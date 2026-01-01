टोयोटा की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार: 2025 में बेचीं करीब 3.9 लाख गाड़ियां, SUV और MPV सेगमेंट में जमाई धाक!

Toyota Kirloskar Sales: साल 2025 में बनाया बिक्री का महा-रिकॉर्ड टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) के लिए साल 2025 शानदार उपलब्धियों भरा रहा. कंपनी ने कैलेंडर वर्ष 2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. यह साल 2024 (3,26,329 यूनिट्स) के मुकाबले 19 प्रतिशत की प्रभावशाली बढ़ोत्तरी है. अकेले दिसंबर 2025 में कंपनी ने 39,333 गाड़ियां बेचीं, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 33% अधिक है. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय बाजार में टोयोटा की गाड़ियों के प्रति ग्राहकों का क्रेज लगातार बढ़ रहा है.

घरेलू बाजार और एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल

टोयोटा की इस सफलता में घरेलू डिमांड के साथ-साथ विदेशी एक्सपोर्ट का भी बड़ा हाथ रहा है. साल 2025 में कंपनी की घरेलू बिक्री 17% बढ़कर 3,51,580 यूनिट्स रही. वहीं, एक्सपोर्ट के मोर्चे पर कंपनी ने 42 प्रतिशत की शानदार छलांग लगाते हुए 37,221 यूनिट्स विदेशों में भेजीं. इनोवा हाइक्रॉस, फॉर्च्यूनर और अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसे मॉडलों ने बिक्री की इस रफ्तार को बनाए रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

नई लॉन्चिंग और स्पेशल एडिशन्स

टोयोटा ने 2025 के दौरान ग्राहकों को लुभाने के लिए कई नए विकल्प पेश किए. इनमें लैंड क्रूजर 300, फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन, और हाईराइडर एयरो एडिशन जैसे खास मॉडल शामिल रहे. इसके अलावा कंपनी ने इनोवा हाइक्रॉस का एक्सक्लूसिव एडिशन और हिल्क्स का ब्लैक एडिशन भी लॉन्च किया. कैमरी हाइब्रिड 'स्प्रिंट एडिशन' और फॉर्च्यूनर के नए 'लीजेंडर MT' ग्रेड ने प्रीमियम सेगमेंट में कंपनी की स्थिति को और अधिक मजबूत कर दिया.

सुरक्षा और तकनीक पर विशेष ध्यान

सुरक्षा के मामले में टोयोटा ने 2025 में नए मानक स्थापित किए. कंपनी ने अपनी ग्लैंजा, रुमियन और हाइराइडर जैसी कारों में 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड (अनिवार्य) कर दिया. सबसे बड़ी उपलब्धि इनोवा हाइक्रॉस को भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग में 5-स्टार मिलना रही. इसके साथ ही तकनीकी सुधार करते हुए हाइराइडर AWD वेरिएंट में 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और चुनिंदा ट्रिम्स में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे आधुनिक फीचर्स भी जोड़े गए.

कर्नाटक प्लांट से पूरी हो रही है ग्लोबल डिमांड

टोयोटा किर्लोस्कर वर्तमान में कर्नाटक के बिदादी में अपने दो अत्याधुनिक प्लांट संचालित कर रही है, जिनकी कुल क्षमता सालाना 3.42 लाख यूनिट्स है. इन प्लांट्स में इनोवा हाइक्रॉस, फॉर्च्यूनर और हिल्क्स जैसे लोकप्रिय मॉडलों को तैयार किया जाता है.