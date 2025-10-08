इंतजार खत्म! TVS Apache RTX 300 होगी देसी एडवेंचर बाइक, इस दिन होगी भारत में लॉन्च

TVS Apache RTX 300 Adventure Bike: भारतीय टू-व्हीलर कंपनी TVS आखिरकार भारत में अपनी पहली एडवेंचर मोटरसाइकिल, Apache RTX 300 को लॉन्च करने के लिए तैयार है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दमदार बाइक को 15 अक्टूबर के दिन लॉन्च किया जाने वाला है. इसे सबसे पहले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में पेश किया गया था. ये कंपनी की एडवेंचर-टूरर कैटेगरी में पहली एंट्री होगी. इस लॉन्च को लेकर ने भारतीय मोटरसाइकिल लवर्स के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है, क्योंकि टीवीएस पहली बार इस कैटेगरी में कोई बाइक ला रहा है.

डिज़ाइन और लुक में क्या खास होगा?

TVS ने मार्च 2025 में ही RTX 300 का डिज़ाइन पेटेंट फाइल किया था, और कई बार इसकी टेस्टिंग के दौरान भी झलक देखने को मिली हैं. पेटेंट इमेज और टेस्ट मॉडल दोनों ने ही बाइक के डिज़ाइन की पुष्टि की है. TVS की इस पहली एडवेंचर टूरर में सामने की तरफ ट्विन LED हेडलाइट्स और LED टर्न इंडिकेटर्स मिलेंगे. बाइक का मस्कुलर फ्यूल टैंक इसे एक आक्रामक और दमदार लुक देगा. साथ ही, इसमें एक पारदर्शी विंडशील्ड भी होगी, जो टूरिंग के दौरान हवा के दबाव को कम करने में मदद करेगी. पीछे की तरफ, RTX 300 में स्प्लिट-पिलियन ग्रैब रेल के साथ जुड़ा हुआ एक सामान रखने का रैक (luggage rack) और एक ऊपर उठा हुआ एग्जॉस्ट (upswept exhaust) होगा.

इंजन पावरट्रेन

हालांकि RTX 300 के हार्डवेयर और अंडरपिनिंग्स की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन स्पाई शॉट्स और एक्सपो मॉडल ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी है. यह एडवेंचर बाइक एक ट्रेलिस फ्रेम पर आधारित है. सस्पेंशन की बात करें तो, इसमें पूरी तरह से एडजस्टेबल अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क और पीछे की तरफ एक मोनोशॉक सस्पेंशन होने की पुष्टि हुई है. पहियों के साइज़ की बात करें, तो आगे का पहिया 19-इंच का और पीछे का पहिया 17-इंच का होने की संभावना है, जो इसे एडवेंचर राइडिंग के लिए उपयुक्त बनाता है.

इंजन की बात करें, तो RTX 300 TVS के RT-XD4 इंजन प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी, जिसे 2025 MotoSoul इवेंट में दिखाया गया था. TVS Apache RTX 300 Adv में 300cc लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलेगा. यह पावर मिल लगभग 35 hp की पीक पावर और 28.5 Nm का टॉर्क आउटपुट देने की क्षमता रखता है.