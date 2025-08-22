Apache RTR 160 vs Pulsar NS160: कौन-सी बाइक है गिफ्ट करने के लिए बेस्ट? जानें फीचर्स और कीमत
Apache RTR 160 vs Pulsar NS160: कौन-सी बाइक है गिफ्ट करने के लिए बेस्ट? जानें फीचर्स और कीमत

Apache RTR 160 vs Pulsar NS160: TVS Apache RTR 160 और  Bajaj Pulsar NS160 बाइक है. हम आपको दोनों मोटरसाइकिल के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे

Written By  Md Shahzad khan|Last Updated: Aug 22, 2025, 10:12 PM IST
Apache RTR 160 vs Pulsar NS160: अक्सर हम लोग बाइक, कार या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को खरीदने पहले काफी जांच पड़ताल करते हैं. दोस्तों रिश्तेदारों से इसके बारे में पूछते हैं, फिर हम उस चीज को खरीदते हैं. लेकिन कई बार हम लोग किसी को सरप्राइज देने के चक्कर में दूसरों से सलाह लेना पसंद नहीं करते. अगर आप भी अपने किसी खास को बाइक सरप्राइज  गिफ्ट देने का प्लान कर रहे हैं. लेकिन कंफ्यूज हैं कि कौन-सी बाइक बेस्ट होगी और आप किसी से पूछना भी नहीं चाहते, तो यह खबर आपके लिए ही है.

हम आज आपको इस स्टोरी में 2 बाइक्स के बारे में बताएंगे, जो 160 सीसी के सेगमेंट में आती हैं. हम जिन बाइक्स की बात कर रहे हैं, वो TVS Apache RTR 160 और  Bajaj Pulsar NS160 हैं. हम आपको दोनों मोटरसाइकिल के फीचर्स, इंजन, माइलेज और कीमत के बारे में बताएंगे, जिसके बाद आप बड़ी आसानी से 1 बाइक को चुन सकते हैं और गिफ्ट कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

Apache RTR 160 और  Pulsar NS160 के फीचर्स और इंजन

TVS Apache RTR 160 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में सिंगल चैनल ABS, फ्रंट डिस्क, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट और DRLs जैसे फीचर्स दिए गए हैं. इस बाइक में 159.7cc का इंजन दिया गया है, जो 15.82 bhp का पावर और 13.85 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. TVS की इस बाइक में 61 kmpl का माइलेज मिलता है.

वहीं  Pulsar NS160 के फीचर्स की बात करें, तो इस बाइक में डुअल चैनल ABS, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, LED हेडलाइट, DRLs, USB चार्जिंग पोर्ट, जैसे फीचर्स मिलते हैं. Bajaj Pulsar NS160 के इंजन की बात करें, तो इस बाइक  में 160.3cc का इंजन दिया गया है, जो 17.03 bhp का पावर और 14.6 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. कंपनी के मुताबिक NS160 में 52.2 kmpl का माइलेज मिलता है.

यह भी पढ़ें: 27,000 रुपये सस्ती हुई ये दमदार बाइक, पावरफुल फीचर्स के साथ मिलेगी 160 Kmph टॉप स्पीड

Apache RTR 160 और  Pulsar NS160 की कीमत

Apache RTR 160 की (एक्स-शोरूम) कीमत 1,18,142 रुपये है. वहीं RTR 160 के टॉप वेरिएंट के लिए आपको (एक्स-शोरूम) 1,34,320 रुपये तक खर्च करने होंगे. Bajaj Pulsar NS160 की (एक्स-शोरूम) कीमत 1,39,882 रुपये है.

