Triumph खरीदना हुआ महंगा: नए साल से चुकानी पड़ेगी ज्यादा कीमत, बचत का आखिरी मौका बस 31 दिसंबर तक

Triumph Motorcycles: अगर आप भी ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी Triumph की किसी दमदार बाइक को घर लाने का सपना देख रहे हैं, तो उसे हकीकत में बदलने का यह बिल्कुल सही समय है. ट्रायम्फ ने घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से भारत में मौजूद उसके सभी मॉडल्स की एक्स-शोरूम कीमतों में इजाफा किया जाएगा. कंपनी की वर्तमान कीमतें केवल 31 दिसंबर 2025 तक ही मान्य रहेंगी. इसका मतलब है कि नए साल का सूरज अपने साथ इन बाइक्स के लिए नई और बढ़ी हुई कीमतें लेकर आएगा.

कंपनी ने अब तक क्यों नहीं बढ़ाए थे दाम?

सबसे बड़ी और जरूरी बात यह है कि पिछले कुछ समय में 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर जीएसटी (GST) स्लैब में बदलाव हुआ था, लेकिन ट्रायम्फ ने ग्राहकों को बढ़ते खर्चों से बचाने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाया था. कंपनी ने न केवल पुराने दाम बरकरार रखे, बल्कि त्योहारों के दौरान Speed 400 और Speed T4 जैसे लोकप्रिय मॉडल्स पर 'स्पेशल फेस्टिव प्राइस' भी ऑफर किया था. हालांकि, अब लागत को संतुलित करने के लिए कीमतों में संशोधन करना जरूरी हो गया है.

बजाज ऑटो और ट्रायम्फ

भारत में ट्रायम्फ की सफलता के पीछे Bajaj Auto के साथ इसकी पार्टनरशिप का बड़ा हाथ है. साल 2023 में इस गठबंधन के बाद लॉन्च हुई 400cc TR सीरीज (जैसे Speed 400 और Scrambler 400X) ने मिड-साइज सेगमेंट में तहलका मचा दिया है.