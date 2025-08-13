Toyota URBAN Cruiser Taisor बनी और भी सेफ! कंपनी ने बिना शोर मचाए किया बड़ा अपडेट
Toyota URBAN Cruiser Taisor बनी और भी सेफ! कंपनी ने बिना शोर मचाए किया बड़ा अपडेट

Toyota ने अपनी कॉम्पैक्ट SUV URBAN Cruiser Taisor में नए बदलाव किए हैं. कंपनी ने इस कार में एक नया कलर ऑप्शन भी जोड़ा है. आइए जानते हैं इस कार के बारे में...

 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:18 PM IST
Toyota URBAN Cruiser Taisor बनी और भी सेफ! कंपनी ने बिना शोर मचाए किया बड़ा अपडेट

आपको कम बजट में एक गुड लुकिंग और दमदार फीचर्स वाली कार चाहिए, तो आज कि ये स्टोरी आपके काफी काम आ सकती है. इस स्टोरी में हम आज आपके लिए एक ऐसी SUV लेकर आए हैं, जो आपको काफी पसंद आ सकती है. हम बात कर रहे हैं. "टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर" कार की, कंपनी ने इस कार को दो बड़े बदलाव को साथ भारतीय बाजार में पेश करने जा रही है. टोयोटा ने इस कार में एक नया कलर ऑप्शन भी जोड़ा है, जो कार को एक अलग और स्टाइलिश लुक देता है. इस कार के सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स दिए जाएंगे. 

आपको बता दें कि टोयोटा ने URBAN Cruiser Taisor के सभी वेरिएंट्स जैसे- E, S, S+, V और G में 6 एयरबैग्स को अनिवार्य कर दिया है. इस कार में फ्रंट, साइड और कर्टन एयरबैग्स दिए जाएंगे, जिसकी मदद से कार में मौजूद सभी पैसेंजर को प्रोटेक्शन मिलेगा.  कंपनी ने ये बदलाव ग्लोबल सेफ्टी फिलॉसफी और भारत में बढ़ती सेफ्टी डिमांड को लेकर दिया गया है. 

जानें URBAN Cruiser Taisor के फीचर्स

आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगी कि टोयोटा की कारों भर-भरकर फीचर्स दिए जाते हैं. URBAN Cruiser Taisor में भी फीचर्स की कोई कमी नहीं है. इस कार में आपको LED हेडलाइट, ट्विन LED DRLs, रियर एसी वेंट्स, टुअल टोन  इंटीरियर, पार्किंग सेंसर्स, क्रूज कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 360 डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे दमदार फीचर्स दिए गए हैं. इस कार में आपको हाइट एडजेस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है, जो आपके काफी काम आ सकता है. 

जानें URBAN Cruiser Taisor माइलेज, इंजन और कीमत

टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर के इंजन की बात करें, तो इस कार में आपको 998 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 98.69 bhp का पावर और 147.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस कार में 37 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. Cruiser Taisor के माइलेज की बात करें तो यह कार 20 kmpl शानदार माइलेज देती है. टोयोटा की इस एसयूवी में 308 लीटर का बड़ा बूट स्पेस दिया गया है.  टोयोटा  URBAN Cruiser Taisor के प्राइस की बात करें तो इस कार की एक्स-शोरूम कीमत 7.88-13.19 लाख रुपये तक है. 

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

Toyota urban cruiser taisor updatetaisor 2025 safety update

;