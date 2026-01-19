Toyota Urban Cruiser EV: टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक SUV कल होगी भारत में लॉन्च, जानें क्यों है खास

Advertisement
Toyota Urban Cruiser EV: टोयोटा अर्बन क्रूजर EV का बाहरी डिजाइन मारुति ई-विटारा से इन्सपायर्ड है, लेकिन इसे टोयोटा की अपनी पहचान देने के लिए फ्रंट लुक में बड़े बदलाव किए गए हैं.

Jan 19, 2026
Toyota Urban Cruiser EV: कल, 20 जनवरी को टोयोटा भारतीय बाजार में अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV, Urban Cruiser EV लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह मारुति सुजुकी 'e Vitara' का रीबैज्ड वर्जन है. चलिए लॉन्च से पहले इस इलेक्ट्रिक एसयूवी की कुछ खासियतें जान लेते हैं. 

दमदार एक्सटीरियर 
टोयोटा अर्बन क्रूजर EV का बाहरी डिजाइन मारुति ई-विटारा (e Vitara) से इन्सपायर्ड है, लेकिन इसे टोयोटा की अपनी पहचान देने के लिए फ्रंट लुक में बड़े बदलाव किए गए हैं. इसमें स्लीक LED हेडलाइट्स और टोयोटा कैमरी जैसी सिग्नेचर DRLs दी गई हैं, जो इसे प्रीमियम लुक देती हैं. इसके अलावा, मस्कुलर बॉडी, 18-इंच के एयरो-ऑप्टिमाइज्ड अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ विशेष डिजाइन वाली रैपअराउंड टेल-लाइट्स इसे एक मस्कुलर और आधुनिक SUV का रूप देती हैं.

प्रीमियम और हाई-टेक इंटीरियर
गाड़ी के अंदर कदम रखते ही आपको एक आधुनिक केबिन मिलता है, जिसमें डुअल-स्क्रीन सेटअप (इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए) मुख्य आकर्षण है. केबिन में लेदरेट अपहोल्स्ट्री और सॉफ्ट-टच मटेरियल का उपयोग किया गया है, जो इसके प्रीमियम एहसास को बढ़ाता है. साथ ही, इसमें फ्लोटिंग सेंटर कंसोल, फिजिकल कंट्रोल बटन और करीब 310 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जिसमें चार्जिंग केबल रखने के लिए अलग से जगह दी गई है.

दमदार पावरट्रेन और लंबी रेंज
परफॉर्मेंस की बात करें तो अर्बन क्रूजर EV में 49kWh और 61kWh के दो बैटरी पैक विकल्प मिलने की उम्मीद है. यह SUV फ्रंट-व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आएगी, जो बैटरी पैक के आधार पर 144hp से 174hp तक की पावर जनरेट करेगी. सबसे खास बात इसकी रेंज है; फुल चार्ज होने पर यह कार 543 किलोमीटर (ARAI क्लेम) तक की दूरी तय कर सकती है, जो इसे लंबी यात्राओं के लिए भी उपयुक्त बनाती है.

सेफ्टी और हाइटेक फीचर्स
टोयोटा ने इसमें फीचर्स की लंबी फेहरिस्त दी है, जिसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, वायरलेस चार्जर, फिक्स्ड ग्लास रूफ और 10-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट शामिल हैं. सुरक्षा के लिहाज से यह कार बेहद मजबूत होने वाली है, क्योंकि इसमें 7 एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा और लेवल-2 ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) जैसे फीचर्स दिए गए हैं. मारुति ई-विटारा की 5-स्टार BNCAP रेटिंग के कारण इसकी सुरक्षा पर भी ग्राहकों का काफी भरोसा रहेगा.

कीमत और मुकाबला
टोयोटा की इस पहली इलेक्ट्रिक SUV की शुरुआती कीमत लगभग 19 लाख रुपये से 25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच होने की सभावना है. भारतीय बाजार में लॉन्च होने के बाद इसका सीधा मुकाबला टाटा कर्व EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG ZS EV और महिंद्रा BE 6 जैसी दिग्गज कारों से होगा. 20 जनवरी को होने वाली इस लॉन्चिंग के साथ ही टोयोटा भारत के इलेक्ट्रिक मिड-साइज SUV सेगमेंट में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी.

