एक नहीं पूरी 8 हाइब्रिड SUVs भारत में लॉन्च को तैयार, माइलेज होगा 28-30 किमी.

Upcoming hybrid SUVs: अगर आप हर रोज अपनी कार से 10 से 20 किलोमीटर का सफर करते हैं तो हर महीने आपको फ्यूल पर काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं. ये खर्च तब और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब आपके पास एक SUV हो, क्योंकि एसयूवी एक सेडान और हैचबैक से कहीं ज्यादा दमदार होती है साथ और ज्यादा फ्यूल कंज़्यूम करती है. ऐसे में फ्यूल का खर्च तो बढ़ना ही है. लेकिन साल 2026 आपके लिए बेहतर होने वाला है क्योंकि भारत में एक दर्जन से ज्यादा हाइब्रिड SUVs लॉन्च होने जा रही हैं जिनका माइलेज 28 से 30 किलोमीटर होगा.

अपकमिंग मारुति हाइब्रिड एसयूवी

मारुति सुजुकी ने 2026 तक कई नए हाइब्रिड वाहन लाने की योजना बनाई है. इनमें मारुति विक्टोरिस सबसे आगे है जो मिडसाइज़ एसयूवी ग्रैंड विटारा के 116 बीएचपी, 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आएगी. दावा किया गया है कि यह 28.65 किमी/लीटर का माइलेज देगी, जो इसे भारत की सबसे ज्यादा मैलेज देने वाली कार बनाती है.

विक्टोरिस के बाद फ्रोंक्स हाइब्रिड, नेक्स्ट जेनरेशन बलेनो हाइब्रिड और एक हाइब्रिड मिनी एमपीवी आएगी. इन तीनों मॉडलों में मारुति सुजुकी द्वारा विकसित हाइब्रिड पावरट्रेन होगा, जिसमें ब्रांड के अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ 1.2 लीटर Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा.

महिंद्रा XUV 3XO हाइब्रिड

कोडनेम S226 वाली महिंद्रा XUV 3XO हाइब्रिड 2026 में लॉन्च होने की संभावना है. यह ब्रांड की पहली हाइब्रिड पेशकश होगी, जिसमें 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन होगा.

होंडा एलिवेट हाइब्रिड

होंडा कार्स इंडिया 2026 में मारुति ग्रैंड विटारा और टोयोटा हाइराइडर को टक्कर देने के लिए होंडा एलिवेट हाइब्रिड लॉन्च करने का फैसला किया है. इस मिडसाइज़ एसयूवी के लिए, होंडा सिटी ई:एचईवी के एटकिंसन साइकिल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल कर सकती है.

रेनॉल्ट और निसान हाइब्रिड एसयूवी

रेनॉल्ट डस्टर अगले साल की शुरुआत में भारत में वापसी करने के लिए तैयार है. यह एसयूवी बिल्कुल नई स्टाइलिंग, प्रीमियम इंटीरियर और हाइब्रिड सहित कई पावरट्रेन के साथ आएगी. हालांकि रेनॉल्ट डस्टर हाइब्रिड को इसके पेट्रोल एडिशन के आने के लगभग 6 महीने बाद पेश किया जाएगा. ग्लोबल मार्केट में डस्टर (जिसे डेसिया डस्टर के नाम से बेचा जाता है) 140 बीएचपी, 1.6 लीटर पेट्रोल-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है.