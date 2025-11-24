अक्टूबर में धड़ल्ले से बिकीं ये हैचबैक कारें, ग्राहकों ने आंख बंद करके किया इन ऑप्शंस पर भरोसा

Top Selling Cars: भारत में एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन हैचबैक कारों का भौकाल आज भी इंडियन मार्केट में बरकरार है. क्या अमीर और क्या मिडिल क्लास, हर कोई इन कारों पर पैसा लगाने को तैयार है. ऐसी ही कुछ हैचबैक कारों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें अक्टूबर महीने में ग्राहकों ने जमकर खरीदा है और इनकी बिक्री ने रिकॉर्ड बना डाला है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर देसी कार कंपनी मारुति सुजुकी मौजूद है.

मारुति वैगन आर (Maruti Wagon R)

'टॉल बॉय' डिज़ाइन वाली मारुति वैगन आर ने एक बार फिर बिक्री चार्ट में पहला स्थान हासिल किया है. यह हैचबैक अपनी उपयोगिता और माइलेज के लिए ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय है.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 18,970 यूनिट्स

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति बलेनो (Maruti Baleno)

प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति बलेनो की मांग भी काफी मज़बूत बनी हुई है. अपनी स्पोर्टी डिज़ाइन और फीचर्स के कारण यह लिस्ट में दूसरे पायदान पर रही.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 16,873 यूनिट्स

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift)

मारुति की सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक, स्विफ्ट, अपनी ड्राइविंग डायनेमिक्स और स्टाइलिश लुक के कारण तीसरे नंबर पर बनी हुई है.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 15,542 यूनिट्स

टाटा टियागो (Tata Tiago)

टाटा मोटर्स की ओर से टाटा टियागो टॉप-5 में जगह बनाने वाली एकमात्र गैर-मारुति कार रही. अपनी सुरक्षा रेटिंग और किफ़ायती कीमत के लिए इसे खूब पसंद किया गया.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 8,850 यूनिट्स

मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10)

मारुति की सबसे छोटी और किफायती कार, ऑल्टो K10, अपनी भरोसेमंद परफॉरमेंस के साथ टॉप-5 सूची में शामिल हुई.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 6,210 यूनिट्स