Traffic Rule Change: नए नियमों के तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) और जिला परिवहन कार्यालयों को सीधे तौर पर लाइसेंस सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दे दिया गया है. हालांकि, न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस धारक को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:30 AM IST
1 साल में 5 बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो नहीं चला पाएंगे गाड़ी, सरकार ने नियमों को किया सख्‍त

Traffic Rule Change: देश की सड़कों को सुरक्षित बनाने और ट्रैफिक नियमों के प्रति अनुशासन लाने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. 1 जनवरी, 2026 से लागू हुए नए मोटर वाहन नियमों के तहत, अब आदतन नियम तोड़ने वाले चालकों पर नकेल कसी जाएगी. सरकार का स्पष्ट संदेश है कि अब केवल जुर्माना भरकर अपनी जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता. नए नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन चालक एक कैलेंडर वर्ष के भीतर पांच या उससे अधिक बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता हुआ दिखाई देता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है.

छोटे नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी

अब तक ड्राइविंग लाइसेंस के सस्पेंशन की कार्रवाई मुख्य रूप से 24 गंभीर क्राइम जैसे - वाहन चोरी, ओवरस्पीडिंग, यात्रियों पर हमला या किडनैपिंग जैसे मामलों के लिए की जाती रही है, लेकिन नए बदलावों के बाद इसका दायरा काफी बढ़ा दिया गया है. अब हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना या रेड लाइट जंप करने जैसी गलतियों को भी गंभीरता से लिया जाएगा. यदि कोई चालक साल में पांच बार इन 'छोटी' गलतियों को दोहराता है, तो उसे 'आदतन अपराधी' माना जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. सरकार का मानना है कि ये छोटी लापरवाही ही अक्सर बड़े हादसों की वजह बनती हैं.

RTO को मिला पावर और 'रीसेट' का ऑप्शन 

नए नियमों के तहत क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) और जिला परिवहन कार्यालयों को सीधे तौर पर लाइसेंस सस्पेंशन की प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार दे दिया गया है. हालांकि, न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लाइसेंस धारक को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाएगा. राहत की बात यह है कि उल्लंघनों की गिनती प्रति वर्ष के आधार पर होगी. इसका मतलब है कि पिछले साल के उल्लंघन अगले साल के रिकॉर्ड में नहीं जुड़ेंगे और हर साल का रिकॉर्ड 'जीरो' से शुरू होगा. यह उन लोगों के लिए सुधार का एक मौका भी है जो अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं.

डिजिटल मॉनीटरिंग 

आने वाले समय में सीसीटीवी कैमरों और सेंसर आधारित निगरानी को और अधिक मजबूत किया जाएगा ताकि किसी भी नियम तोड़ने वाले को छोड़ा न जा सके. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सीसीटीवी चालान को अदालतों में चुनौती देना आसान हो सकता है, इसलिए सबूतों की एक्यूरेसी पर काम करना जरूरी है. कुल मिलाकर, यह नया नियम वाहन चालकों को सड़क पर अधिक जिम्मेदार बनाने की दिशा में एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर पैदा करेगी. अब सड़क पर चलते समय आपको न केवल अपनी सुरक्षा, बल्कि अपने लाइसेंस की लाइफ का भी ख्याल रखना होगा.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

