Advertisement
trendingNow13016772
Hindi Newsऑटोमोबाइल

अक्टूबर में धड़ल्ले से बिकीं ये हैचबैक कारें, ग्राहकों ने आंख बंद करके किया इन ऑप्शंस पर भरोसा

Top Selling Cars: इन हैचबैक कारों को अक्टूबर महीने में जमकर खरीदा गया है और ग्राहकों ने इन कारों पर आंख बंद करके भरोसा दिखाया है, जिससे इनकी लोकप्रियता साबित होती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 24, 2025, 05:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्टूबर में धड़ल्ले से बिकीं ये हैचबैक कारें, ग्राहकों ने आंख बंद करके किया इन ऑप्शंस पर भरोसा

Top Selling Cars: भारत में एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियों की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन हैचबैक कारों का भौकाल आज भी इंडियन मार्केट में बरकरार है. क्या अमीर और क्या मिडिल क्लास, हर कोई इन कारों पर पैसा लगाने को तैयार है. ऐसी ही कुछ हैचबैक कारों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें अक्टूबर महीने में ग्राहकों ने जमकर खरीदा है और इनकी बिक्री ने रिकॉर्ड बना डाला है. इस लिस्ट में सबसे ऊपर देसी कार कंपनी मारुति सुजुकी मौजूद है. 

मारुति वैगन आर (Maruti Wagon R)
'टॉल बॉय' डिज़ाइन वाली मारुति वैगन आर ने एक बार फिर बिक्री चार्ट में पहला स्थान हासिल किया है. यह हैचबैक अपनी उपयोगिता और माइलेज के लिए ग्राहकों के बीच बेहद लोकप्रिय है.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 18,970 यूनिट्स

Add Zee News as a Preferred Source

मारुति बलेनो (Maruti Baleno)
प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में मारुति बलेनो की मांग भी काफी मज़बूत बनी हुई है. अपनी स्पोर्टी डिज़ाइन और फीचर्स के कारण यह लिस्ट में दूसरे पायदान पर रही.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 16,873 यूनिट्स

मारुति स्विफ्ट (Maruti Swift)
मारुति की सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक, स्विफ्ट, अपनी ड्राइविंग डायनेमिक्स और स्टाइलिश लुक के कारण तीसरे नंबर पर बनी हुई है.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 15,542 यूनिट्स

टाटा टियागो (Tata Tiago)
टाटा मोटर्स की ओर से टाटा टियागो टॉप-5 में जगह बनाने वाली एकमात्र गैर-मारुति कार रही. अपनी सुरक्षा रेटिंग और किफ़ायती कीमत के लिए इसे खूब पसंद किया गया.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 8,850 यूनिट्स

मारुति ऑल्टो K10 (Maruti Alto K10)
मारुति की सबसे छोटी और किफायती कार, ऑल्टो K10, अपनी भरोसेमंद परफॉरमेंस के साथ टॉप-5 सूची में शामिल हुई.

बिक्री (अक्टूबर 2025): 6,210 यूनिट्स

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Top Selling Cars

Trending news

BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
bengal elections
BLO को धमका रही TMC, INDIA गठबंधन दे रहा संरक्षण; भाजपा का आरोप
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
China India relations
'अरुणाचल तो चीन का हिस्सा है', भारतीय महिला के साथ शंघाई एयरपोर्ट पर बदतमीजी
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
Dharmendra
'सिनेमा के एक युग का अंत...', धर्मेंद्र के निधन पर PM मोदी ने जताया दुख
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
Delhi
पुलिस पर अटैक, हिडमा के समर्थन में नारे; पर्यावरण के नाम पर नक्सली से हमदर्दी क्यों?
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
Rahul Gandhi
जस्टिस सूर्यकांत के शपथ समारोह में नहीं दिखे नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने खड़े किए सवाल
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
INS Mahe
1800NM की रेंज! इंडियन नेवी के बख्तरबंद में INS Mahe वॉरशिप शामिल; दुश्मनों में दहशत
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
CJI Surya Kant
CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
Maharashtra news
महाराष्ट्र में तेज रफ्तार का कहर; कार ड्र्राइवर ने मारी कई गाड़ियों को टक्कर
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
Justice SuryaKant
आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?
NEW CJI OF INDIA
जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें CJI, राष्ट्रपति ने दिलाई शपथ; कितना होगा कार्यकाल?