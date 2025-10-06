Triumph की ये धाकड़ बाइक्स हुईं सस्ती, फेस्टिव सीजन का मजा होगा चार गुना

Triumph Motorcycles Price Drop: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने त्योहारी सीज़न के अवसर पर अपनी दो लोकप्रिय मोटरसाइकिलों, स्पीड 400 और स्पीड टी4 की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की है. यह ग्राहकों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जिसमें कीमतों में ₹16,797 तक की कटौती की गई है.

यह कदम इसलिए भी बड़ा है क्योंकि ट्रायम्फ ने पहले ही जीएसटी 2.0 (GST 2.0) लागू होने के बाद बढ़ी हुई कीमतों के भार को खुद उठाने करने का फैसला किया था. अब, इस नए फेस्टिव ऑफर के साथ, दोनों मोटरसाइकिलें भारतीय ग्राहकों के लिए और भी आसान और किफायती हो गई हैं. यह फैसला बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने और प्रीमियम बाइकिंग को अधिक व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने के ट्रायम्फ के इरादे को दिखाता है.

कीमतों में कितनी हुई है कटौती

कंपनी ने ग्राहकों को मिलने वाले लाभ का डिटेल्स जारी किया है, जिसमें ट्रायम्फ स्पीड 400 पर सबसे बड़ी छूट दी गई है. पहले ट्रायम्फ स्पीड टी4 की एक्स-शोरूम कीमत ₹2,06,539 थी, जो अब ₹14,199 की कटौती के बाद घटकर ₹1,92,539 हो गई है. इसी तरह, ट्रायम्फ स्पीड 400 की पुरानी कीमत ₹2,50,551 थी. इस पर अधिकतम ₹16,797 की कटौती लागू की गई है, जिसके बाद इसकी नई कीमत ₹2,33,754 हो गई है.

यह जानना जरूरी है कि ट्रायम्फ स्पीड 400 को जब 2023 में लॉन्च किया गया था, तब इसका शुरुआती मूल्य ₹2.23 लाख था. वर्तमान त्योहारी छूट के बाद, मोटरसाइकिल की नई कीमत अपनी मूल शुरुआती कीमत से केवल ₹10,000 ही अधिक है. इस कटौती ने इस शक्तिशाली मोटरसाइकिल को अपनी लॉन्च कीमत के बेहद करीब ला दिया है.

इंजन और प्रदर्शन

शक्ति और इंजीनियरिंग की बात करें तो, ट्रायम्फ स्पीड टी4 और स्पीड 400 दोनों ही मॉडल एक ही आधार पर बने हैं. दोनों में 398 cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो छह-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा हुआ है.

हालांकि, इन दोनों मॉडलों के इंजन की ट्यूनिंग (Power Mill Tuning) में अंतर है, जो इनकी परफॉर्मेंस को अलग बनाता है. अधिक प्रीमियम स्पीड 400 में, इस इंजन को ट्यून करके 39 अश्वशक्ति (hp) की शानदार पीक पावर प्रदान की गई है. वहीं, ट्रायम्फ स्पीड टी4 में यह इंजन 30.6 अश्वशक्ति (hp) की पीक पावर और 36 न्यूटन मीटर (Nm) का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. इस प्रकार, ग्राहकों के पास अपनी ज़रूरत और ड्राइविंग शैली के अनुसार दोनों में से किसी एक पावरट्यून को चुनने का विकल्प मौजूद है. यह ऑफ़र सीमित समय के लिए वैध है.