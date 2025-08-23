2997cc का खौफनाक इंजन...सिर्फ आवाज से थर्रा उठते थे लोग! 90s की ये सुपरकार आज भी रेसिंग ट्रैक पर मचाती है कहर
Advertisement
trendingNow12893143
Hindi Newsऑटोमोबाइल

2997cc का खौफनाक इंजन...सिर्फ आवाज से थर्रा उठते थे लोग! 90s की ये सुपरकार आज भी रेसिंग ट्रैक पर मचाती है कहर

toyota supra mk4:आज हम आपको Toyota की एक ऐसी सुपर कार के बारे में बताएंगे जो पुरी दुनिया में फेमस है, इस कार का इंजन इतना ताकतवर था कि लोग इसके आवाज से ही डर जाते थें

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Aug 23, 2025, 09:37 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

2997cc का खौफनाक इंजन...सिर्फ आवाज से थर्रा उठते थे लोग! 90s की ये सुपरकार आज भी रेसिंग ट्रैक पर मचाती है कहर

toyota:टोयोटा कंपनी की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जापान में हुई थी, ये पहले एक टेक्स्टाइल कंपनी थी पर आगे चलकर कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी धाक जमानी चाही, जिसके बाद किइचिरो टोयोडा ने 1937 में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी, इस कंपनी ने कई तगड़ी गाड़ियों को बनाई पर इस कंपनी के द्वारा बनाई गई एक कार जो इतनी पावरफुल थी की इतने साल बाद भी उस कार का इस्तेमाल रेसिंग के लिए किया जाता है, इस कार का नाम toyota supra mk4 था जिसको 1993 में लॉन्च किया गया था, इस कार 1993 से 2002 तक हीं बनाया गया था उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था. कहा जाता है इस कार का इजंन इतना ताकतवर था की लोग इसकी आवाज को सुनकर समझ जाते थे की toyota supra mk4 आने वाली है, आज भी सोशल मिडिया पर इस कार के आवाज पर वीडियो बनाया जाता है, आज हम इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे.

इंजन 
टोयोटा सुप्रा MK4 के इंजन की बात करें तो इसमें सबसे फेमस इंजन 2JZ-GTE का इस्तेमाल किया गया था, इस कार में शक्तिशाली 3.0-लीटर स्ट्रेट-सिक्स इंजन है, जिसमें ट्विन-टर्बोचार्जर और 326 हॉर्सपावर की क्षमता दिया गया है, साथ हीं ये 2997 सीसी के इंजन के साथ आता है, साथ हीं इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन भी मिलता था. जो इस कार को 1993 में भी इतना ताकतवर बनाता है, कहा जाता था कि इस कार के रेस में उतरने से बाकी लोग हार मान लेते थें, इस कार के टॉप स्पीड की बात करें तो इसका टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है, इसके पिक अप की बात करें तो ये  0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड लगभग 4.9 सेकंड में पकड़ लेती थी. ये उस समय की सबसे ताकतवर कार कहलाती थी.

1482cc इंजन वाली 6-सीटर कार ने मचाया धमाल! MPV सेगमेंट की सबसे बेस्ट चॉइस, लक्जरी फीचर्स से भरपूर

Add Zee News as a Preferred Source

डिजाइन और फीचर्स 
toyota supra mk4 के डिजाइन की बात करें तो ये अपनी एयरोडायनामिक और मस्कुलर बॉडी के लिए जानी जाती है, ये उस समय में काफी स्टाइलिश गाड़ी मानी जाती थी, स्टाइल और लुक के साथ इस गाड़ी के फीचर्स भी कमाल के हैं,  इसके डैशबोर्ड में बड़े टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के साथ-साथ कई गेज और बटन होते हैं जो ड्राइवर को गाड़ी कंट्रोल करते समय काम आते हैं, साथ हीं इसमें BREMBO ब्रेक्स और ट्रैक्शन कंट्रोल व ABS जैसी 
सुविधाएं भी मिलती थी.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

toyota supra mk4

Trending news

ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
ADR Report
ADR Most Richest and Poorest CM : कौन है भारत का सबसे अमीर और गरीब मुख्‍यमंत्री?
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: सरकार ने छीनी जमात-ए-इस्लामी के 215 स्कूलों की बागडोर
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
breaking news live today
Aaj ki Taza Khabar Live: अगर मेरी हत्या हुई तो दोषी SP और अखिलेश होंगे...निष्कासित MLA पूजा पाल ने लिखा खत, बताया जान को खतरा
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
ADR
देश के एक तिहाई मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज, ADR की रिपोर्ट में खुलासा
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
jalandhar
जालंधर-होशियारपुर रोड पर LPG टैंकर में ब्लास्ट, 100 से ज्यादा झुलसे, मची हाहाकार
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
Online Gaming Bill
My11Circle, Winzo, Dream11 और Pokerbaazi का बड़ा फैसला, रियल मनी गेम हुए बंद
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA
सरकार को 'माखन चोर' पर आपत्ति, ये शब्द भक्तों की भावना या भगवान कृष्ण का अपमान?
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
DNA Analysis
DNA: बिहार का सियासी फ्राइडे; मस्जिद में राहुल गांधी और गया जी में PM मोदी
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
DNA
'बैंड पार्टी' का हिंदू नाम..और मालिक मुसलमान! बैंड-बाजा वाले 'अधर्म' की INSIDE STORY
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
Jagdeep Dhankhar
टेबल टेनिस, योग और...इस्तीफे के बाद क्या कर रहे हैं जगदीप धनखड़? ऐसे गुजरता है दिन
;