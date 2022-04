Toyota Innova Crysta: अर्टिगा को पछाड़ क्रिस्टा बनी नंबर 1 MPV, तीसरे पायदन पर KIA Carens

Innova Crysta became top seller followed by Maruti Ertiga, Kia Carens: लंबे समय से देश की नंबर 1 MPV की पोजिशन पर रही मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) को टोयोटा इनोवा क्रिस्टा ने रिप्लेस कर दिया है. इसके साथ ही Toyota Innova Crysta प्रीमियम और महंगी एमपीवी देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी कार बन गई है. वहीं, किआ मोटर्स की नई 7 सीटर कार Kia Carens ने लॉन्च होने के साथ ही अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई है.

इनोवा क्रिस्टा के आगे सभी फेल

आपको बता दें कि देश में मार्च के महीने में बिकी गाड़ियों के आंकड़े जारी हो चुके हैं. ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि भारत में 7 सीटर कारों की डिमांड बढ़ने के साथ ही मारुति सुजुकी, टोयोटा, किआ मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियों के बीच जंग तेज हो गई है. भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाली एमपीवी की बात करें तो पिछले महीने टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की सबसे ज्यादा 7,917 यूनिट बिकी. वहीं, बेस्ट सेलिंग MPV कैटिगिरी में दूसरे पायदान पर मारुति अर्टिगा रही, जिसकी कुल 7,888 यूनिट मार्च में बिकी है. मार्च 2022 में बेस्ट सेलिंग MPV की सूची में Kia Carens तीसरे नंबर पर रही, जिसकी कुल 7,008 यूनिट बिकी.

फरवरी से तुलना

इंडिया कार न्यूज़ डॉट कॉम में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी 2022 में इनोवा की महज 4,318 यूनिट बिकी थी और मार्च में इसकी मंथली सेल में 83% की तेजी देखने को मिली. आपको बता दें कि फरवरी में अर्टिगा की कुल 11,649 यूनिट बिकी थी, जो मार्च में 32% से ज्यादा घट गई. ऐसे में आइए अब आपको भारत में बिकने वाली कुछ और पॉपुलर एमपीवी के बारे में बताते हैं.

मार्च का पूरा आंकड़ा

पिछले महीने मारुति एक्सएल6 की कुल 2,000 यूनिट बिकी. टॉप सेलिंग एमपीवी (Top Selling MPV) की लिस्ट में पांचवें नंबर पर किआ कार्निवल (Kia Carnival) है, जिसकी 328 यूनिट पिछले महीने बिकी है. अगला नंबर महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo ) का है जिसकी कुल 279 यूनिट बिकी है. इसके बाद रेनो ट्राइबर और डैटसन गो प्लस जैसी सस्ती एमपीवी भी हैं, जो लोगों को पसंद तो आती हैं, लेकिन इनकी सेल ज्यादा नहीं हुई.

