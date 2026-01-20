Advertisement
Toyota की पहली इलेक्ट्रिक SUV लॉन्च! 543 KM रेंज, सनरूफ और JBL साउंड के साथ E Bella की एंट्री

toyota urban cruiser ev launch: टोयोटा ने भारत में अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV अर्बन क्रूजर EV लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत 15 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है और इसमें दमदार रेंज व एडवांस फीचर्स दिए गए हैं. दो बैटरी ऑप्शन, लंबी ड्राइविंग रेंज, प्रीमियम फीचर्स और मजबूत सेफ्टी के साथ यह SUV इलेक्ट्रिक सेगमेंट में हुंडई, टाटा और एमजी को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है.

 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 20, 2026, 12:05 PM IST
toyota urban cruiser ev launch: टोयोटा ने आज अपनी पहली फुली इलेक्ट्रिक  SUV लॉन्च कर दिया है. जिसका नाम अर्बन क्रूजर EV है. इस कार को कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में इलेक्ट्रिक ऑप्शन के रुप में पेश किया जाएगा. इस कार में कमाल के फीचर्स दिए गए हैं, जिसको आप देखने के बाद खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे. आज हम आपको इस कार के फीचर्स और खासियत के बारे में डिटेल में बताएंगे.

क्या है कीमत? 
टोयोटा की अर्बन क्रूजर EV के प्राइस की बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 15 लाख है, जो कि एक्स शोरूम प्राइस है. वहीं अगर आप इस कार के टॉप मॉडल को खरीदना चाहते हैं तो आपको लगभग 25 लाख रुपये खर्च करने पड़ेंगे. यह कीमत इसे बाकी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUVs के मुकाबले आकर्षक और बेहतर बनाने का काम करती है.

कमाल का डिजाइन
टोयोटा की यह इलेक्ट्रिक SUV कॉम्पैक्ट SUV जैसी स्टांस के साथ आती है. इसमें स्लीकर फ्रंट फेस, बंद ग्रिल ट्रीटमेंट और LED लाइटिंग एलिमेंट्स हैं. इसका लुक पहले से दिखाए गए कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसमें शार्प लाइन्स और मॉडर्न प्रोफाइल है. यह डिजाइन खासकर शहरी खरीदारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

बैटरी और रेंज
अर्बन क्रूजर EV में दो बैटरी 49 kWh और 61 kWh के ऑप्शन के रूप में मिलते हैं. यह वेरिएंट 171.6 हॉर्सपावर की ताकत और 189 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है. बड़ी बैटरी वाला वेरिएंट एक बार चार्ज करने पर लगभग 543 km से अधिक की रेंज दे सकता है. दोनों वेरिएंट्स में फ्रंट-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर मिलने की संभावना है. 

साथ  ही इन बैटरियों पर 8 साल की वारेंटी मिलती है. यह रेंज शहर और लंबी यात्रा दोनों के लिए बेस्ट मानी जा रही है. इसमें नई पीढ़ी की LFP बैटरी में एडवांस थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम दिया गया है. इससे बैटरी जल्दी चार्ज होती है और तेजी से ठंडी भी हो जाती है.

क्या हैं फीचर्स?
अंदरूनी फीचर्स में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हो सकती है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें मल्टीपल एयरबैग, ABS, ESC और टॉप वेरिएंट्स में लेवल-2 ADAS जैसे एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट फीचर्स मिल सकते हैं.

अर्बन क्रूजर ई बेला में पैनोरमिक सनरूफ दी गई है. इसमें 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है. वायरलेस चार्जर भी मौजूद है. 12 रंगों की एम्बिएंट लाइटिंग दी गई है. साथ ही प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम भी शामिल है.

लॉन्च के बाद अर्बन क्रूजर EV का मुकाबला Hyundai Creta Electric, MG ZS EV, Tata Curvv EV, Mahindra BE 6 और मारुति सुजुकी e विटारा जैसी इलेक्ट्रिक SUVs से होगा. कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में यह नया ऑप्शन ग्राहकों के लिए दिलचस्प साबित हो सकता है.

अर्बन क्रूजर EV की बुकिंग, रंग विकल्प, फीचर्स और विस्तृत स्पेसिफिकेशन के बारे में लॉन्च के दौरान लगातार अपडेट मिलते रहेंगे. टॉयोटा की यह SUV भारत में इलेक्ट्रिक कार मार्केट में उनकी पहली पेशकश होगी और इसे लेकर उत्सुकता बढ़ रही है. खरीदार और ऑटो एंटुजियास्ट इसे देखने और बुक करने के लिए तैयार हैं.

