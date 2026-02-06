Toyota Price Hike Feb 2026: Toyota ने दिया झटका, अब ये कारें खरीदने के लिए ढीली करनी पड़ेगी जेब, जानें कितने बढ़े दाम

Toyota Price Hike Feb 2026: भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार की दिग्गज कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने फरवरी 2026 से अपनी लोकप्रिय एसयूवी और हैचबैक मॉडलों के दाम बढ़ा दिए हैं. यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिसका सीधा असर अब नए ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा.

कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी

टोयोटा की मिड-साइज एसयूवी, अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Hyryder) में देखी गई है. इस हाइब्रिड और पेट्रोल एसयूवी की कीमत अब ₹21,000 तक बढ़ गई है. वहीं, हाल ही में लॉन्च हुई कॉम्पैक्ट एसयूवी टेजर (Taisor) की कीमत में भी ₹16,400 तक का इजाफा किया गया है, जिससे यह अपने सेगमेंट में अब थोड़ी महंगी हो गई है.

हैचबैक और एमपीवी सेगमेंट की बात करें तो प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा (Glanza) के दाम में ₹15,800 तक की वृद्धि की गई है. इसके अलावा, कंपनी की किफायती 7-सीटर एमपीवी रुमियन (Rumion) को भी बजट से बाहर किया गया है, जिसकी कीमतों में ₹6,800 तक की बढ़ोतरी हुई है. अलग-अलग वेरिएंट्स के आधार पर यह बढ़ी हुई कीमतें भिन्न हो सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हैरानी की बात यह है कि टोयोटा ने इस मूल्य वृद्धि के पीछे किसी आधिकारिक कारण का खुलासा नहीं किया है. हालांकि, ऑटो सेक्टर के जानकारों का मानना है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और बढ़ती इनपुट कॉस्ट (प्रोडक्ट कॉस्ट) की वजह से कंपनी को यह कदम उठाना पड़ा है. अक्सर कंपनियां नए साल की शुरुआत या वित्त वर्ष के पास लागत को संतुलित करने के लिए कीमतें बढ़ाती हैं.

कुल मिलाकर, टोयोटा की गाड़ियां अब ₹6,800 से लेकर ₹21,000 तक महंगी हो गई हैं. अगर आप इनमें से कोई भी मॉडल खरीदने की योजना बना रहे थे, तो आपको अब नई एक्स-शोरूम कीमतों के अनुसार भुगतान करना होगा. कंपनी के इस फैसले से मध्यम वर्ग और प्रीमियम कार खरीदारों दोनों पर वित्तीय बोझ बढ़ना तय है.