KTM के बाद अब Toyota की गाड़ी में आई खराबी, जानें क्यों कंपनी ने वापस मंगवाईं ये एसयूवी

Toyota Urban Cruiser Hyryder: टोयोटा ने पुष्टि की है कि अर्बन क्रूज़र हाईराइडर की जिन यूनिट्स में एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है, वे इस समस्या से प्रभावित हैं. रिकॉल से प्रभावित वाहनों का निर्माण 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच हुआ है. कुल मिलाकर, हाईराइडर की 11,529 यूनिट्स इस दायरे में आती हैं.

Last Updated: Nov 20, 2025, 02:07 PM IST
Toyota Urban Cruiser Hyryder: मारुति सुजुकी की लोकप्रिय एसयूवी ग्रैंड विटारा (Grand Vitara) में फॉल्टी फ्यूल गेज (Faulty Fuel Gauge) के चलते रिकॉल जारी होने के बाद, अब इसके जुड़वां मॉडल, टोयोटा अर्बन क्रूज़र हाईराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) को भी उसी समस्या के कारण वापस बुलाया गया है.

समस्या क्या है और कौन सी गाड़ियां प्रभावित हैं?
फॉल्टी फ्यूल गेज के कारण, यह मीटर सही फ्यूल स्तर (Fuel Level) प्रदर्शित नहीं कर सकता है. सबसे गंभीर चिंता यह है कि कम ईंधन संकेतक चेतावनी (Low Fuel Indicator Warning) विफल हो सकती है, जिसका मतलब है कि गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने के बावजूद चेतावनी लाइट नहीं जलेगी. यह ड्राइवरों के लिए परेशानी और असुविधा का कारण बन सकता है.

ग्राहकों को क्या करना होगा?
टोयोटा कंपनी प्रभावित वाहनों के मालिकों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेगी और उन्हें रिकॉल के बारे में सूचित करेगी.

निरीक्षण और मरम्मत: मालिकों को अपने पास की अधिकृत डीलरशिप पर जाना होगा.

कॉस्ट: डीलरशिप पर आवश्यक पुर्जों को बिना किसी फीस के बदला जाएगा.

