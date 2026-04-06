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Hindi NewsऑटोमोबाइलTriumph Tracker 400: इंग्लैंड की कंपनी ने महज 2.46 लाख में उतारी धांसू बाइक, रॉयल एनफील्ड की छुट्टी पक्की

Triumph Tracker 400: इंग्लैंड की कंपनी ने महज 2.46 लाख में उतारी धांसू बाइक, रॉयल एनफील्ड की छुट्टी पक्की

Triumph Tracker 400 Launched: इस मोटरसाइकिल को खराब रास्तों पर भी बिना रुकावट दौड़ने के लिए बनाया गया है और इसका स्पेशल डिजाइन इस बात का सबूत है, साथ ही इसमें आपको जोरदार पावर फील होती है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Apr 06, 2026, 12:23 PM IST
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इंग्लैंड की कंपनी ने महज 2.46 लाख में उतारी धांसू बाइक
इंग्लैंड की कंपनी ने महज 2.46 लाख में उतारी धांसू बाइक

Triumph Tracker 400: ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने भारतीय बाजार में अपनी मच अवेटेड Tracker 400 को लॉन्च कर दिया है. 2.46 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश की गई ये मोटरसाइकिल ऐसे लोगों के लिए है जो मॉडर्न क्लासिक लुक के साथ स्पोर्टी राइडिंग का मजा लेना चाहते हैं. खास बात ये है कि '400' नाम के बावजूद इसमें कंपनी ने नया 350cc का इंजन दिया है, जो इसे शहरी सड़कों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनाता है.

इंजन और परफॉर्मेंस  

ट्रायम्फ की इस नई मशीन में अपडेटेड TR-सीरीज का 350cc सिंगल-सिलेंडर इंजन दिया गया है. यह इंजन 8,750 rpm पर 40 PS की शानदार पावर जनरेट करता है. क्लच को हल्का रखने और गियर शिफ्टिंग को स्मूथ बनाने के लिए इसमें 'टॉर्क-असिस्ट क्लच' का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का दावा है कि इसका चेसिस और फुटपेग्स की पोजीशन इस तरह रखी गई है कि शहर की भीड़भाड़ में भी इसे संभालना काफी आसान होगा.

फ्लैट-ट्रैक रेसिंग से इन्सपायर डिजाइन

Tracker 400 का लुक पारंपरिक रेट्रो बाइक्स से थोड़ा हटकर है. इसका डिजाइन 'फ्लैट ट्रैक रेसर्स' से प्रेरित है, जो इसे काफी आक्रामक और स्टाइलिश बनाता है. इसमें एक बॉक्सी फ्यूल टैंक, छोटी फ्लाईस्क्रीन, चौड़े हैंडलबार और साइड नंबर बोर्ड दिए गए हैं. ग्राहकों के पास इसे रेसिंग येलो, फैंटम ब्लैक और एल्युमीनियम सिल्वर ग्लॉस जैसे तीन आकर्षक रंगों में चुनने का विकल्प होगा.

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फीचर्स और हार्डवेयर

सुरक्षा और सुविधा के मामले में भी यह बाइक काफी आगे है. इसमें स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्यूल-चैनल ABS और एक एनालॉग-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है. इसकी सीट की ऊंचाई 805 mm है, जो औसत कद वाले भारतीय राइडर्स के लिए आरामदायक है. इसके अलावा, बेहतर लुक के लिए इसकी वायरिंग को बहुत ही सफाई से फ्रेम के अंदर छिपाया गया है.

सस्पेंशन और ब्रेकिंग 

खराब रास्तों पर बेहतर पकड़ के लिए इसमें 43 mm के अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. दोनों ही तरफ 140 mm का ट्रैवल मिलता है, जो झटकों को सोखने में सक्षम है. ब्रेकिंग के लिए आगे और पीछे दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिसमें रेडियल कैलिपर्स का इस्तेमाल हुआ है. साथ ही, इसमें विशेष रूप से सड़क के लिए डिजाइन किए गए MRF REVZ FD1 टायर मिलते हैं.

350cc पोर्टफोलियो का विस्तार

ट्रायम्फ ने केवल ट्रैकर ही नहीं, बल्कि अपने पूरे 400cc लाइनअप (जैसे स्पीड, स्क्रैम्बलर और थ्रक्सटन) को अब 350cc इंजन के साथ भी बाजार में उतार दिया है. कंपनी का टार्गेट ऐसे यूथ को लुभाना है जो कम बजट में प्रीमियम ब्रांड और स्पोर्टी एक्सपीरियंस चाहते हैं. यह कदम भारत के मिड-कैपेसिटी मोटरसाइकिल सेगमेंट में ट्रायम्फ की पकड़ को और मजबूत करने वाला साबित हो सकता है.

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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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