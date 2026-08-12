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Toyota Hyryder का नया Aero Black Edition लॉन्च! ₹31,999 में बदलेगा पूरा लुक, लेकिन लिमटेड टाइम के लिए है ऑफर

टोयोटा ने अपनी SUV अर्बन क्रूजर हाइराइडर का नया Aero Black Edition लॉन्च कर दिया है. ₹31,999 की कीमत वाला यह लिमिटेड-पीरियड एसेसरी पैकेज कार को बोल्ड ब्लैक-आउट लुक देता है. वहीं इसके इंजन और फीचर्स में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 12, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 06:57 PM IST
Toyota Hyryder का नया Aero Black Edition लॉन्च! ₹31,999 में बदलेगा पूरा लुक, लेकिन लिमटेड टाइम के लिए है ऑफर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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