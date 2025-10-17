Advertisement
आ गई है 'तूफान' से भी तेज Toyota Hyryder, जानिए ₹10.94 लाख वाली 'एयरो एडिशन' में क्या है खास

Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Edition: इस 'एयरो एडिशन' का मुख्य आकर्षण इसके एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग फीचर्स हैं, जो हाईराइडर की ऑन-रोड प्रजेंस को दमदार बनाते हैं.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 06:52 PM IST
Toyota Urban Cruiser Hyryder Aero Edition: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने अपनी दमदार एसयूवी अर्बन क्रूज़र हाईराइडर को और भी दमदार बनाने के लिए एक नया 'एयरो एडिशन' लॉन्च किया है. ये कोई नया मॉडल नहीं, बल्कि एक लिमिटेड-एडिशन स्टाइलिंग पैकेज है जो एसयूवी को एक बोल्ड, स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देता है. इस पैकेज की एक्सक्लूसिव एक्सेसरीज मात्र ₹31,999 की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध हैं और ये देश भर में सभी टोयोटा डीलरशिप पर मिलेंगे. हाईराइडर की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹10.94 लाख है. यह नया 'एयरो एडिशन' चार शानदार रंगों-व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और रेड में उपलब्ध है.

स्टाइलिंग पैकेज में क्या मिलता है?

इस 'एयरो एडिशन' का मुख्य आकर्षण इसके एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग फीचर्स हैं, जो हाईराइडर की ऑन-रोड प्रजेंस को दमदार बनाते हैं:

फ्रंट स्पॉइलर: नया फ्रंट स्पॉइलर एसयूवी के कैरेक्टर को और भी आक्रामक और शार्प लुक देता है.

रियर स्पॉइलर: यह सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, बल्कि यह स्पोर्टी अपील को बढ़ाता है और साथ ही एरोडायनामिक एफिशिएंसी में भी योगदान देता है.

साइड स्कर्ट्स: नई डिज़ाइन की गई साइड स्कर्ट्स गाड़ी की साइड प्रोफाइल में बहती हुई लाइनें जोड़ती हैं, जिससे एसयूवी को एक डायनामिक, लो-स्लंग और प्रीमियम लुक मिलता है.

ये एक्सेसरीज ऐसे ग्राहकों के लिए बेहतरीन हैं जो अपनी हाईराइडर को भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं.

इंजन, परफॉर्मेंस और माइलेज

हाईराइडर में दो दमदार पावरट्रेन विकल्प मिलते हैं:

सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावरट्रेन: यह अपनी श्रेणी में सबसे अलग है. यह e-ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ आता है और यह 40% दूरी और 60% समय तक इलेक्ट्रिक पावर पर चलता है, जिससे इंजन बंद रहता है. इसकी माइलेज (ईंधन दक्षता) 27.97 किमी/लीटर तक है, जो इसे बेहद किफायती बनाता है.

नियो ड्राइव: इसमें 1.5-लीटर K-सीरीज़ इंजन मिलता है. ट्रांसमिशन के लिए 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक विकल्प उपलब्ध हैं, साथ ही कुछ वेरिएंट में 2WD और 4WD (ऑल-व्हील ड्राइव) का विकल्प भी मिलता है.

केबिन के अंदर लक्ज़री और फीचर्स?

हाईराइडर का केबिन कम्फर्ट और सुविधा का केंद्र है. एक्सटीरियर में जहां क्रिस्टल एक्रिलिक ग्रिल और 17-इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं, वहीं अंदर का माहौल भी शानदार है:

वेंटिलेटेड लेदर सीटें: जो गर्मी में भी आरामदायक ड्राइविंग सुनिश्चित करती हैं.

पैनोरमिक सनरूफ: केबिन को हवादार और खुला-खुला महसूस कराती है.

9-इंच टचस्क्रीन: जो वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को सपोर्ट करता है.

अन्य फीचर्स में वायरलेस चार्जिंग, एंबिएंट लाइटिंग, और 360-डिग्री कैमरा शामिल हैं.

पारिवारिक जरूरतों के लिए पीछे की रिक्लाइनिंग सीटें, रियर एसी वेंट्स, और 60:40 स्प्लिट रियर सीट की सुविधा भी दी गई है.

वारंटी और ओनरशिप

टोयोटा ग्राहकों को बेहतरीन ओनरशिप अनुभव देने के लिए कई तरह की वारंटी देती है:

3 साल/1,00,000 किमी की व्यापक वारंटी (जिसे 5 साल/2,20,000 किमी तक बढ़ाया जा सकता है).

हाइब्रिड बैटरी पर 8 साल/1,60,000 किमी की इंडस्ट्री-लीडिंग वारंटी.

