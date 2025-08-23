2997cc का खौफनाक इंजन...सिर्फ आवाज से थर्रा उठते थे लोग! 90s की ये सुपरकार आज भी रेसिंग ट्रैक पर मचाती है कहर

toyota:टोयोटा कंपनी की शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत जापान में हुई थी, ये पहले एक टेक्स्टाइल कंपनी थी पर आगे चलकर कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी धाक जमानी चाही, जिसके बाद किइचिरो टोयोडा ने 1937 में टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी, इस कंपनी ने कई तगड़ी गाड़ियों को बनाई पर इस कंपनी के द्वारा बनाई गई एक कार जो इतनी पावरफुल थी की इतने साल बाद भी उस कार का इस्तेमाल रेसिंग के लिए किया जाता है, इस कार का नाम toyota supra mk4 था जिसको 1993 में लॉन्च किया गया था, इस कार 1993 से 2002 तक हीं बनाया गया था उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद हो गया था. कहा जाता है इस कार का इजंन इतना ताकतवर था की लोग इसकी आवाज को सुनकर समझ जाते थे की toyota supra mk4 आने वाली है, आज भी सोशल मिडिया पर इस कार के आवाज पर वीडियो बनाया जाता है, आज हम इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे.

इंजन

टोयोटा सुप्रा MK4 के इंजन की बात करें तो इसमें सबसे फेमस इंजन 2JZ-GTE का इस्तेमाल किया गया था, इस कार में शक्तिशाली 3.0-लीटर स्ट्रेट-सिक्स इंजन है, जिसमें ट्विन-टर्बोचार्जर और 326 हॉर्सपावर की क्षमता दिया गया है, साथ हीं ये 2997 सीसी के इंजन के साथ आता है, साथ हीं इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन भी मिलता था. जो इस कार को 1993 में भी इतना ताकतवर बनाता है, कहा जाता था कि इस कार के रेस में उतरने से बाकी लोग हार मान लेते थें, इस कार के टॉप स्पीड की बात करें तो इसका टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है, इसके पिक अप की बात करें तो ये 0 से 100 किमी/घंटा की स्पीड लगभग 4.9 सेकंड में पकड़ लेती थी. ये उस समय की सबसे ताकतवर कार कहलाती थी.

डिजाइन और फीचर्स

toyota supra mk4 के डिजाइन की बात करें तो ये अपनी एयरोडायनामिक और मस्कुलर बॉडी के लिए जानी जाती है, ये उस समय में काफी स्टाइलिश गाड़ी मानी जाती थी, स्टाइल और लुक के साथ इस गाड़ी के फीचर्स भी कमाल के हैं, इसके डैशबोर्ड में बड़े टैकोमीटर और स्पीडोमीटर के साथ-साथ कई गेज और बटन होते हैं जो ड्राइवर को गाड़ी कंट्रोल करते समय काम आते हैं, साथ हीं इसमें BREMBO ब्रेक्स और ट्रैक्शन कंट्रोल व ABS जैसी

सुविधाएं भी मिलती थी.