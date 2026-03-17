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TVS Apache RTR 310 Review: नई खूबियों के साथ एक दमदार स्ट्रीटफाइटर, जानें आपके लिए कैसी रहेगी

TVS Apache RTR 310: नए मॉडल में सबसे बड़ा विजुअल बदलाव इसके नए रंग और ट्रांसपेरेंट क्लच कवर के रूप में दिखता है, जो इसे एक सुपर-स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक देता है. अब इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स और एल्युमिनियम फ्रेम वाले नकल गार्ड्स भी जोड़े गए हैं, 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 02:39 PM IST
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TVS Apache RTR 310 Review: नई खूबियों के साथ एक दमदार स्ट्रीटफाइटर, जानें आपके लिए कैसी रहेगी

TVS Apache RTR 310: टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 हमेशा से अपनी बोल्ड डिजाइन और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती रही है, लेकिन पुराने मॉडल में इंजन रिफाइनमेंट और थ्रॉटल रिस्पॉन्स जैसी कुछ छोटी कमियां थीं. नए अपडेट में कंपनी ने इन फीडबैक्स पर काम किया है और मोटरसाइकिल को पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और प्रीमियम बनाया है. हमनें इस मोटरसाइकिल को हफ्तों तक चलाया इसे राइड किया और टेस्टिंग में ये साफ हो गया है कि अब ये बाइक न सिर्फ दिखने में, बल्कि चलाने में भी एक मेच्योर मशीन बन गई है. चलिए जानते हैं कि कैसा रहा इस बाइक के साथ हमारा एक्सपीरियंस और इसपर पैसे लगाना आपके लिए सही रहेगा या गलत. 

डिजाइन और नए कॉस्मेटिक बदलाव
नए मॉडल में सबसे बड़ा विजुअल बदलाव इसके नए रंग और ट्रांसपेरेंट क्लच कवर के रूप में दिखता है, जो इसे एक सुपर-स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक देता है. अब इसमें सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स और एल्युमिनियम फ्रेम वाले नकल गार्ड्स भी जोड़े गए हैं, जो इसके प्रीमियम अहसास को बढ़ाते हैं. डिजाइन पहले की तरह ही नुकीला और आक्रामक है, जो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए परफेक्ट है.

वेरिएंट्स और फीचर्स
टीवीएस अब इस मोटरसाइकिल को चार मुख्य वेरिएंट्स में पेश कर रही है. बेस मॉडल में भी क्रूज़ कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं, जबकि टॉप वेरिएंट में बाई-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर दिया गया है. अगर आप और अधिक कस्टमाइजेशन चाहते हैं, तो BTO (Built To Order) किट के जरिए इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग (TPMS), एडजस्टेबल सस्पेंशन और कॉर्नरिंग ABS जैसी एडवांस्ड फीचर्स भी जुड़वाई जा सकती हैं.

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इंजन और स्मूथ परफॉर्मेंस
इंजन की बात करें तो इसमें वही 312 सीसी का लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 35 हॉर्सपावर और 28.7 एनएम का टॉर्क देता है. हालांकि आंकड़े पुराने जैसे ही हैं, लेकिन इंजन को री-कैलिब्रेट किया गया है जिससे अब थ्रॉटल रिस्पॉन्स पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो गया है. नई तकनीकों और संशोधित स्प्रोकेट की वजह से इंजन अब कम वाइब्रेट करता है और तेज रफ्तार पर भी काफी स्थिर महसूस होता है.

बेहतरीन हैंडलिंग और राइड क्वालिटी
हैंडलिंग के मामले में अपाचे आरटीआर 310 शहर के ट्रैफिक और खुले रास्तों, दोनों के लिए लाजवाब है. इसके मिशेलिन रोड 5 टायर्स गीली सड़कों पर भी बेहतरीन ग्रिप देते हैं, जैसा कि टेस्ट ट्रैक पर बारिश के दौरान देखा गया. हालांकि, बहुत गहरे मोड़ों (कॉर्नरिंग) पर इसका क्लीयरेंस थोड़ा कम महसूस हो सकता है, लेकिन आम राइडिंग के लिए इसका हाइब्रिड ट्रेलिस फ्रेम और सस्पेंशन सेटअप एक संतुलित अनुभव प्रदान करता है.

टेक्नोलॉजी और डिस्प्ले
मोटरसाइकिल में दूसरी पीढ़ी की 5-इंच TFT स्क्रीन दी गई है, जो 5 अलग-अलग राइडिंग मोड्स के साथ आती है. नई स्क्रीन पर जानकारी पढ़ना आसान है, हालांकि इसका रिस्पॉन्स थोड़ा और तेज हो सकता था. इसमें कीलेस इग्निशन और लॉन्च कंट्रोल जैसे हाई-टेक फीचर्स इसे अपने सेगमेंट की सबसे हाइटेक मोटरसाइकिलों में से एक बनाते हैं, जो टेक-प्रेमी राइडर्स को बहुत पसंद आएंगे.

कीमत 
नई अपाचे आरटीआर 310 की कीमतें 2.22 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं. हालांकि इसके टॉप-स्पेक BTO वेरिएंट्स की कीमत 2.88 लाख तक चली जाती है, जो इसे अपने टक्कर के मुकाबले थोड़ा महंगा बना देती है. बेस और मिड वेरिएंट्स अपनी कीमत के हिसाब से बेहतरीन वैल्यू देते हैं, लेकिन पूरी तरह लोडेड मॉडल लेने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी होगी.

किसे लेनी चाहिए?
कुल मिलाकर, टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 एक बहुत ही दमदार और मजेदार स्ट्रीटफाइटर है जिसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है. अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो फीचर्स से भरपूर हो और जिसका डिजाइन सड़कों पर सबका ध्यान खींचे, तो यह एक शानदार ऑप्शन है. हालांकि, इसकी बढ़ती कीमतें इसे KTM 390 Duke और Triumph Speed 400 जैसे दिग्गजों के बीच एक कड़े मुकाबले में खड़ा करती हैं.

About the Author
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Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

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