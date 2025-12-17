Advertisement
trendingNow13043953
Hindi NewsऑटोमोबाइलTriumph Tracker 400 से उठा पर्दा, दमदार इंजन और जोरदार पावर का कॉम्बो, जानें भारत में एंट्री होगी या नहीं

Triumph Tracker 400 से उठा पर्दा, दमदार इंजन और जोरदार पावर का कॉम्बो, जानें भारत में एंट्री होगी या नहीं

Triumph Tracker 400: ट्रैकर 400 में वही भरोसेमंद 398cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, लेकिन इस बार इसे थोड़ा और 'ट्यून' किया गया है. स्पीड 400 के मुकाबले यह 2hp ज्यादा पावर देती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:20 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Triumph Tracker 400 से उठा पर्दा, दमदार इंजन और जोरदार पावर का कॉम्बो, जानें भारत में एंट्री होगी या नहीं

Triumph Tracker 400: ट्रायम्फ ने अपनी 400cc फैमिली में एक नए और धाकड़ मेम्बर को शामिल कर लिया है जिसका नाम Triumph Tracker 400 है. इसे यूके में पेश किया गया है. ये बाइक 'फ्लैट ट्रैक' रेसिंग के दीवानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने ट्रैकर 400 की अनवीलिंग के साथ अपने 400सीसी मॉडर्न क्लासिक पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया है. यूके में इसके 2026 मॉडल इयर का कंफर्मेशन आ चुका है. 

 

1. स्पीड
ट्रैकर 400 में वही भरोसेमंद 398cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, लेकिन इस बार इसे थोड़ा और 'ट्यून' किया गया है. स्पीड 400 के मुकाबले यह 2hp ज्यादा पावर देती है. अब इसका इंजन 42hp की ताकत पैदा करता है, जबकि टॉर्क पहले की तरह ही 37.5Nm बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

2. डिजाइन 
इस बाइक का स्टाइल आपको रेसिंग ट्रैक की याद दिलाएगा. इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं. इसमें एक बिल्कुल नया 'बॉक्सी' फ्यूल टैंक और फ्लाईस्क्रीन दिया गया है. साइड में नंबर-बोर्ड जैसे पैनल और पीछे की तरफ एक खास सीट काउल. पीछे की तरफ एक साधारण लेकिन कूल दिखने वाली आयताकर LED लाइट दी गई है.

3. चलाने में कितनी अलग?
तकनीकी रूप से यह स्पीड 400 के काफी करीब है, लेकिन इसके कुछ आंकड़े इसे खास बनाते हैं. स्पीड 400 के मुकाबले यह 3 किलो भारी (173kg) है और इसकी सीट भी थोड़ी ऊंची (805mm) रखी गई है. सड़कों पर मजबूत पकड़ के लिए इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स और 150-सेक्शन का चौड़ा पिछला टायर दिया गया है. ब्रेकिग के लिए आगे 300mm और पीछे 230mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं.

क्या भारत आएगी ये बाइक?
यह खबर भारतीय फैंस को थोड़ा निराश कर सकती है. हालांकि इसे यूके में 2026 मॉडल के तौर पर उतारा गया है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि बजाज इसे भारत में लॉन्च करेगा. ऐसा लगता है कि अभी भारतीय बाजार को केवल स्पीड और स्क्रैम्बलर से ही संतोष करना होगा.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

Triumph Tracker 400

Trending news

हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
Infiltration Cases
हॉट बॉर्डर बना भारत-बांग्लादेश सीमा, 2014 से अब तक घुसपैठ के मामले में आए ये आंकड़े
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Yambem Biren
याम्बेम बीरेन पर ED ने कसा शिकंजा, खुद को बताता था मणिपुर स्टेट काउंसिल का CM
Dhurandhar में अक्षय का डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल
Akshay Khanna
Dhurandhar में अक्षय का डांस, बलूचों की सैकड़ों साल पुरानी 'बुलंदी' की है मिसाल
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
National Herald case
गांधी परिवार को परेशान करना चाहती है भाजपा, नेशनल हेराल्ड केस पर खरगे ने BJP को घेरा
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
Arun Krishnamurthy
ये योद्धा जंग नहीं जल के मैदान में उतरा, बावड़ियों को बचाने के लिए बेचैन, लगाई जवानी
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video