अगस्त में धूम मचा चुकी हैं ये SUVs, आधा भारत है इनका दीवाना

Top Selling SUVs: अगर एक दमदार एसयूवी की तलाश में हैं, जो पॉपुलर भी हो साथ ही साथ उसमें आपको पावर और तकनीक का कॉम्बो भी देखने को मिल सके. ऐसे मैं आज हम आपके लिए अगस्त में जोरदार तरीके से बिक चुकी एसयूवीज लेकर आए हैं जिनकी बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

Hyundai Creta

हुंडई क्रेटा ने 15,924 इकाइयों की बिक्री के साथ बिक्री चार्ट पर अपना दबदबा बनाए रखा, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 16,762 इकाइयों का था, जो 5% की गिरावट दर्शाता है. टाटा नेक्सन 14,004 इकाइयों की कुल बिक्री के साथ ब्रेज़ा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुँच गई.

Maruti Brezza

13,622 इकाइयों की बिक्री के साथ, मारुति ब्रेज़ा अगस्त 2025 में तीसरी सबसे अधिक बिकने वाली एसयूवी थी. हालाँकि, इस सबकॉम्पैक्ट एसयूवी में साल-दर-साल 29% की उल्लेखनीय गिरावट देखी गई.

Maruti Fronx

मारुति फ्रोंक्स ने 12,422 इकाइयों की बिक्री दर्ज करते हुए चौथा स्थान बरकरार रखा. इसकी बड़ी प्रतिद्वंद्वी, टाटा पंच ने पिछले वर्ष इसी महीने में 15,643 इकाइयों की बिक्री के मुकाबले 10,704 इकाइयों की बिक्री दर्ज की.

Mahindra Scorpio

महिंद्रा स्कॉर्पियो तीसरे से छठे स्थान पर खिसक गई, अगस्त 2024 में 13,787 इकाइयों की तुलना में 9,840 इकाइयों की बिक्री दर्ज की गई.

Toyota Kirloskar

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अगस्त 2025 में हाइराइडर एसयूवी की 9,100 इकाइयाँ बेचीं, जबकि पिछले साल इसी महीने में 6,534 इकाइयाँ बिकी थीं. इस एसयूवी की बिक्री में 39% की भारी वृद्धि दर्ज की गई.

Hyundai Venue

हुंडई वेन्यू और किआ सोनेट सबकॉम्पैक्ट एसयूवी क्रमशः 8,109 इकाइयों और 7,741 इकाइयों की बिक्री के साथ आठवें और नौवें स्थान पर रहीं.

Mahindra Thar

इस बीच, महिंद्रा थार ने 6,997 इकाइयों की कुल बिक्री के साथ 64% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की. हालाँकि, इसकी मासिक बिक्री में भारी गिरावट आई और यह एसयूवी जुलाई 2025 में सातवें स्थान से दसवें स्थान पर खिसक गई.