Royal Enfield की टेंशन बढ़ाने आ रही Triumph Bonneville 350, खासियतें कर देंगी दंग

Triumph Bonneville 350: जानकारी के अनुसार सुपरबाइक निर्माता कंपनी Triumph नई बाइक Bonneville 350 पर काम कर रही है, जिसे जल्द भारतीय बाज़ार में उतारा जा सकता है. हाल ही में, Triumph ने भारत में अपनी Thruxton 400 कैफे रेसर को लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹2.74 लाख है. 400cc सेगमेंट में अब Bonneville नाम ही है जिसकी कमी भारत में महसूस की जा रही है, लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो Triumph इस कमी को जल्द ही पूरा करने की तैयारी में है.

350cc इंजन क्यों?

जानकारी के अनुसार भारत में आने वाली Bonneville को एक नया 350cc लिक्विड-कूल्ड इंजन दिया जा सकता है और ऐसा करने के पीछे बड़ी वजह है जीएसटी रिफॉर्म. दरअसल 350cc से ज्यादा क्षमता की बाइक्स पर 40 प्रतिशत GST लगता है. इस टैक्स से बचने और कीमत को कम रखने के लिए Triumph 350cc इंजन के साथ इस बाइक को उतार सकती है. ऐसे में भारत में बनी Triumph Bonneville 350 सीधे तौर पर भारत में 350cc सेगमेंट की लीडर, Royal Enfield Classic 350 को टक्कर देने के लिए तैयार हो जाएगी.

डिज़ाइन

अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में Triumph Bonneville रेंज अपनी अद्वितीय, रेट्रो (पुरानी) स्टाइलिंग और चunky डिज़ाइन के लिए जानी जाती है. उम्मीद है कि ब्रांड भारत में बनी Bonneville के लिए भी इस डिज़ाइन को बरकरार रखेगा. Triumph बड़े बॉडी पैनल को फिट करने के लिए रियर सब-फ्रेम को रीडिज़ाइन कर सकता है और एक लंबा स्विंगआर्म इस्तेमाल कर सकता है. बाइक में स्टाइलिंग से मेल खाते वायर-स्पोक व्हील्स होने की उम्मीद है.

इंजन

Triumph Bonneville 350 को एक 350cc लिक्विड-कूल्ड यूनिट मिलने की उम्मीद है, जिसका बोर मौजूदा 398cc इंजन की तुलना में छोटा होगा.छोटा बोर मोटरसाइकिल को बेहतर लो और मिड-रेंज टॉर्क देगा, जो शहरी और हाईवे राइडिंग दोनों के लिए शानदार साबित होगा.