पेट्रोल-डीज़ल की बढ़ती कीमतों से हैं परेशान, तो खरीदें CNG से चलने वाली ये 5 कारें,कीमत 7.5 लाख रुपये से कम

नई दिल्ली: डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच ग्राहकों का रुख तेजी से CNG कारों की तरफ बढ़ रहा है. दरअसल CNG कारें न सिर्फ कीमत में सस्ती होती हैं बल्कि इनमें बचत भी ज्यादा होता है. CNG वाहन पर एक किलोमीटर का खर्च करीब 2 से 3 रुपये आता है, जो डीजल और पेट्रोल के मुकाबले लगभग आधा से भी कम है. ऐसे में अगर आपका बजट 7.5 लाख रुपये से कम है और आप एक नई और बेहतर फीचर वाली CNG कार खरीदने की सोच रहे हैं.

तो आज हमारी यह खबर आपके बड़े काम आ सकती है. क्योंकि हम आपको 5 ऐसी CNG कारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कीमत और बचत दोनों में आपके लिए फिट रहेंगी.

Hyundai Santro CNG

ह्यून्दे सेंट्रो भारत की सबसे मशहूर कारों में शुमार है और कुछ साल पहले ही भारतीय बाज़ार में इसकी वापसी हुई है जिसका CNG मॉडल भी कंपनी ने देश में पेश किया है. Hyundai Santro के सीएनजी मॉडल की शुरुआती कीमत 5.84 लाख रुपये है, जो 6.20 लाख रुपये तक जाती है. भारतीय बाजार में यह दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इनमें Magna और Sportz शामिल हैं. इसमें ताकत के लिए 1086 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 5500 आरपीएम पर 59.17 HP की मैक्सिमम पावर और 4500 आरपीएम पर 85.31 NM का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसका इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस है.

Maruti Suzuki Alto

मारुति सुज़ुकी की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में एक ऑल्टो का CNG मॉडल भी बाज़ार में उपलब्ध है जिसकी मौजूदा एक्सशोरूम कीमत रु 4.56 लाख से रु 4.60 लाख तक है. इस किफायती हैचबैक के साथ कंपनी ने 0.8-लीटर का इंजन लगाया है जो 39.45 बीएचपी ताकत और 60 एनएम पीक टॉर्क क्षमता वाला है. पेट्रोल वेरिएंट से तुलना करें तो 22.05 किमी/लीटर के मुकाबले CNG वेरिएंट 31.59 किमी/किग्रा माइलेज देता है. मारुति सुज़ुकी ऑल्टो CNG भारतीय बाज़ार में सिर्फ दो वेरिएंट्स - एलएक्सआई और एलएक्सआई ऑप्शनल में उपलब्ध है.

Hyundai Grand i10 Nios CNG

Hyundai की Grand i10 Nios का CNG मॉडल दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है. इनमें Magna और Sportz शामिल हैं. भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 6.64 लाख रुपये है, जो 7.18 लाख रुपये तक जाती है. इसमें ताकत के लिए 1197 सीसी का इंजन दिया गया है, जो 6000 आरपीएम पर 68 HP की मैक्सिमम पावर और 4000 आरपीएम पर 95.12 NM का पीक टॉर्क जेनरेट करता है. इसका इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स से लैस है.

Maruti Wagon R CNG

मारुति सुज़ुकी वैगन आर बहुत लंबे समय से ब्रांड की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में एक बनी हुई है और इस हैचबैक के CNG मॉडल की मांग भी बाज़ार में ठीक-ठाक है. Maruti Suzuki की WagonR का सीएनजी मॉडल LXI और LXI(O) वेरिएंट्स में उपलब्ध है. भारतीय बाजार में इसकी शुरुआती कीमत 5.25 लाख रुपये है, जो 5.32 लाख रुपये तक जाती है. इसमें ताकत के लिए 1.0 लीटर का तीन सिलेंडर वाला BS6 इंजन दिया गया है, जो 59 PS की मैक्सिमम पावर और 78 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसका इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन से लैस है.

Maruti Celerio

मारुति सुज़ुकी सेलेरियो ब्रांड की काफी प्रचलित कारों में एक है जिसे चलाना काफी आसान है और यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा विकल्प भी है. सेलेरियो CNG की एक्सशोरूम कीमत रु 5.85 लाख से शुरू होकर रु 5.90 लाख तक जाती है. कंपनी ने कार को 1.0-लीटर इंजन से लैस किया है जो 56 बीएचपी ताकत और 78 एनएम पीक टॉर्क पैदा करता है. मारुति सुज़ुकी सेलेरियो का पेट्रोल मॉडल जहां 21.63 किमी/लीटर माइलेज देता है, वहीं CNG मॉडल का माइलेज 30.47 किमी/किग्रा है. इस कार का CNG वेरिएंट दो ट्रिम्स - वीएक्सआई और वीएक्सआई ऑप्शनल में लॉन्च किया गया है.

