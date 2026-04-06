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Hindi NewsऑटोमोबाइलTriumph का स्मार्ट मूव, इंजन की पावर घटाकर लॉन्च कर दीं तगड़ी बाइक्स

Triumph का स्मार्ट मूव, इंजन की पावर घटाकर लॉन्च कर दीं तगड़ी बाइक्स

Triumph Bikes: अब ग्राहकों की जेब पर बोझ तो नहीं पड़ेगा लेकिन इंजन पावर में कमी जरूर महसूस होने वाली है, हालांकि इससे ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को भी कम किया जा रहा है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 01:47 PM IST
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Triumph ने भारत में अपडेट करके उतारीं अपनी बाइक्स
Triumph ने भारत में अपडेट करके उतारीं अपनी बाइक्स

Triumph latest launch: भारत में मोटरसाइकिलों पर लगने वाले GST रेट्स में बदलाव के बाद, ट्रायम्फ ने अपने लोकप्रिय 400cc लाइनअप को अब नए 350cc इंजन के साथ अपडेट कर दिया है. ऐसे में अब टैक्स के चलते कंपनी ने अपनी ज्यादातर बाइक्स की कीमतों में कटौती भी कर दी है. हालांकि इंजन छोटा हुआ है, लेकिन खास बात ये है कि इन गाड़ियों के नाम में '400' का इस्तेमाल जारी रखा है. मतलब बाइक्स के नाम के आगे 400 जरूर लगा है लेकिन उनमें 350cc का ही दिया जाने वाला है, जिसका मतलब है आपको कम पावर मिलेगी. हालांकि इससे ग्राहकों की जेब पर बोझ भी कम होगा. 

ट्रायम्फ की सबसे सस्ती बाइक Speed T4 की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 1.95 लाख पर बरकरार है. इसका नया 349cc इंजन अब 29 PS की पावर और 31 Nm का टॉर्क देता है. वहीं, लोकप्रिय Speed 400 अब 7,110 सस्ती होकर 2.31 लाख में उपलब्ध है. इसकी पावर 40 PS से घटकर 37 PS हो गई है, जिससे यह शहर में चलाने के लिए अधिक रिफाइंड और स्मूथ महसूस होती है.

स्क्रैम्बलर सीरीज में बदलाव

ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए Scrambler 400 अब पहले से काफी किफायती हो गई है. इसकी कीमत में 10,736 की बड़ी कटौती की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2.59 लाख है. हालांकि, प्रीमियम Scrambler 400 XC की कीमत में 1,793 की मामूली बढ़ोतरी हुई है और यह 2.98 लाख में मिलेगी. इन दोनों बाइक्स में अब 37 PS की पावर और 32 Nm का टॉर्क मिलता है.

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थ्रक्सटन 400

कैफे-रेसर स्टाइल वाली Thruxton 400 की कीमत में भी लगभग 11,000 की कमी आई है और अब इसकी नई कीमत 2.65 लाख तय की गई है. नए 350cc सेटअप के बावजूद, यह अपनी सीरीज की सबसे शक्तिशाली बाइक बनी हुई है. इसका इंजन 40 PS की पावर जनरेट करता है. हालांकि पुराने मॉडल के मुकाबले इसके टॉर्क में 5.5 Nm की कमी आई है, लेकिन इसका स्पोर्टी कैरेक्टर अब भी बरकरार है.

राइडिंग एक्सपीरियंस 

इंजन की पावर 398cc से घटकर 349cc होने के कारण पावर और टॉर्क के आंकड़ों में थोड़ी गिरावट जरूर आई है. कंपनी का कहना है कि अब टॉर्क कर्व थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है, जिसका मतलब है कि बाइक अब ऊंचे RPM पर बेहतर प्रदर्शन करेगी. यह बदलाव उन राइडर्स के लिए फायदेमंद है जो स्मूथ पावर डिलीवरी और बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी (माइलेज) की तलाश में हैं.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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