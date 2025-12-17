Triumph Tracker 400 से उठा पर्दा, दमदार इंजन और जोरदार पावर का कॉम्बो, जानें भारत में एंट्री होगी या नहीं

Triumph Tracker 400: ट्रैकर 400 में वही भरोसेमंद 398cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, लेकिन इस बार इसे थोड़ा और 'ट्यून' किया गया है. स्पीड 400 के मुकाबले यह 2hp ज्यादा पावर देती है.
Triumph Tracker 400: ट्रायम्फ ने अपनी 400cc फैमिली में एक नए और धाकड़ मेम्बर को शामिल कर लिया है जिसका नाम Triumph Tracker 400 है. इसे यूके में पेश किया गया है. ये बाइक 'फ्लैट ट्रैक' रेसिंग के दीवानों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है. ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने ट्रैकर 400 की अनवीलिंग के साथ अपने 400सीसी मॉडर्न क्लासिक पोर्टफोलियो को एक्सपैंड किया है. यूके में इसके 2026 मॉडल इयर का कंफर्मेशन आ चुका है.
1. स्पीड
ट्रैकर 400 में वही भरोसेमंद 398cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन है, लेकिन इस बार इसे थोड़ा और 'ट्यून' किया गया है. स्पीड 400 के मुकाबले यह 2hp ज्यादा पावर देती है. अब इसका इंजन 42hp की ताकत पैदा करता है, जबकि टॉर्क पहले की तरह ही 37.5Nm बना हुआ है.
2. डिजाइन
इस बाइक का स्टाइल आपको रेसिंग ट्रैक की याद दिलाएगा. इसमें कुछ खास बदलाव किए गए हैं. इसमें एक बिल्कुल नया 'बॉक्सी' फ्यूल टैंक और फ्लाईस्क्रीन दिया गया है. साइड में नंबर-बोर्ड जैसे पैनल और पीछे की तरफ एक खास सीट काउल. पीछे की तरफ एक साधारण लेकिन कूल दिखने वाली आयताकर LED लाइट दी गई है.
3. चलाने में कितनी अलग?
तकनीकी रूप से यह स्पीड 400 के काफी करीब है, लेकिन इसके कुछ आंकड़े इसे खास बनाते हैं. स्पीड 400 के मुकाबले यह 3 किलो भारी (173kg) है और इसकी सीट भी थोड़ी ऊंची (805mm) रखी गई है. सड़कों पर मजबूत पकड़ के लिए इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स और 150-सेक्शन का चौड़ा पिछला टायर दिया गया है. ब्रेकिग के लिए आगे 300mm और पीछे 230mm के डिस्क ब्रेक मिलते हैं.
क्या भारत आएगी ये बाइक?
यह खबर भारतीय फैंस को थोड़ा निराश कर सकती है. हालांकि इसे यूके में 2026 मॉडल के तौर पर उतारा गया है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई खबर नहीं है कि बजाज इसे भारत में लॉन्च करेगा. ऐसा लगता है कि अभी भारतीय बाजार को केवल स्पीड और स्क्रैम्बलर से ही संतोष करना होगा.