TVS ने रॉयल एनफील्ड को दिखाई आंख, उतारी ऐसी एडवेंचर बाइक, जिसका नहीं कोई तोड़

TVS ने रॉयल एनफील्ड को दिखाई आंख, उतारी ऐसी एडवेंचर बाइक, जिसका नहीं कोई तोड़

TVS Apache RTX 300: टीवीएस के पास हर कैटेगरी की मोटरसाइकिल मौजूद है, जिसमें फुल फेयरिंग से लेकर नेकेड और अर्बन क्रूजर बाइक्स भी हैं, लेकिन कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाते हुए अपनी पहली एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल को मार्केट में लॉन्च कर दिया है.  

Oct 16, 2025, 10:41 AM IST
TVS Apache RTX 300: TVS मोटर कंपनी, जो टू और थ्री-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर है, एडवेंचर मोटर साइकिलिंग की दुनिया को पूरी तरह बदलने के लिए तैयार है. कंपनी अपनी सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली बाइक TVS Apache RTX को लॉन्च कर रही है, जो स्पीड के रोमांच को एक्सप्लोरेशन (खोज) के जज़्बे के साथ मिलाकर एक बिलकुल नया सेगमेंट बनाएगी. यह बाइक सिर्फ़ एक मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि रेसिंग की दुनिया से एडवेंचर टूरिंग के लिए आया एक ख़ास तोहफ़ा है.

TVS Apache ब्रांड ने दशकों की रेसिंग उत्कृष्टता और 6 मिलियन से ज़्यादा राइडर्स के भरोसे की विरासत पर अपनी पहचान बनाई है. Apache RTX इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने अंदर परफॉरमेंस, सटीकता (precision), और रेसिंग DNA के तमाम ख़ासियतें समेटे हुए है.

क्या है खासियतें
यह नई मशीन बिलकुल नए Next-Gen TVS RT-XD4 इंजन प्लेटफॉर्म पर बनी है, जिसे TVS के दशकों के रेसिंग और रैली अनुभव से तैयार किया गया है. Apache RTX रेस-होनड परफॉरमेंस (रेस में परखी गई परफॉरमेंस) को लंबी दूरी की टूरिंग के आराम के साथ मिलाती है, जो मॉडर्न एडवेंचर मोटर साइकिलिंग की परिभाषा को फिर से लिखती है.

एडवेंचर चाहने वालों और रैली टूरिंग के शौकीनों के लिए बनाई गई यह बाइक, रोमांचक परफॉरमेंस, बेजोड़ रिफाइनमेंट, और सटीक इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मेल है. यह ट्रैक परफॉरमेंस के DNA और एक्सप्लोरेशन-केंद्रित इंजीनियरिंग का एक अनूठा मिश्रण है, जो एडवेंचर टूरर्स के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करता है. इसका मतलब है कि रेसिंग की सटीकता और रोज़ाना के आराम को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया गया है.

Apache RTX की परफॉरमेंस 
TVS Apache RTX के दिल में एक 299.1 cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, 4-स्ट्रोक DOHC इंजन है. यह दमदार इंजन 9,000 rpm पर 36 PS की पावर और 7,000 rpm पर 28.5 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, फ्यूल इंजेक्शन, और असिस्ट व स्लिपर क्लच दिया गया है, जो स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एक मॉडर्न, असरदार मोनो-वॉल्यूम बॉडी डिज़ाइन के साथ जुड़ा हुआ है.

TVS Apache RTX का हर पहलू—चाहे वह इंजन हो, राइड मोड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फ्रेम हो या सस्पेंशन हो—राइडर को सीधे और महसूस होने वाले फ़ायदे पहुँचाने के लिए बनाया गया है: जैसे ज़्यादा सुरक्षा, बेहतर परफॉरमेंस, ज़्यादा आराम, और एक स्मार्ट कनेक्टिविटी जो ऑन-रोड और ऑफ-रोड दोनों तरह के अनुभवों को सहज बनाती है. यह हर राइड को एड्रेनालाइन से भर देगी, चाहे वह खुली हाइवे हो, घुमावदार पहाड़ी मोड़ हो, या फिर अनछुए रास्ते हों. इस बाइक की इंट्रोडक्टरी कीमत ₹1,99,000 रखी गई है, जो इसे एडवेंचर रैली टूरिंग सेगमेंट में बेजोड़ पावर, कंट्रोल और उद्देश्य के साथ एक नया बेंचमार्क स्थापित करने में मदद करती है.

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

TVS Apache RTX 300

