/Fortuner को आंख दिखाने आ रही सबसे स्टाइलिश दिखने वाली SUV! क्या सच में देगी 125 kmpl का माइलेज? जानिए कब होगी लॉन्च

भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में इस दिवाली एक ऐसा धमाका होने जा रहा है, जो टोयोटा फॉर्च्यूनर जैसी धाकड़ एसयूवी के सिंहासन को हिलाकर रख देगा. जेएसडब्ल्यू मोटर्स (JSW Motors) भारत में एक गंभीर कार ब्रांड बनने के लिए चीन की दिग्गज कंपनी चेरी ऑटोमोबाइल (Chery Automobile) के साथ हाथ मिला चुकी है. इन दोनों कंपनियों की जुगलबंदी से पहली शानदार कार 'Jetour T2' प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी के रूप में दिवाली के आसपास देश में कदम रखने जा रही है. सबसे हैरान करने वाली बात इस कार का माइलेज है, जो आधिकारिक तौर पर 125 किलोमीटर प्रति लीटर तक का दावा करता है.
JSW और चेरी ऑटोमोबाइल की इस पहली एसयूवी को भारत में ही असेंबल किया जाएगा. इसके लिए महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में JSW का नया प्लांट बनकर तैयार हो रहा है. स्थानीय स्तर पर असेंबल होने के कारण कंपनी इसकी कीमत को काफी आक्रामक रख सकती है. भारतीय बाजार में Jetour T2 की संभावित कीमत ₹30 लाख से ₹40 लाख के बीच होने की उम्मीद है. इस प्राइस पॉइंट पर यह कार सीधे तौर पर टोयोटा फॉर्च्यूनर, एमजी मेजेस्टर और स्कोडा कोडिएक जैसी स्थापित कारों को चुनौती देगी.
इस कार को अपने प्रतिद्वंद्वियों से जो चीज सबसे अलग बनाती है, वह है इसका प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) इंजन. जहां फॉर्च्यूनर और कोडिएक जैसी कारें भारी-भरकम पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ 10 से 14 kmpl का माइलेज देती हैं, वहीं Jetour T2 में 1.5-लीटर का टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन और 26.7 kWh का बड़ा बैटरी पैक दिया गया है. सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड पर यह कार फुल चार्ज में 139 किलोमीटर तक दौड़ सकती है. कंपनी का दावा है कि हाइब्रिड मोड में यह 0.8 से 5.4 लीटर प्रति 100 किमी का ईंधन खाती है, जिसका मतलब है लगभग 18.5 kmpl से लेकर 125 kmpl तक का माइलेज. हालांकि, 125 का माइलेज पूरी तरह से फुल चार्ज बैटरी और बेस्ट कंडीशन पर निर्भर करता है, फिर भी रियल वर्ल्ड में यह फॉर्च्यूनर से कहीं बेहतर माइलेज देगी.
फीचर्स के मामले में Jetour T2 किसी भी महंगी लग्जरी कार को मात देती है. इसके अंदर आपको 15.6-इंच का बहुत बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. इसके साथ ही ड्राइवर के लिए 10.25-इंच का डिजिटल डिस्प्ले दिया गया है. म्यूजिक के शौकीनों के लिए इसमें 12 स्पीकर्स वाला सोनी (Sony) का प्रीमियम साउंड सिस्टम लगाया गया है. कार को हवादार और शानदार फील देने के लिए इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और आगे की तरफ वेंटिलेटेड पावर्ड सीट्स दी गई हैं.
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Apple और Google जैसी आधुनिक तकनीक के दौर में इस कार को लेवल 2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) से लैस किया गया है. इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग और चारों तरफ नजर रखने के लिए 360-डिग्री कैमरा मिलता है. इसके अलावा फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल स्टार्ट और हिल डिसेंट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे बेहतरीन सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं. वैश्विक स्तर पर यह कार पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन में भी आती है, लेकिन भारत में इसे केवल हाइब्रिड सेटअप के साथ ही उतारा जाएगा. कुल मिलाकर, यह दिवाली एसयूवी लवर्स के लिए बेहद खास होने वाली है.