Hindi Newsऑटोमोबाइलआम आदमी का लैंड क्रूजर वाला सपना होगा पूरा! टोयोटा ला रही है सस्ती Land Cruiser FJ

आम आदमी का 'लैंड क्रूजर' वाला सपना होगा पूरा! टोयोटा ला रही है सस्ती Land Cruiser FJ

Toyota Land Cruiser FJ: भले ही टेस्टिंग के दौरान यह गाड़ी पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी इसके कुछ खास फीचर्स सामने आए हैं. इसमे C-शेप की LED हेडलाइट्स, रूफ रेल, मजबूत बॉडी क्लैडिंग और पुराने स्टाइल वाले पारंपरिक डोर हैंडल देखने को मिलेंगे. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 09, 2026, 01:07 PM IST
आम आदमी का 'लैंड क्रूजर' वाला सपना होगा पूरा! टोयोटा ला रही है सस्ती Land Cruiser FJ

Toyota Land Cruiser FJ: टोयोटा अपनी सबसे भरोसेमंद और प्रीमियम एसयूवी 'लैंड क्रूजर' का एक नया और सस्ता अवतार Land Cruiser FJ लॉन्च करने की तैयारी में है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी इस एसयूवी को कम बजट वाले ग्राहकों के लिए पेश करेगी, ताकि वे भी कम कीमत में लैंड क्रूजर की मजबूती और स्टाइल का आनंद ले सकें.

विदेशों में टेस्टिंग शुरू
लॉन्च से पहले टोयोटा ने इस एसयूवी की टेस्टिंग तेज कर दी है. हाल ही में इसे बैंकॉक (थाईलैंड) की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है. हालांकि इसकी टेस्टिंग अभी भारत से बाहर हो रही है, लेकिन खबर है कि कंपनी इसे भारतीय बाजार और यहाँ की सड़कों की जरूरतों के हिसाब से अपडेट कर रही है.

कैसा होगा नया लुक?
भले ही टेस्टिंग के दौरान यह गाड़ी पूरी तरह ढकी हुई थी, लेकिन फिर भी इसके कुछ खास फीचर्स सामने आए हैं. इसमे C-शेप की LED हेडलाइट्स, रूफ रेल, मजबूत बॉडी क्लैडिंग और पुराने स्टाइल वाले पारंपरिक डोर हैंडल देखने को मिलेंगे. यह गाड़ी दिखने में काफी मस्कुलर और ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए एकदम फिट होगी.

कितना दमदार होगा इंजन?
इस सस्ती लैंड क्रूजर में टोयोटा 2.7 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटिड पेट्रोल इंजन दे सकती है. यह इंजन 163 PS की पावर और 246 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा. साथ ही, खराब रास्तों पर चलने के लिए इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स और 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) का विकल्प भी मिलने की उम्मीद है.

कब होगी भारत में लॉन्च?
टोयोटा ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी तारीख का एलान नही किया है, लेकिन ऑटो विशेषज्ञों का मानना है कि इसे 2027 तक भारतीय बाजार मे उतारा जा सकता है. यह उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका होगा जो फॉर्च्यूनर से थोड़ा अलग और लैंड क्रूजर जैसा रुतबा चाहते हैं.

