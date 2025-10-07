Advertisement
Triumph Thruxton 400 vs Royal Enfield Continental GT 650: जानें कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट

Triumph Thruxton 400 Vs Royal Enfield Continental GT 650: GT 650 में 648cc का बड़ा, पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 47hp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी तुलना में, Thruxton 400 में 398cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 42hp की पावर और 37.5Nm का टॉर्क देता है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:29 PM IST
Triumph Thruxton 400 vs Royal Enfield Continental GT 650: जानें कौन सी बाइक है आपके लिए बेस्ट

Triumph Thruxton 400 Vs Royal Enfield Continental GT 650: Triumph Thruxton 400 बाज़ार में अपनी खास कैफे रेसर (Cafe Racer) स्टाइलिंग के कारण मौजूद है, जिसका सीधा मुकाबला केवल बड़ी और महँगी Royal Enfield Continental GT 650 से है. हालिया प्राइज हाइक के बाद इन दोनों के बीच कीमत का अंतर और बढ़ गया है, जहाँ Thruxton 400 की कीमत ₹2.74 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है, वहीं Continental GT 650 की शुरुआती कीमत अब ₹3.50 लाख (एक्स-शोरूम, चेन्नई) है, यानी यह ₹50,000 से अधिक महँगी है.

इंजन की बात करें तो, GT 650 में 648cc का बड़ा, पैरेलल-ट्विन, एयर/ऑयल-कूल्ड इंजन है, जो 47hp की पावर और 52.3Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इसकी तुलना में, Thruxton 400 में 398cc का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 42hp की पावर और 37.5Nm का टॉर्क देता है. भले ही GT 650 का पीक आउटपुट अधिक हो, लेकिन Thruxton 400 अपने कम 183kg कर्ब वेट (GT 650 का वजन 214kg है, यानी 31kg अधिक) के कारण पावर-टू-वेट रेशियो (229.5hp/टन) में GT 650 (219.6hp/टन) से आगे निकल जाती है. इससे Thruxton 400 का प्रदर्शन कागज़ पर अधिक फुर्तीला और नियंत्रित हो सकता है.

सस्पेंशन और ब्रेक्स के मामले में, Thruxton 400 आधुनिकता को दर्शाती है: इसमें USD (अपसाइड डाउन) फोर्क, रियर में मोनोशॉक और 17-इंच के चौड़े टायर (150/60-R17 रियर) मिलते हैं. इसके विपरीत, GT 650 अधिक पारंपरिक टेलिस्कोपिक फोर्क और ट्विन शॉक सेटअप, और 18-इंच के टायर का उपयोग करती है. हालांकि GT 650 में डिस्क ब्रेक (320mm/240mm) थोड़े बड़े हैं, लेकिन Thruxton 400 का कम वजन उसके ब्रेकिंग प्रदर्शन को संतुलित कर देता है.

फीचर्स की बात करें तो, Thruxton 400 आगे है, क्योंकि यह रेट्रो स्टाइलिंग के बावजूद ऑल-LED लाइटिंग, USB चार्जिंग पोर्ट, राइड-बाय-वायर, ट्रैक्शन कंट्रोल और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच जैसी आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करती है. GT 650 में एनालॉग कंसोल है, जबकि Thruxton में एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ इंटीग्रेटेड एक आधुनिक LCD स्क्रीन है.

संक्षेप में, Triumph Thruxton 400 कम कीमत में कम वजन, बेहतर पावर-टू-वेट रेशियो, और आधुनिक तकनीक का मिश्रण पेश करती है. वहीं, Royal Enfield Continental GT 650 उन राइडर्स के लिए अधिक आकर्षण रखती है जो अपने स्मूथ पैरेलल-ट्विन इंजन और क्लासिक, दमदार मोटरिंग अनुभव को महत्व देते हैं.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Triumph

