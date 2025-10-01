Advertisement
Toyota Kirloskar Motor ने सितंबर 2025 में दर्ज की बंपर बिक्री, पिछले साल के मुकाबले 16% की ग्रोथ

Toyota Kirloskar Motor Sale Report: कंपनी में सितंबर महीने में तगड़ा प्रदर्शन करते हुए दनादन कारों की बिक्री की है और भारी ग्रोथ भी रिकॉर्ड की है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 11:52 AM IST
Toyota Kirloskar Motor Sale Report: Toyota Kirloskar Motor (TKM) ने सितंबर 2025 के लिए अपनी बिक्री के आँकड़े जारी किए हैं, जिसमें कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ दर्ज की है. TKM ने सितंबर 2025 में कुल 31,091 यूनिट्स की बिक्री की, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 16% अधिक है.

माह दर माह वृद्धि: (सितंबर 2025 बनाम सितंबर 2024)

ईयर ऑन ईयर फॉर्मूला

31,091 यूनिट्स  26,847 यूनिट्स 16 %

इस संख्या में 27,089 घरेलू बिक्री शामिल है, जबकि 4,002 इकाइयां निर्यात बाजारों में भेजी गईं.

वित्तीय वर्ष वृद्धि: (अप्रैल-सितंबर 2025 बनाम अप्रैल-सितंबर 2024)

वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीने 1,84,959 यूनिट्स 1,62,623 यूनिट्स 14%

वित्तीय वर्ष की ग्रोथ

चालू वित्तीय वर्ष (Financial Year) के पहले 6 महीनों (अप्रैल से सितंबर 2025) में भी TKM ने शानदार प्रदर्शन किया है.

बिक्री बढ़ने के मुख्य कारण
भारत सरकार के लैंडमार्क GST रिफॉर्म और फेस्टिव सीजन की शुरुआत के कारण बाज़ार में तेजी है जिसकी वजह से TKM ने GST का पूरा लाभ अपने ग्राहकों तक पहुँचाया है, यही वजह है कि पूरे पोर्टफोलियो में डिमांड बढ़ गई है. ग्राहक बंपर डिस्काउंट के साथ अपनी पसंदीदा कार खरीद रहे हैं और भारी बचत कर रहे हैं. 

सितंबर 2025 के बड़े ऐलान 

आपको बता दें कि कंपनी ने इस सितंबर में नई Rumion को पेश किया गया, जिसमें सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग को स्टैण्डर्ड (मानक) बनाकर सेफ़्टी फीचर्स को बढ़ाया गया है. TKM ने GST का पूरा लाभ ग्राहकों को देते हुए अपने वाहनों की कीमतों में कटौती की.

