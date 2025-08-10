पूरा देश है इस 7 सीटर कार का दीवाना, 20 सालों से भारतीय सड़कों पर कर रही राज
पूरा देश है इस 7 सीटर कार का दीवाना, 20 सालों से भारतीय सड़कों पर कर रही राज

Seven Seater Car: जब कभी भी भारत में सेवन सीटर कार का जिक्र होता है, टोयोटा इनोवा की बात जरूर होती है, क्योंकि ये ऐसी एमपीवी है जो पिछले 20 सालों से भारतीय सड़कों पर राज कर रही है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:40 AM IST
पूरा देश है इस 7 सीटर कार का दीवाना, 20 सालों से भारतीय सड़कों पर कर रही राज

Seven Seater Car: हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने भारत में इनोवा की 20वीं वर्षगांठ मनाई है. इस मौके पर, कंपनी ने अपने तीन मॉडलों - इनोवा, इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाइक्रॉस - की 12 लाख से ज़्यादा यूनिट्स की बिक्री का जश्न मनाया है. पिछले कुछ सालों में इनोवा में कई बड़े बदलाव हुए हैं. 2016 में लॉन्च हुई इनोवा क्रिस्टा को एक एक नए डिज़ाइन, मज़बूत इंजन और बेहतर सुरक्षा के साथ अपडेट किया गया था. 2022 में, इनोवा हाइक्रॉस 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन और ई-ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ लॉन्च हुई, जो 173 जेनरेट करती है. हाइक्रॉस की खासियतों की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, ऑटो हाई बीम के साथ एलईडी हेडलैंप और ओटोमन रियर सीटें शामिल हैं. हाइक्रॉस ने लॉन्च के दो साल बाद, नवंबर 2024 में 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया था.

किन खासियतों से लैस है नई इनोव क्रिस्टा 

अपडेट इनोवा क्रिस्टा में नई ग्रिल दी गई, जबकि एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन पुरानी क्रिस्टा जैसा ही है. टोयोटा ने मौजूदा इनोवा क्रिस्टा में एक टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 6-स्पीकर साउंड सिस्टम, ऑटोमैटिक एसी, और 8 तरह से पावर एडजस्ट होने वाली ड्राइवर सीट जैसे फीचर दिए हैं। पैसेंजर की सुरक्षा के लिए इसमें 7 एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (वीएससी), एक रियरव्यू कैमरा और सभी पैसेंजर के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट जैसे सेफ्टी फीचर दिए गए हैं. एक पीढ़ी पीछे होने के बावजूद, भरोसेमंद 2.4-लीटर डीजल इंजन, बुलेटप्रूफ विश्वसनीयता और कम रख-रखाव खर्च के कारण ये कार आज भी लोकप्रिय है.

प्राइज 

वर्तमान में टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 19.20 लाख रुपये से 32.58 लाख रुपये, वहीं इनोवा क्रिस्टा की प्राइस 19.99 लाख रुपये से 27.18 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. टोयोटा इनोवा के दोनों मॉडल की मांग लगातार बढ़ रही है, जो लंबे समय से चली आ रही पहचान को आगे बढ़ा रही है. चाहे फैमिली एमपीवी हो या एक भरोसेमंद टूरिस्ट व्हीकल, ज्यादातर भारतीयों ने इनोवा कार में सफर करने का अनुभव किया है.

About the Author
author img
विनीत सिंह

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

Seven Seater Car

;