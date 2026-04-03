TVS Apache RR 310 Review: स्पोर्ट्स बाइक खरीदने का है प्लान? जानें आपके लिए कैसी रहेगी अपाचे RR 310

TVS Apache RR 310 Review: TVS Apache RR 310 एक स्पोर्टी मोटरसाइकिल है जिसमें फीचर्स की भरमार है.साथ ही इसका बजट भी 3 लाख से कम है. हमनें इस मोटरसाइकिल को चलाया है और अच्छी तरह से इस्तेमाल करने के बाद अब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए इस मोटरसाइकिल का रिव्यू लेकर आए हैं जिससे आप समझ सकें कि आपके लिए ये मोटरसाइकिल कैसी रहने वाली है.

राइडिंग पोजीशन

अपाचे RR 310 को अक्सर 'स्पोर्ट्स टूरर' कहा जाता है, और 16 घंटे की राइड के बाद यह बात सच साबित होती है. इसके क्लिप-ऑन हैंडलबार थोड़े ऊंचे हैं और पैर रखने वाले फुटपेग्स बहुत पीछे नहीं हैं. इन छोटे बदलावों की वजह से राइडर को एकदम सीधा बैठने का मौका मिलता है, जिससे कमर पर दबाव नहीं पड़ता अगर आप थोड़ा झुककर स्पोर्ट्स मोड में भी बाइक चलाना चाहें, तो भी यह शरीर को थकाती नहीं है.

हैंडलिंग और सस्पेंशन

क्या आरामदायक होने की वजह से इसकी हैंडलिंग खराब होती है? बिल्कुल नहीं! अनुस्कुरा घाट के घुमावदार रास्तों पर RR 310 ने अपना दम दिखाया चाहे तेज़ रफ्तार वाले मोड़ हों या संकरी गलियां, यह बाइक हर जगह सटीक रही. इसके साथ मिलने वाले Michelin Road 5 टायर और क्विकशिफ्टर इस अनुभव को और भी जोरदार बना देते हैं.

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सस्पेंशन

इस बाइक की सबसे बड़ी खूबी इसका 'मैजिकल' सस्पेंशन है, जो कम रफ्तार (60 किमी/घंटा) पर थोड़ा सख्त लग सकता है, लेकिन जैसे ही आप 80 किमी/घंटा की रफ्तार पार करते हैं, यह सड़क के गड्ढों को ऐसे सोख लेता है जैसे वे हों ही नहीं. खराब सड़कों पर भी यह बाइक इतना कॉन्फिडेंस डेटा है कि आपको थ्रॉटल कम करने की जरूरत महसूस नहीं होती. कई मायनों में इसका सस्पेंशन एडवेंचर बाइक्स (ADV) से भी बेहतर काम करता है.

इंजन

जहां सस्पेंशन और आराम लाजवाब है, वहीं इसका इंजन थोड़ा लाउड है. 100 किमी/घंटा की रफ्तार पर इंजन करीब 6800 RPM पर होता है, जो काफी ज्यादा है इस वजह से इंजन से थोड़ी मेकैनिकल साउंड आने लगती हैं, जो एक पीसफुल राइड में खलल डालती हैं. KTM RC 390 जैसी बड़ी क्षमता वाली बाइक्स के मुकाबले, इसका इंजन तेज रफ्तार पर थोड़ा ज्यादा "बिजी" महसूस होता है.

थ्रॉटल

राइडर के मुताबिक, RR 310 की सबसे बड़ी समस्या इसकी 'फ्यूलिंग' है बाइक के चार राइडिंग मोड्स (Sport, Track, Urban और Rain) में से तीन में थ्रॉटल थोड़ा झटकेदार महसूस होता है चाहे आप शहर की ट्रैफिक में हों या हाईवे पर 100 की रफ्तार पर, जैसे ही आप एक्सीलेटर घुमाते हैं, बाइक एक झटके के साथ आगे बढ़ती है यह बात एक आरामदायक सफर के बीच में बार-बार बाधा बनती है.

फ्यूल टैंक और रेंज

लंबी राइड्स के लिहाज से इस बाइक का 11-लीटर का फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा पड़ता है लगभग 28 किमी/लीटर का माइलेज देने के बावजूद, इसका मीटर कभी भी 230 किमी से ज्यादा की रेंज नहीं दिखाता इसका मतलब है कि हर 200 किलोमीटर पर आपको पेट्रोल पंप तलाशना होगा अगर इसकी टैंक क्षमता 13.5 लीटर के आसपास होती, तो यह लंबी दूरी के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिकल होती.

पिछली सीट

RR 310 की पिछली सीट काफी ढलान वाली है रोजमर्रा के इस्तेमाल और सामान बांधने के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हालांकि राइडर जब टेल-बैग बांधता है, तो ब्रेक लगाने पर वह बार-बार फिसलकर आगे आ जाता था इससे न केवल बैठने में दिक्कत होती है बल्कि लंबी राइड पर यह दर्दनाक भी हो सकता है अगर पिछली सीट थोड़ी सपाट होती, तो सामान ले जाना आसान हो जाता.

निष्कर्ष: क्या आपको इसे खरीदना चाहिए?

क्या आप TVS Apache RR 310 पर लंबी यात्रा कर सकते हैं? जवाब है हां! इसमें अच्छी पावर है, ये बेहद आरामदायक है और दिखने में भी शानदार है. इसका इंजन थोड़ा लाउड और झटकेदार थ्रॉटल कुछ लोगों को परेशान कर सकते हैं, लेकिन अच्छे 'इयर प्लग्स' और सधे हुए हाथों से इन्हें संभाला जा सकता है कुल मिलाकर, ये उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है जो एक ही बाइक में स्पोर्टी लुक और टूरिंग दोनों ही एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं.