Hindi Newsऑटोमोबाइल

ये है भारत की सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक, लॉन्च होते ही टेंशन में आ गया था रॉयल एनफील्ड

TVS Apache RTX 300: एडवेंचर और टूरिंग के शौकीनों के लिए बनाई गई यह बाइक, रोमांचक परफॉरमेंस, बेजोड़ रिफाइनमेंट, और सटीक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मेल है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 07:13 PM IST
ये है भारत की सबसे सस्ती एडवेंचर बाइक, लॉन्च होते ही टेंशन में आ गया था रॉयल एनफील्ड

TVS Apache RTX 300: अगर आप भी एक एडवेंचर बाइक खरीदकर लेह-लद्दाख जैसे इलाकों में राइडिंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट कम है तो आपको इरादा बदलने की जरूरत नहीं है. दरअसल हम आपके लिए भारत की सबसे सस्ती एडवेंचर मोटरसाइकिल लेकर आए हैं जिसे खरीदने के लिए आपको जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी. हम आपको हाल ही में लॉन्च हुई TVS RTX 300 के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि एक दमदार एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है. इसकी कीमत 2 लाख रुपये से भी कम है. ऐसे में चली इसकी खासियतों के बारे में जानते हैं.  

क्या है खासियतें
यह नई मशीन बिलकुल नए Next-Gen TVS RT-XD4 इंजन प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे TVS के दशकों के रेसिंग और रैली अनुभव से तैयार किया गया है. Apache RTX रेस-होनड परफॉरमेंस (रेस में परखी गई परफॉरमेंस) को लंबी दूरी की टूरिंग के आराम के साथ मिलाती है, जो मॉडर्न एडवेंचर मोटर साइकिलिंग की परिभाषा को फिर से लिखती है.

एडवेंचर और टूरिंग के शौकीनों के लिए बनाई गई यह बाइक, रोमांचक परफॉरमेंस, बेजोड़ रिफाइनमेंट, और सटीक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मेल है. यह ट्रैक परफॉरमेंस के DNA और एक्सप्लोरेशन-केंद्रित इंजीनियरिंग का एक अनूठा मिश्रण है, जो एडवेंचर टूरर्स के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करता है. इसका मतलब है कि रेसिंग की सटीकता और रोज़ाना के आराम को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है.

Apache RTX की परफॉरमेंस 
TVS Apache RTX के दिल में एक 299.1 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक DOHC इंजन है. यह दमदार इंजन 9,000 rpm पर 36 PS की पावर और 7,000 rpm पर 28.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, फ्यूल इंजेक्शन, और असिस्ट व स्लिपर क्लच दिया गया है, जो स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एक मॉडर्न, असरदार मोनो-वॉल्यूम बॉडी डिज़ाइन के साथ जुड़ा हुआ है.

TVS Apache RTX का हर पहलू—चाहे वह इंजन हो, राइड मोड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फ्रेम हो या सस्पेंशन हो—राइडर को सीधे और महसूस होने वाले फ़ायदे पहुँचाने के लिए बनाया गया है: जैसे ज़्यादा सुरक्षा, बेहतर परफॉरमेंस, ज़्यादा आराम, और एक स्मार्ट कनेक्टिविटी जो ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों तरह के अनुभवों को सहज बनाती है. यह हर राइड को एड्रेनालाइन से भर देगी, चाहे वह खुली हाइवे हो, घुमावदार पहाड़ी मोड़ हो, या फिर अनछुए रास्ते हों. इस बाइक की इंट्रोडक्टरी कीमत ₹1,99,000 रखी गई है, जो इसे एडवेंचर रैली टूरिंग सेगमेंट में बेजोड़ पावर, कंट्रोल और उद्देश्य के साथ एक नया बेंचमार्क स्थापित करने में मदद करती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

TVS Apache RTX 300

