TVS ने धमाकेदार अंदाज में मनाया 20 साल का जश्न, उतार दिए Apache के लिमिटेड एडिशन और प्रीमियम अपग्रेड

TVS Apache 20 years Celebration: टीवीएस मोटर कंपनी भारत में बेहद ही पॉपुलर है. कंपनी ने अपनी दमदार मोटरसाइकिल, टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने पर अपनी शानदार सीरीज- टीवीएस अपाचे आरटीआर 160, 180, 200 और टीवीएस अपाचे आरआर310 और आरटीआर310 में लिमिटेड एडिशन मार्केट में लॉन्च किए हैं, जबकि आरटीआर 160 4वी और आरटीआर 200 4वी के नए, टॉप-लेवल ट्रिम्स के साथ भारत में स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलों के स्टैंडर्ड को और भी ऊंचा किया है.

लिमिटेड एडीशन वाले इस इस मॉडल में एक अनूठी ब्लैक-शैम्पेन-गोल्ड रंग की ड्रेस, डुअल टोन अलॉय व्हील्स और यूएसबी चार्जर के साथ-साथ और भी बहुत कुछ है. नए 4V वेरिएंट, जो मौजूदा TVS Apache RTR 160 और 200 लाइनअप में सबसे ऊपर होंगे, में अत्याधुनिक क्लास-D प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRLs, वाइब्रेंट ऑल-LED लाइटिंग, 5 इंच कनेक्टेड TFT क्लस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, नए बोल्ड रंग और डायनामिक ग्राफिक्स जैसे अतिरिक्त फीचर्स शामिल हैं. ये अपग्रेड सुनिश्चित करते हैं कि TVS Apache राइडर्स अत्याधुनिक सुरक्षा, कनेक्टिविटी और परफॉर्मेंस का आनंद लें, जिसने इस ब्रांड को दुनिया भर के 80 देशों में 65 लाख से ज़्यादा ग्राहकों की पसंदीदा पसंद बना दिया है.

20 ईयर सेलिब्रेशन एडिशन के खास फीचर्स खास फीचर्स

खास ब्लैक और शैंपेन गोल्ड रंग: दोनों मॉडल्स में काला और शैंपेन गोल्ड का खास रंग है, साथ में 20 साल का लोगो जो बाइक को प्रीमियम और खास बनाता है.

पहली बार यूएसबी चार्जर: टीवीएस अपाचे में पहली बार यूएसबी चार्जर दिया गया है, जिससे राइडर अपने फोन या डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं.

ब्लैक और गोल्ड अलॉय व्हील्स: आरटीआर 160 से 200 4वी तक के मॉडल्स में काले और गोल्ड रंग के स्टाइलिश अलॉय व्हील्स हैं, जो बाइक को शानदार लुक देते हैं.

नए टॉप-एंड वेरिएंट्स के फीचर्स

नए टॉप वेरिएंट्स में कई एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं, जो इन बाइक्स को और बेहतर बनाते हैं:क्लास-डी प्रोजेक्टर हेडलैंप और एलईडी डीआरएल: दोनों बाइक्स में अब पूरी तरह एलईडी लाइट्स हैं, जिसमें क्लास-डी प्रोजेक्टर हेडलैंप और एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स (डीआरएल) हैं. ये रात में बेहतर रोशनी और मॉडर्न लुक देते हैं.

5-इंच टीएफटी डिस्प्ले: नया 5-इंच का रंगीन टीएफटी स्क्रीन है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉइस असिस्ट, नेविगेशन, कॉल/मैसेज अलर्ट और रेसिंग डेटा देखने की सुविधा है.

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम: ये सेगमेंट में पहली बार है, जो टायर के फिसलने से रोकता है और राइडिंग को सुरक्षित बनाता है.

असिस्ट और स्लिपर क्लच: ये फीचर गियर बदलने को आसान और स्मूथ बनाता है, खासकर तेज डाउनशिफ्टिंग के दौरान पीछे का टायर लॉक होने से बचाता है.

नए रंग:आरटीआर 160 4वी: रेसिंग रेड, मरीन ब्लू, मैट ब्लैक.

आरटीआर 200 4वी: मैट ब्लैक, ग्रेनाइट ग्रे.

कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली)

आरटीआर 160 4वी सेलिब्रेशन एडिशन: ₹1,50,990

आरटीआर 200 4वी जश्न संस्करण: ₹1,62,990

आरटीआर 160 4वी टॉप वेरिएंट: ₹1,47,990

आरटीआर 200 4वी टॉप वेरिएंट: ₹1,59,990

इंजन:160 4वी: 159.7cc, 17.55 पीएस पावर, 14.73 एनएम टॉर्क, 5-स्पीड गियरबॉक्स।

200 4वी: 197.75cc, 20.8 पीएस पावर, 17.25 एनएम टॉर्क, 5-स्पीड गियरबॉक्स।

अन्य फीचर्स: तीन राइड मोड्स (स्पोर्ट, अर्बन, रेन), एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच लीवर, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी (GTT) जो धीमी गति में आसान राइडिंग देता है, और ड्यूल-चैनल ABS।

खास बातये अपडेट्स और जश्न संस्करण टीवीएस अपाचे के 20 साल पूरे होने का जश्न मनाते हैं, जिसने दुनियाभर में 65 लाख से ज्यादा बाइक्स बेची हैं। ये नए फीचर्स इन बाइक्स को बजाज पल्सर, हीरो एक्सट्रीम और केटीएम ड्यूक जैसी बाइक्स से मुकाबले में और मजबूत बनाते हैं।अगर आपको और डिटेल्स चाहिए, जैसे दूसरी बाइक्स से तुलना, तो बताएं!