Advertisement
trendingNow13037670
Hindi Newsऑटोमोबाइलमार्केट पर कब्जा किए बैठे हैं ये 5 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, हर महीने धड़ल्ले से खरीदते हैं ग्राहक

मार्केट पर कब्जा किए बैठे हैं ये 5 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, हर महीने धड़ल्ले से खरीदते हैं ग्राहक

Top Selling Electric Scooters: इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के दाम काफी किफायती हैं, साथ ही साथ इनकी रेंज भी ग्राहकों को काफी पसंद आती है जिससे इनकी डिमांड काफी ज्यादा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 11, 2025, 08:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मार्केट पर कब्जा किए बैठे हैं ये 5 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स, हर महीने धड़ल्ले से खरीदते हैं ग्राहक

Top Selling Electric Scooters: भारत के ईवी बाज़ार ने 2025 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है और 20 लाख (2 मिलियन) से अधिक रजिस्ट्रेशन पार कर लिए हैं. इस बढ़त में इलेक्ट्रिक स्कूटर सबसे आगे रहे, और कई नए इलेक्ट्रिक बाइक मॉडल भी सवारी में शामिल हुए. इस साल कंपनियों ने आम राइडर्स की असली ज़रूरतों पर ध्यान दिया: बेहतरीन रेंज, स्मार्ट फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस और ऐसे स्टाइलिश डिज़ाइन जो रोज़ाना के सफ़र को और आसान व मज़ेदार बनाते हैं. आज हम इन्हीं में से कुछ टू-व्हीलर्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

1. Zelio E Mobility 
ज़ेलियो की EEVA Eco LX और Eco ZX स्कूटर्स नवंबर 2025 में लॉन्च हुईं और जल्दी ही शहरों में चलने वाले राइडर्स की पहली पसंद बन गईं. दोनों स्कूटर्स स्टाइलिश, स्मार्ट और बजट-फ्रेंडली हैं. Eco LX की कीमत ₹51,551 और Eco ZX की ₹53,551 है—जो बिना ज़्यादा खर्च किए एक प्रीमियम फील देती हैं. ये खास तौर पर रोज़मर्रा की शहरी ज़िंदगी के लिए बनाई गई हैं.
भारत की भीड़भाड़ वाली सड़कों और छोटे से मध्यम दूरी के काम-काज के लिए डिज़ाइन की गई इन स्कूटर्स में एक बार चार्ज करने पर 60–90 किमी की रियल-वर्ल्ड रेंज मिलती है, और ये सिर्फ 1.5 यूनिट बिजली की खपत करती हैं. आसान भाषा में कहें तो—कई दिनों की सवारी सिर्फ एक कप चाय की कीमत में! यह उन्हें बजट-सचेत परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है.
ज़ेलियो ने रोज़मर्रा की उपयोगिता पर फोकस करते हुए की-लेस स्टार्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, LED लाइटिंग, USB चार्जिंग और एंटी-थेफ्ट लॉकिंग जैसे फीचर्स शामिल किए हैं, जो राइडिंग को और भी आसान और तनाव-मुक्त बनाते हैं. Eco LX उन राइडर्स के लिए बनाई गई है जिन्हें आरामदायक यात्रा पसंद है—यह उबड़-खाबड़ शहर की सड़कों पर बेहतर कुशनिंग देती है. वहीं Eco ZX स्पोर्टी फील चाहने वालों के लिए है, जिसमें चौड़े टायर और ज्यादा डायनेमिक डिज़ाइन मिलता है. आकर्षक रंग विकल्पों में उपलब्ध ये दोनों स्कूटर्स युवाओं के साथ-साथ परिवार की महिला और वरिष्ठ राइडर्स को भी खूब पसंद आ रही हैं.

2. Oben Rorr EZ Sigma
ओबेन रोर EZ सिग्मा ने अगस्त 2025 में भारतीय सड़कों के लिए बनाई गई अगली-पीढ़ी की प्रीमियम कम्यूटर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के रूप में जोरदार एंट्री की. यह आराम, प्रदर्शन और स्मार्ट फीचर्स का ऐसा मेल पेश करती है, जो आधुनिक भारतीय राइडर के लिए शहर में रोज़मर्रा की राइडिंग को नए स्तर पर ले जाता है. इसकी टॉप स्पीड 95 किमी/घंटा है, 0–40 किमी/घंटा की रफ्तार सिर्फ 3.3 सेकंड में पकड़ लेती है, और IDC रेंज 175 किमी तक मिलती है.
बेस कीमत 3.4 kWh मॉडल के लिए ₹1.19 लाख और 4.4 kWh मॉडल के लिए ₹1.27 लाख (चल रही सेल के अनुसार) रखी गई है. बाइक में 5-इंच के TFT डिस्प्ले के ज़रिए नेविगेशन, स्मार्ट नोटिफिकेशन और ऐप-आधारित GPS सिक्योरिटी जैसी सुविधाएँ मिलती हैं. शहर में आसानी से चलाने के लिए इसमें कई उपयोगी फीचर्स शामिल हैं. ओबेन रोर EZ सिग्मा में रिवर्स मोड, आरामदायक सीटिंग पोज़िशन, 1.5 घंटे का फास्ट चार्जिंग और कई आकर्षक रंग विकल्प उपलब्ध हैं.
प्रीमियम कम्यूटर ई-बाइक की तलाश कर रहे राइडर्स के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है!

Add Zee News as a Preferred Source

3. Revolt RV1 BlazeX – February 2025 
रिवॉल्ट आरवी1 ब्लेज़-एक्स जो 2025 की शुरुआत में लॉन्च हुई, एक स्मार्ट और कुशल इलेक्ट्रिक कम्यूटर बाइक है जिसे शहर की रोज़मर्रा की ज़िंदगी को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इसका दोबारा डिज़ाइन किया गया चेसिस और अपग्रेडेड बैटरी बेहतर स्थिरता और लंबी रेंज प्रदान करते हैं, जबकि ट्यून किया गया पावरट्रेन ट्रैफिक में भी स्मूथ राइड सुनिश्चित करता है. राइडर्स अपनी ज़रूरत के अनुसार इको, नॉर्मल और स्पोर्ट मोड में से चुन सकते हैं, जिससे प्रदर्शन और दक्षता का सही संतुलन मिलता है. इस बाइक में LED लाइट्स, डिजिटल कंसोल, ऐप-आधारित एंटी-थेफ़्ट अलर्ट्स, जियोफेंसिंग और राइड ट्रैकिंग जैसी सुविधाएँ शामिल हैं. हल्के वज़न और बेहतर सस्पेंशन के साथ BlazeX रोज़ाना की कम्यूटिंग के लिए एक आरामदायक और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने का वादा करती है.

4. Hero Vida VX2 Go – November 2025
हीरो मोटोकॉर्प ने नवंबर 2025 में अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर लाइनअप का विस्तार Vida VX2 Go के साथ किया, जिसे शहर के राइडर्स के लिए सरलता और किफायतीपन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है. यह एक आरामदायक राइड, व्यावहारिक स्टोरेज, हटाने योग्य हाई-एफिशिएंसी बैटरी, कई राइड मोड्स और डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ, नेविगेशन और OTA अपडेट जैसे स्मार्ट फीचर्स प्रदान करता है. हीरो के मजबूत सर्विस नेटवर्क के साथ, VX2 Go रोज़मर्रा की शहरी यात्रा के लिए एक भरोसेमंद विकल्प साबित होता है.

5. Ola Roadster X Series – February 2025
ओला इलेक्ट्रिक ने फ़रवरी 2025 में रोडस्टर X सीरीज़ के साथ मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखा, जिसमें ₹74,999 से शुरू होने वाली किफायती लेकिन परफ़ॉर्मेंस-फ़ोकस्ड ई-बाइक्स पेश की गईं. इस लाइनअप में पाँच वेरिएंट शामिल हैं, जिनमें 2.5–4.5 kWh बैटरी दी गई है, जो 140–252 किमी की दावा की गई रेंज प्रदान करती हैं. वहीं, टॉप-स्पेक रोडस्टर X+ में 9.1 kWh बैटरी, 501 किमी रेंज, 11 kW मोटर, 125 kmph की टॉप स्पीड और 0–40 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 2.7 सेकंड में हासिल करने की क्षमता है. बड़ी खासियतों में 4.3-इंच LCD डिस्प्ले, MoveOS 5, तीन राइड मोड, LED लाइट्स, टेलिस्कोपिक फोर्क्स, डुअल शॉक्स और ABS शामिल हैं. डिलीवरी मार्च 2025 के मध्य में शुरू हुई और कंपनी 3 साल/50,000 किमी की वारंटी प्रदान करती है.
 

 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

electric scooters

Trending news

पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
india
Indo-China बॉर्डर पर बड़ा हादसा, मजदूरों को ले जा रहा ट्रक खाई में गिरा; 22 की मौत
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
Goa Fire Case
लूथरा ब्रदर्स ने एक ही पते पर बनाई 42 कंपनियां! कागजों पर चल रहा था कारोबार?
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
Sir
UP-MP समेत 6 राज्यों में बढ़ाई गई SIR की समय-सीमा, फॉर्म न भरने वालों को मिली मोहलत
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
Pakistan
गुजरात की ओर आ रही पाकिस्तानी नाव को समंदर में रोका गया, नेवी ने 11 को किया गिरफ्तार
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
Goa Fire Case
बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाने की दलील फेल, लूथरा ब्रदर्स की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज