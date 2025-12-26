Advertisement
trendingNow13054259
Hindi NewsऑटोमोबाइलTriumph खरीदना हुआ महंगा: नए साल से चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत, बचत का आखिरी मौका बस 31 दिसंबर तक

Triumph खरीदना हुआ महंगा: नए साल से चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत, बचत का आखिरी मौका बस 31 दिसंबर तक

Triumph Motorcycles: सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि पिछले कुछ समय में 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी (GST) स्लैब में बदलाव हुआ था, लेकिन ट्रायम्फ ने ग्राहकों को बढ़ते खर्चों से बचाने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाया था.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 26, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Triumph खरीदना हुआ महंगा: नए साल से चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत, बचत का आखिरी मौका बस 31 दिसंबर तक

Triumph Motorcycles: अगर आप भी ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी Triumph की किसी दमदार बाइक को घर लाने का सपना देख रहे हैं, तो उसे हकीकत में बदलने का यह बिल्कुल सही समय है. ट्रायम्फ ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से भारत में मौजूद उसके सभी मॉडल्स की एक्स-शोरूम कीमतों में इजाफा किया जाएगा. कंपनी की वर्तमान कीमतें केवल 31 दिसंबर 2025 तक ही मान्य रहेंगी. इसका मतलब है कि नए साल का सूरज अपने साथ इन बाइक्स के लिए नई और बढ़ी हुई कीमतें लेकर आएगा.

कंपनी ने अब तक क्यों नहीं बढ़ाए थे दाम?
सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि पिछले कुछ समय में 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी (GST) स्लैब में बदलाव हुआ था, लेकिन ट्रायम्फ ने ग्राहकों को बढ़ते खर्चों से बचाने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाया था. कंपनी ने न केवल पुराने दाम बरकरार रखे, बल्कि त्योहारों के दौरान Speed 400 और Speed T4 जैसे लोकप्रिय मॉडल्स पर 'स्पेशल फेस्टिव प्राइस' भी ऑफर किया था. हालांकि, अब लागत को संतुलित करने के लिए कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया है.

बजाज ऑटो और ट्रायम्फ 
भारत में ट्रायम्फ की सफलता के पीछे Bajaj Auto के साथ इसकी पार्टनरशिप का बड़ा हाथ है. साल 2023 में इस गठबंधन के बाद लॉन्च हुई 400cc TR सीरीज (जैसे Speed 400 और Scrambler 400X) ने मिड-साइज सेगमेंट में तहलका मचा दिया है.  

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Triumph Motorcycles

Trending news

हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
Andhra pradesh news
हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BJP in up politics
यूपी की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कितनी जरूरी है? BJP नेताओं का लिट्टी-चोखा माहौल गरमा गया
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
BMC Elections 2026
BMC चुनाव: शिंदे को मिली 87 सीटें, BJP 140 पर दिखाएगी दम; 27 सीटों पर फंसा पेंच
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
NDA
बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, एक और मौत के बाद भारत में आक्रोश
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
Maulana Shamsul Huda
कौन है UK में बैठा मौलाना शम्सुल हुदा खान? ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
Jagadish Shettar
इस राज्य में CM-डिप्टी सीएम के बीच झगड़ा बहुत गंभीर, गिर सकती है सरकार, किसका दावा?
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड