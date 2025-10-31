Advertisement
भारत आ रही है Toyota Land Cruiser FJ: क्या यह 'मिनी लैंड क्रूजर' मचाएगी धमाल?

Toyota Land Cruiser FJ: टोयोटा ने भारत के लिए लैंड क्रूजर एफजे में डीजल इंजन का विकल्प नहीं रखने का फैसला किया है. इसके बजाय, यह एसयूवी कई क्लीनर और आधुनिक पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश की जाएगी. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:07 PM IST
Toyota Land Cruiser FJ: जापानी ऑटोमेकर टोयोटा ने हाल ही में जापान मोबिलिटी शो 2025 में अपनी नई, ऑफ-रोड क्षमता वाली एसयूवी, टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे (FJ) को दुनिया के सामने पेश किया है. यह दमदार गाड़ी भारत में एसयूवी प्रेमियों के बीच उत्सुकता बढ़ा रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह जल्द ही भारतीय सड़कों पर दिखने वाली है.

भारत में लॉन्च और उत्पादन की योजना क्या है?
यह ख़बर आई है कि लैंड क्रूजर एफजे 2028 के त्योहारी सीज़न के दौरान भारत में दस्तक देगी. इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत इस एसयूवी के लिए एक महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र बनेगा. इसका निर्माण अगस्त 2028 से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में टोयोटा की चौथी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में शुरू होने की संभावना है. यह नई यूनिट सस्टेनेबल और ग्रीन टेक्नोलॉजी पर केंद्रित होगी. टोयोटा का लक्ष्य यहां से सालाना 89,000 यूनिट्स का उत्पादन करना है, जिसमें से 40,000 यूनिट्स निर्यात बाजारों के लिए आरक्षित होंगी. वैश्विक स्तर पर, यह एसयूवी सबसे पहले जापान में मिड-2026 के आस-पास बिक्री के लिए उपलब्ध होगी.

दमदार परफॉर्मेंस के लिए कौन से इंजन विकल्प मिलेंगे?
टोयोटा ने भारत के लिए लैंड क्रूजर एफजे में डीजल इंजन का विकल्प नहीं रखने का फैसला किया है. इसके बजाय, यह एसयूवी कई क्लीनर और आधुनिक पावरट्रेन विकल्पों के साथ पेश की जाएगी. इनमें 2.7L पेट्रोल इंजन, एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, और एक प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) शामिल होंगे.

जापान मोबिलिटी शो में जो मॉडल दिखाया गया था, वह 2.7L नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से लैस था. यह इंजन 6-स्पीड ECT (इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड टॉर्क कन्वर्टर) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4WD ड्राइवट्रेन सिस्टम के साथ मिलकर 163PS की अधिकतम पावर और 246Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

डिज़ाइन और आकार में यह कितनी ख़ास है?
लैंड क्रूजर एफजे को पारंपरिक लैडर-फ्रेम या बॉडी-ऑन-फ्रेम चेसिस पर बनाया गया है, जो इसकी ऑफ-रोड क्षमता को सुनिश्चित करता है. इसका डिज़ाइन बॉक्सी (boxy) और मजबूत है, जिसमें बोल्ड फ्रंट ग्रिल, स्किड प्लेट के साथ एक फूला हुआ बम्पर, C-आकार के लाइटिंग एलिमेंट्स, और एक टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील जैसे क्लासिक ऑफ-रोड फीचर्स शामिल हैं.

इंटीरियर में क्या फ़ीचर्स मिलेंगे?
लैंड क्रूजर एफजे कॉन्सेप्ट को 5-सीटर लेआउट के साथ शोकेस किया गया था. इसमें अत्याधुनिक फीचर्स दिए गए हैं, जिनमें 12.5-इंच की दोहरी स्क्रीन, एक थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, सर्कुलर एसी वेंट्स, सनरूफ, और टोयोटा का उन्नत सेफ्टी सेंस (Safety Sense) सूट शामिल है. एसयूवी एक ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम के साथ आती है, जिसमें मल्टी-लेयर्ड डैशबोर्ड है. यह गाड़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती है जो टोयोटा की विश्वसनीयता के साथ एक दमदार, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल ऑफ-रोडर की तलाश में हैं.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

