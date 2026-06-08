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Fortuner को आंख दिखाने आ रही सबसे स्टाइलिश दिखने वाली SUV! क्या सच में देगी 125 kmpl का माइलेज? जानिए कब होगी लॉन्च

JSW Motors और Chery Automobile की पार्टनरशिप में Jetour T2 प्लग-इन हाइब्रिड SUV दिवाली 2026 के आसपास लॉन्च होने वाली है. जानें इसके 125 kmpl तक के माइलेज, फीचर्स और कीमत की पूरी डिटेल.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 08, 2026, 07:55 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 07:55 AM IST
Fortuner को आंख दिखाने आ रही सबसे स्टाइलिश दिखने वाली SUV! क्या सच में देगी 125 kmpl का माइलेज? जानिए कब होगी लॉन्च
Image Credit: Jetour T2 प्लग-इन हाइब्रिड SUV दिवाली 2026 के आसपास लॉन्च होने वाली है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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