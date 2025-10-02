Advertisement
सीट बेल्ट ही नहीं कार चलाते समय इन गलतियों की वजह से भी कट जाएगा चालान, आप तो नहीं करते हैं गलती

Traffic Challan: सिर्फ सीट बेल्ट ना लगाने और ओवर स्पीडिंग ही नहीं बल्कि इन बारीक गलतियों की वजह से भी आपकी कार का भारी चालान कट सकता है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:48 AM IST
सीट बेल्ट ही नहीं कार चलाते समय इन गलतियों की वजह से भी कट जाएगा चालान, आप तो नहीं करते हैं गलती

Traffic Challan: भारत में सड़क सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए यातायात नियमों को मानना बेहद ज़रूरी है. अक्सर लोग सोचते हैं कि केवल सीट बेल्ट न लगाने या ओवर-स्पीडिंग से ही चालान कटता है, लेकिन मोटर वाहन अधिनियम में ऐसी कई बारीक गलतियां शामिल हैं जिनकी वजह से आपकी गाड़ी का जुर्माना हो सकता है. आज हम आपको ऐसी ही गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप चालान से बच सकते हैं. 

1. ड्राइविंग करते समय फ़ोन का इस्तेमाल
जुर्माना: यह सबसे आम और खतरनाक गलती है. ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन पर बात करना (हाथ में पकड़कर) या मैसेज देखना न केवल खतरनाक है, बल्कि यह ₹1,000 से ₹5,000 तक का जुर्माना या उससे अधिक का कारण बन सकता है. फ़ोन पर बात करने के लिए हमेशा हैंड्स-फ्री डिवाइस (Hands-free device) का उपयोग करें.

2. गलत तरीके से हॉर्न बजाना या अनावश्यक रूप से हॉर्न का इस्तेमाल
जुर्माना: हॉर्न का इस्तेमाल केवल चेतावनी देने या आपात स्थिति में किया जाना चाहिए. 'नो हॉर्निंग ज़ोन' (No Honking Zones) में हॉर्न बजाने या अनावश्यक रूप से ज़ोरदार/तेज़ हॉर्न (Air Horn) का इस्तेमाल करने पर चालान काटा जा सकता है. यह ध्वनि प्रदूषण के नियम का उल्लंघन है, जिस पर ₹1,000 से ₹2,000 तक का जुर्माना लग सकता है.

3. गलत साइड से ओवरटेक करना
जुर्माना: ओवरटेक (Overtake) हमेशा दाईं (Right) तरफ से किया जाना चाहिए. बाईं (Left) तरफ से ओवरटेक करना या खतरनाक तरीके से ओवरटेक करना ₹5,000 तक के जुर्माने को आकर्षित कर सकता है. इससे दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है.

4. कार के शीशों पर डार्क फ़िल्म या काला पेंट लगाना
जुर्माना: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, कार के शीशों पर काली फ़िल्म (Dark Film) या किसी भी तरह का डार्क टिंट लगाना अवैध है. फ्रंट और रियर विंडशील्ड पर विजिबिलिटी 70% और साइड की खिड़कियों पर 50% से कम नहीं होनी चाहिए. नियम तोड़ने पर ₹10,000 तक का भारी चालान हो सकता है.

5. बिना लाइसेंस के अन्य व्यक्ति को कार चलाने देना
जुर्माना: यदि आप अपनी कार किसी ऐसे व्यक्ति को चलाने देते हैं जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) नहीं है, तो आपकी कार के मालिक के रूप में आप पर भी भारी जुर्माना लग सकता है. यह जुर्माना ₹5,000 से ₹10,000 तक हो सकता है.

6. गलत पार्किंग (Wrong Parking)
जुर्माना: 'नो पार्किंग ज़ोन' में गाड़ी खड़ी करने, फुटपाथ पर गाड़ी पार्क करने या यातायात में बाधा डालने वाली जगह पर पार्किंग करने पर ₹500 से ₹1,500 तक का जुर्माना लग सकता है. कुछ मामलों में आपकी गाड़ी टो (Towed) भी की जा सकती है.

7. बिना इंडिकेटर दिए लेन बदलना
जुर्माना: लेन बदलते समय या मोड़ लेते समय इंडिकेटर (Indicator) का उपयोग न करना खतरनाक ड्राइविंग माना जाता है. इससे पीछे आ रहे वाहन को आपकी गतिविधि का पता नहीं चल पाता. इस गलती पर भी ₹500 या उससे अधिक का चालान हो सकता है.

;