेटा इस महीने की तीसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार रही, जिसमें क्रेटा एन-लाइन और क्रेटा ईवी भी शामिल हैं। ब्रांड अगस्त 2024 में क्रेटा की 16,762 यूनिट्स बेचने में कामयाब रहा, जो साल-दर-साल 5 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है. ब्रांड ने जीएसटी रीविजन के बाद क्रेटा पर 72,145 रुपये और क्रेटा एन-लाइन पर 71,762 रुपये तक के लाभ की घोषणा की है.

मारुति सुजुकी वैगन आर

मारुति सुजुकी वैगन आर ने अगस्त 2025 में 14,552 इकाइयों की बिक्री दर्ज की। हालाँकि इसमें साल-दर-साल 12 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, फिर भी यह सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों की सूची में जगह बनाने में कामयाब रही. नए जीएसटी 2.0 के बाद मारुति सुजुकी वैगन आर अब 64,000 रुपये तक की कीमत में गिरावट के साथ उपलब्ध है.

टाटा नेक्सन

टाटा नेक्सन ने अगस्त 2025 में 14,004 इकाइयों की बिक्री दर्ज की, जिसमें नेक्सन.ईवी की बिक्री संख्या भी शामिल है. टाटा नेक्सन ने अगस्त 2024 की 12,289 इकाइयों की बिक्री को पार कर लिया, जिसमें साल-दर-साल 14 प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई. टाटा नेक्सन को जीएसटी 2.0 के तहत 1.55 रुपये तक का लाभ मिला है.