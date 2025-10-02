TVS का बड़ा 'धमाका': 3 महीने में बेच डाले इतने टू-व्हीलर्स, जानकर छूट जाएंगे आपके पसीने

TVS Sales: टीवीएस मोटर कंपनी (TVS Motor Company) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (Q2FY26) में अपनी अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री दर्ज की है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है. कंपनी ने इस तिमाही में 15 लाख यूनिट से ज़्यादा की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन ने इंडस्ट्री में एक नया बेंचमार्क स्थापित कर दिया है. पिछली तिमाही (Q2FY25) की तुलना में इस बार कंपनी की कुल बिक्री में 22% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखी गई है.

जोरदार प्रदर्शन

इस शानदार प्रदर्शन का मुख्य कारण कंपनी के टू-व्हीलर (Two-Wheeler) और थ्री-व्हीलर (Three-Wheeler) सेगमेंट की बिक्री में हुई जोरदार ग्रोथ है.

कंपनी के टू-व्हीलर सेगमेंट में 22% की शानदार वृद्धि दर्ज की गई. यह बिक्री Q2FY25 के 11.90 लाख यूनिट्स से बढ़कर Q2FY26 में 14.54 लाख यूनिट्स तक पहुंच गई.

थ्री-व्हीलर का तूफ़ान: थ्री-व्हीलर सेगमेंट में तो और भी बड़ा उछाल आया है, जिसमें 41% की वृद्धि हुई है. बिक्री 0.38 लाख यूनिट्स से बढ़कर 0.53 लाख यूनिट्स हो गई है.

विदेश में भी TVS ने गाड़ा झंडा

जी हां! टीवीएस मोटर कंपनी का प्रदर्शन केवल घरेलू बाज़ार तक ही सीमित नहीं रहा. निर्यात (Exports) के मोर्चे पर भी कंपनी ने 30% की भारी वृद्धि दर्ज करते हुए, Q2FY25 के 3.09 लाख यूनिट्स से बढ़कर Q2FY26 में 4.00 लाख यूनिट्स की बिक्री की. यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी टीवीएस के उत्पादों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है.

सितंबर 2025 में बिक्री ने कैसे दिया संकेत?

सितंबर 2025 के मासिक बिक्री के आंकड़े भी इस तिमाही की सफलता की कहानी कहते हैं. इस महीने में कंपनी ने कुल 541,064 यूनिट्स की बिक्री की, जो सितंबर 2024 की तुलना में 12% अधिक है.

स्कूटर और मोटरसाइकिल का योगदान: सितंबर 2025 में स्कूटर (Scooter) सेगमेंट में 17% की वृद्धि के साथ 2,18,928 यूनिट्स की बिक्री हुई, जबकि मोटरसाइकिल (Motorcycle) ने 9% की वृद्धि के साथ 2,49,621 यूनिट्स का आंकड़ा छुआ. घरेलू और निर्यात की गति: घरेलू टू-व्हीलर बिक्री में 12% की वृद्धि हुई, और कुल निर्यात में 10% की वृद्धि दर्ज की गई.

इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) सेगमेंट के सामने क्या है चुनौती?

कंपनी के इलेक्ट्रिक व्हीकल (Electric Vehicle - EV) सेगमेंट ने सितंबर 2025 में 8% की वृद्धि के साथ 31,266 यूनिट्स की बिक्री की. हालांकि, इस सेगमेंट के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई है: कंपनी ने बताया है कि मैग्नेट की उपलब्धता (Magnet availability) अल्पावधि से मध्यावधि (short to medium term) में समस्या पैदा कर सकती है. इस चुनौती से कंपनी कैसे निपटती है, यह देखना दिलचस्प होगा. टीवीएस मोटर कंपनी का यह रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन बताता है कि ऑटोमोबाइल बाज़ार में एक बार फिर से तेज़ी आई है और कंपनी सही रास्ते पर है.