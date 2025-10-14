Advertisement
Toyota Corolla Concept से उठा पर्दा, लॉन्च से पहले झलक देखकर क्रेजी हुए फैंस

Toyota Concept Car: प्रीव्यू इमेज को देखकर साफ पता चलता है कि नई Toyota Corolla Concept एक बेहद दमदार और अग्रेसिव डिज़ाइन लेकर आ रही है. यह Toyota की नई "hammerhead" (हैमरहेड) डिज़ाइन लैंग्वेज दिखाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 03:42 PM IST
Toyota Concept Car: दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माताओं में से एक, Toyota अपनी सबसे दमदार और सबसे ज्यादा बिकने वाली कार, के नेक्टस जेनरेशन मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने हाल ही में अपनी आगामी प्रोडक्ट लाइनअप का एक टीज़र जारी किया है, जिसमें चुपके से इस नई Corolla Concept की झलक दिखाई गई है. कार प्रेमियों को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि Toyota आधिकारिक तौर पर Japan Mobility Show 2025 (जापान मोबिलिटी शो 2025) में इस कॉन्सेप्ट मॉडल से पर्दा हटाने के लिए पूरी तरह तैयार है.

डिजाइन 
प्रीव्यू इमेज को देखकर साफ पता चलता है कि नई Toyota Corolla Concept एक बेहद दमदार और अग्रेसिव डिज़ाइन लेकर आ रही है. यह Toyota की नई "hammerhead" (हैमरहेड) डिज़ाइन लैंग्वेज दिखाती है. कार के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो, इसमें वर्टिकल हेडलैंप क्लस्टर (खड़े हेडलाइट समूह) दिए गए हैं, जो बूमरैंग जैसे (डे-टाइम रनिंग लाइट्स) से जुड़े हुए हैं.

सबसे बड़ा सस्पेंस फ्रंट ग्रिल की अनुपस्थिति से पैदा होता है. सामने के हिस्से में फ्रंट ग्रिल का न होना और साथ ही सामने के बाएँ फेंडर पर चार्जिंग पोर्ट जैसा उभार यह संकेत देता है कि यह कॉन्सेप्ट मॉडल एक ऑल-इलेक्ट्रिक कार के रूप में आकार लेगा. हालांकि, प्लग-इन-हाइब्रिड पावरट्रेन की संभावना को भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता. Corolla का इलेक्ट्रिक होना दुनिया भर में कार प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा.

पीछे का लुक
कार के पिछले हिस्से का लुक भी काफी मॉडर्न और स्लीक है. इसमें एक पतला, एकीकृत डक-टेल स्पॉइलर (बतख की पूँछ जैसा स्पॉइलर) है जो ढलान वाली रूफलाइन से सहजता से बहता हुआ दिखाई देता है. इसमें पिक्सेल-स्टाइल लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ फुल-चौड़ाई वाली टेललैंप्स भी मिलती हैं. फ्लैट टेलगेट पर एक बोल्ड "Corolla" बैजिंग भी दी गई है. एक तराशा हुआ (sculpted) रियर बम्पर विज़ुअल गहराई जोड़ता है, जिसे बीच में रखी गई लाइसेंस प्लेट के साथ पूरा किया गया है.

क्या अंदर से भी पूरी तरह बदल जाएगी Corolla?
आगामी Toyota Corolla EV कॉन्सेप्ट के केबिन (इंटीरियर) का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण रीडिज़ाइन की उम्मीद की जा रही है. यह नया डिज़ाइन Corolla बैज के लिए एक साहसिक बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि यह अपनी पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी (conservative) स्टाइलिंग से दूर हटकर एक बोल्ड लुक की ओर जा रही है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Toyota Corolla Concept

