Triumph Tiger Sport 800 Tour लॉन्च, पावरफुल अपडेट्स के साथ और भी दमदार हुई ये टूरिंग बाइक

Triumph Tiger Sport 800 Tour: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अपनी पॉपुलर बाइक टाइगर स्पोर्ट 800 का एक ज्यादा टूरिंग-सेंट्रिक वेरिएंट 'टाइगर स्पोर्ट 800 टूर' पेश किया है. जैसा इसका नाम है ठीक वैसा ही इसका काम भी है. यह मॉडल लॉंग राइड्स को आरामदायक और मजेदार बनाने के लिए कई फैक्ट्री-फिटेड एक्सेसरीज़ के साथ आता है. इससे इन अपग्रेड्स के कारण यह बाइक स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में लगभग 14 किलोग्राम भारी होकर 232 किलोग्राम की हो गई है.

इंजन और पावर

टाइगर स्पोर्ट 800 टूर में स्टैंडर्ड मॉडल वाला ही शक्तिशाली 798cc, 3-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन बरकरार है. यह इंजन 10,750rpm पर 113 hp की पीक पावर और 8,500rpm पर 84 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह पावर मिल 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच से जुड़ा है. टूर वेरिएंट में जो मुख्य एक्सेसरीज़ स्टैंडर्ड के रूप में जोड़ी गई हैं, उनमें कलर-मैच्ड पैनियर्स, 49-लीटर का विशाल टॉप बॉक्स (पिलियन बैकरेस्ट के साथ), कम्फर्ट सीट, नक्कल गार्ड्स, सेंटर स्टैंड और हीटेड ग्रिप्स शामिल हैं. इन अपग्रेड्स के साथ, बाइक की कुल सामान रखने की क्षमता 106 लीटर तक पहुँच जाती है.

सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम

यह मोटरसाइकिल एक मजबूत ट्यूबलर स्टील पेरिमीटर फ्रेम पर आधारित है. सस्पेंशन सेटअप में सामने की तरफ शोवा (Showa) के 41mm USD कार्ट्रिज फोर्क्स मिलते हैं, जो एडजस्टेबल हैं, जबकि पीछे की तरफ एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. दोनों सिरों पर 150mm का व्हील ट्रैवल मिलता है, जो इसे विभिन्न इलाकों में बहुमुखी बनाता है. ब्रेकिंग परफॉर्मेंस के लिए, सामने डुअल 310mm फ्लोटिंग डिस्क के साथ रेडियल चार-पिस्टन कैलिपर्स और पीछे 255mm डिस्क है. सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इसमें ऑप्टिमाइज्ड कॉर्नरिंग ABS दिया गया है, जो मोड़ों पर भी नियंत्रण बनाए रखता है. बाइक को हल्के 17-इंच कास्ट एल्यूमीनियम व्हील्स पर Michelin Road 5 टायर्स के साथ पेश किया गया है.ट्रायम्फ टाइगर स्पोर्ट 800 टूर को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में फरवरी 2026 में लॉन्च करने की तैयारी है. हालांकि, भारतीय बाज़ार में ये कब आएगी इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं है.