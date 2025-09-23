Toyota Rumion में अब मिलेंगे 6 एयरबैग्स, बेस मॉडल में नहीं रहेगी सेफ्टी की टेंशन

Toyota Rumion Updated: टोयोटा ने अपनी रुमियन एमपीवी को पूरी रेंज में मानक के रूप में छह एयरबैग के साथ अपडेट किया है. मारुति अर्टिगा के बैज-इंजीनियर्ड संस्करण की कीमत अब 10.44 लाख रुपये से 13.62 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. छह एयरबैग के साथ अपडेट होने के बावजूद, रुमियन अब नई जीएसटी दरों के तहत 49,000 रुपये तक सस्ती हो गई है. रुमियन पेट्रोल-एमटी, पेट्रोल-एटी और सीएनजी पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है. टॉप वी ट्रिम में टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है.

जानें 2025 Toyota Rumion के कीमतें

टोयोटा ने अपनी रुमियन एमपीवी को अपडेट कर दिया है, जिसमें अब सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग्स स्टैंडर्ड के रूप में उपलब्ध हैं. यह बैज-इंजीनियर्ड मारुति एर्टिगा का सिबलिंग मॉडल अब एक्स-शोरूम कीमत 10.44 लाख रुपये से 13.62 लाख रुपये के बीच उपलब्ध है. नई जीएसटी दरों के तहत छह एयरबैग्स जोड़ने के बावजूद, रुमियन अब पहले से 49,000 रुपये तक अधिक किफायती हो गई है. यह अपडेट डुअल फ्रंट, साइड और कर्टन शील्ड एयरबैग्स के साथ 360-डिग्री सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही वीहिकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, एबीएस विद ईबीडी और ब्रेक असिस्ट जैसी अन्य सुरक्षा सुविधाएं भी शामिल हैं. रुमियन पेट्रोल-एमटी, पेट्रोल-एटी और सीएनजी पावरट्रेन विकल्पों के साथ उपलब्ध है, जो 1.5-लीटर के-सीरीज पेट्रोल इंजन पर आधारित है और 20.51 किमी/लीटर (एमटी) तथा 26.11 किमी/किग्रा (सीएनजी) की माइलेज देता है. टॉप वी ट्रिम में अब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस) भी जोड़ा गया है, जो टायर स्वास्थ्य की निगरानी करता है. इंटीरियर में 17.78 सेमी इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ, फ्लेक्सिबल सीटिंग, थर्ड-रो एसी वेंट्स और टोयोटा आई-कनेक्ट टेक्नोलॉजी जैसी सुविधाएं हैं. यह सात-सीटर फैमिली एमपीवी अब डीलरशिप्स और टोयोटा भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है.

क्या नया है?

अब तक, रुमियन केवल S और G ट्रिम्स में 2 एयरबैग और टॉप V ट्रिम में 4 एयरबैग के साथ उपलब्ध थी. अब, पूरी रेंज में 6 एयरबैग उपलब्ध हैं. इसके अलावा, टॉप V ट्रिम को टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम से भी अपडेट किया गया है.

टोयोटा ने रुमियन को तीसरी पंक्ति के एसी वेंट के साथ भी चुपचाप अपडेट किया है और बीच वाली पंक्ति के एसी वेंट को आगे की सीटों के बीच छत से ज़मीन पर स्थानांतरित कर दिया है; दूसरी पंक्ति की बीच वाली सीट में हेड रेस्ट्रेंट भी दिया गया है. ये अपडेट जुलाई में अर्टिगा में चुपचाप पेश किए गए थे, और अब ये रुमियन में भी शामिल हो गए हैं.

2025 टोयोटा रुमियन का पावरट्रेन और फीचर्स

मैकेनिकल मोर्चे पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. रुमियन में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन लगा है जो 103 एचपी और 137 एनएम टॉर्क उत्पन्न करता है और 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है. सीएनजी मॉडल में, जो केवल बेस एस ट्रिम में उपलब्ध है, यह इंजन 88 एचपी और 121 एनएम जेनरेट करता है.

रुमियन के टॉप ट्रिम्स में वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7.0-इंच टचस्क्रीन, प्रोजेक्टर हेडलैंप, एलईडी टेल-लैंप, मैनुअल एयर कंडीशनिंग, कीलेस एंट्री, क्रूज़ कंट्रोल और कई अन्य फीचर्स शामिल हैं. प्रमुख सुरक्षा फीचर्स में व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), हिल-होल्ड असिस्ट, ABS के साथ EBD, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट और अब, सभी ट्रिम्स में मानक रूप से छह एयरबैग शामिल हैं.