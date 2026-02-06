Advertisement
trendingNow13099536
Hindi NewsऑटोमोबाइलToyota Price Hike Feb 2026: Toyota ने दिया झटका, अब ये कारें खरीदने के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब, जानें कितने बढ़े दाम

Toyota Price Hike Feb 2026: Toyota ने दिया झटका, अब ये कारें खरीदने के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब, जानें कितने बढ़े दाम

Toyota Car Price Hike: हैचबैक और एमपीवी सेगमेंट की बात करें तो प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा (Glanza) के दाम में ₹15,800 तक की वृद्धि की गई है. इसके अलावा, कंपनी की किफायती 7-सीटर एमपीवी रुमियन (Rumion) को भी बजट से बाहर किया गया है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 06, 2026, 10:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Toyota Price Hike Feb 2026: Toyota ने दिया झटका, अब ये कारें खरीदने के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब, जानें कितने बढ़े दाम

Toyota Price Hike Feb 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की दिग्गज कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने फरवरी 2026 से अपनी लोकप्रिय एसयूवी और हैचबैक मॉडलों के दाम बढ़ा दिए हैं. यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिसका सीधा असर अब नए ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा.

कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी

टोयोटा की मिड-साइज एसयूवी, अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Hyryder) में देखी गई है. इस हाइब्रिड और पेट्रोल एसयूवी की कीमत अब ₹21,000 तक बढ़ गई है. वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट एसयूवी टेजर (Taisor) की कीमत में भी ₹16,400 तक का इजाफा किया गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में अब थोड़ी महंगी हो गई है.

हैचबैक और एमपीवी सेगमेंट की बात करें तो प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा (Glanza) के दाम में ₹15,800 तक की वृद्धि की गई है. इसके अलावा, कंपनी की किफायती 7-सीटर एमपीवी रुमियन (Rumion) को भी बजट से बाहर किया गया है, जिसकी कीमतों में ₹6,800 तक की बढ़ोतरी हुई है. अलग-अलग वेरिएंट्स के आधार पर यह बढ़ी हुई कीमतें भिन्न हो सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हैरानी की बात यह है कि टोयोटा ने इस मूल्य वृद्धि के पीछे किसी आधिकारिक कारण का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ती इनपुट कॉस्ट (प्रोडक्ट कॉस्ट) की वजह से कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा है. अक्सर कंपनियां नए साल की शुरुआत या वित्त वर्ष के पास लागत को संतुलित करने के लिए कीमतें बढ़ाती हैं.

कुल मिलाकर, टोयोटा की गाड़ियां अब ₹6,800 से लेकर ₹21,000 तक महंगी हो गई हैं. अगर आप इनमें से कोई भी मॉडल खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपको अब नई एक्स-शोरूम कीमतों के अनुसार भुगतान करना होगा. कंपनी के इस फैसले से मध्यम वर्ग और प्रीमियम कार खरीदारों दोनों पर वित्तीय बोझ बढ़ना तय है.

 
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Toyota Price Hike

Trending news

थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
AAP Leader Lucky Oberoi Murder
थार में बैठे AAP नेता को गोलियों से भूना, गुरुद्वारे के बाहर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
Nagaland
क्या था नगालैंड का दशकों पुराना विवाद, FNTA के गठन को केंद्र और ENPO ने दी मंजूरी
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
Anwar Ibrahim
दुनिया में ये मुस्लिम देश पीएम मोदी का क्यों बना स्पेशल? तीसरी बार करने जा रहे विजिट
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
Supreme Court
सिर्फ सवाल पूछने के आधार पर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती...SC ने क्यों कही ये बात?
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
Zakir Naik
पीएम मोदी की मलेशिया यात्रा में अहम रहेगा भगोड़े जाकिर नाइक का मुद्दा?
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
Supreme Court
'शादी का झांसा देकर रेप तभी माना जा सकता है जब...', किस मामले पर SC ने की ये टिप्पणी
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
West Bengal assembly election
चुनाव से पहले सीएम ममता ने चला बड़ा दांव, क्या BJP-कांग्रेस के लिए खड़ी होगी मुश्किल
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
India Oil Trade
तो रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा भारत? ट्रंप के झूठे दावों को करारा जवाब
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
National News
देश के हर कोने में दर्जनों स्लीपर सेल एक्टिव, एंटी टेरर यूनिट ने शुरू की छानबीन
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें
PM Modi speech
विकसित भारत से लेकर 'मोदी की कब्र खुदेगी' के नारे तक...', PM के भाषण की बड़ी बातें