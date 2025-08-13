Triumph Thruxton 400 vs Speed 400! कौन सी बाइक है ज्यादा पावर फुल, जानें माइलेज और कीमत में कौन है आगे
Triumph Thruxton 400 vs Speed 400: ट्रायम्फ ने भारतीय बाजार में अपनी Thruxton 400 को लॉन्च कर दिया है. लेकिन आज हम आपको इस स्टोरी में Triumph Thruxton 400 और Speed 400 के बारे में बताएंगे, कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर है. 

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 13, 2025, 06:29 PM IST
Triumph Thruxton 400 vs Speed 400: ट्रायम्फ ने भारतीय बाजार में अपनी Thruxton 400 को लॉन्च कर दिया है. इस बाइक को 6 अगस्त को भारतीय सड़कों पर पेश किया गया था.  ट्रायम्फ एक ब्रिटिश बाइक कंपनी है, जिसने भारत में अपनी तीसरी 400 cc बाइक को लॉन्च किया है. ट्रायम्फ ने अपनी इस बाइक कीमत 2.74 लाख (एक्स-शोरूम) रखी है. लेकिन आज हम आपको इस स्टोरी में Triumph Thruxton 400 और Speed 400 के बारे में बताएंगे, कि कौन-सी बाइक आपके लिए बेहतर है. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Triumph Thruxton 400 vs Speed 400 के फीचर, इंजन और माइलेज

ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 की बात करें, तो इस बाइक में 398 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 42 bhp का पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. इस बाइक में डुअल डिस्क, ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, DRL, LED टेल लाइट, डिजिटल स्पीडोमीटर और एडजस्टेबल विंडशील्ड जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में 13 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है, जिसे एक बार फुल करने पर लगभग 350 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं. इस बाइक का कर्ब वजन 183 किलोग्राम है. कंपनी के मुताबिक ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 27.1 kmpl का माइलेज देती  है. 

वहीं Speed 400 बाइक में 398.15 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 40 पीएस का पावर और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है.  इस बाइक में 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है. स्पीड 400 के फीचर्स की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में LED हेडलाइट, LED टेल लाइट, डिजिटल स्पीडोमीटर और ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है. यह बाइक 30 kmpl का शानदार माइलेज देती है. 

जानें दोनों बाइक की कीमत

Triumph Thruxton 400 बाइक की प्राइस (एक्स-शोरूम) 2.74 लाख रुपये है. वहीं Triumph Speed 400 की कीमत  2.51 लाख रुपये है. दोनों बाइक्स में कुछ खास अंतर नहीं है. हालांकि Triumph Speed 400 की बात करें, तो Thruxton 400 की तुलना में बेस्ट और कम कीमत पर मिल रही है. 

Md Shahzad khan

शहज़ाद खान अक्टूबर 2024 से ज़ी न्यूज़ के ऑटो डेस्क सेक्शन में कार्यरत हैं। उन्हें ऑटोमोबाइल सेक्टर की गहरी समझ है और वे नई गाड़ियों, तकनीकी बदलावों और ट्रेंड्स पर शोधपूर्ण और सटीक लेखन के जरिए अपने...और पढ़ें

Triumph Thruxton 400 vs Speed 400

