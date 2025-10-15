Advertisement
trendingNow12963098
Hindi Newsऑटोमोबाइल

TVS ने कर दिया धमाका, Apache RTX 300 एडवेंचर टूरर बाइक लॉन्च, कीमत महज 1.99 लाख

TVS Apache RTX 300: TVS के पोर्टफोलियो में बजट कम्यूटर से लेकर प्रीमियम सुपरस्पोर्ट तक सभी बाइक थीं, लेकिन अब यह दमदार एडवेंचर बाइक भी शामिल हो गई है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 15, 2025, 06:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TVS ने कर दिया धमाका, Apache RTX 300 एडवेंचर टूरर बाइक लॉन्च, कीमत महज 1.99 लाख

TVS Apache RTX 300: TVS मोटर ने भारतीय बाज़ार में अपनी पहली एडवेंचर टूरर (ADV) मोटरसाइकिल, TVS Apache RTX 300 लॉन्च कर दी है. अभी तक TVS के पोर्टफोलियो में बजट कम्यूटर से लेकर प्रीमियम सुपरस्पोर्ट तक सभी बाइक थीं, लेकिन अब यह दमदार एडवेंचर बाइक भी शामिल हो गई हैं जिसमें RTX में R (Rally), T (Tourer), और X (Xtreme) शामिल हैं, जिसका मतलब है कि ये मोटरसाइकिल एडवेंचर के साथ-साथ लंबी दूरी की टूरिंग और ऑफ-रोडिंग (Off-roading) की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी.

कीमत और वेरिएंट्स 
TVS Apache RTX 300 को हिमाचल प्रदेश के थियोग (Theog) में लॉन्च किया गया है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत (Ex-showroom Price) इस प्रकार है:

वेरिएंट (Variant) एक्स-शोरूम कीमत (Ex-sh)
बेस वेरिएंट (Base Variant) ₹1.99 लाख
टॉप वेरिएंट (Top Variant) ₹2.14 लाख
BTO वेरिएंट (टॉप-स्पेक) ₹2.29 लाख

Add Zee News as a Preferred Source

उपलब्धता: बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी.
कलर (Colours): यह 5 आकर्षक रंगों - वाइपर ग्रीन, टार्न ब्रॉन्ज़, मेटैलिक ब्लू, लाइटनिंग ब्लैक और पर्ल व्हाइट में उपलब्ध है.

इंजन और परफॉर्मेंस 
यह बाइक एक दमदार इंजन के साथ आई है:

पावर: यह 35 bhp (ब्रेक हॉर्सपावर) की पावर देती है.

चेसिस: यह स्टील फ्रेम और डाई-कास्ट एल्यूमीनियम स्विंगआर्म (Die-cast aluminium swingarm) पर आधारित है, जो इसे मजबूती और हल्कापन देता है.

डिज़ाइन 
TVS Apache RTX 300 को एक प्रीमियम ADV बाइक जैसा लुक दिया गया है:

रोड प्रेजेंस: इसमें सेमी फेयरिंग और इंटीग्रेटेड डुअल LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे शानदार लुक देती हैं. विंडशील्ड राइडर को हाईवे स्पीड पर हवा के झोंकों से बचाती है.

सस्पेंशन: इसमें गोल्ड फिनिश के साथ 41mm USD (अपसाइड डाउन) टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं, जो पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं. पीछे मोनो-शॉक सस्पेंशन है.

पहिए: इसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर विशेष कंपाउंड वाले टायर्स लगे हैं.

ब्रेक और सुरक्षा: आगे 320 mm पेटल डिस्क ब्रेक है. यह डुअल चैनल ABS के साथ आती है, जिसे ऑफ-रोडिंग के लिए स्विच (बंद) किया जा सकता है.

अन्य तत्व: स्प्लिट सीट सेटअप, सामान रखने के लिए मजबूत रियर लगेज रैक, और इंजन सुरक्षा के लिए मेटैलिक बैश प्लेट शामिल हैं.

टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स
यह बाइक कई एडवांस्ड फीचर्स से लैस है, जो टूरिंग और ऑफ-रोडिंग को आसान बनाते हैं:

राइडिंग मोड्स: इसमें RT-LSC इलेक्ट्रॉनिक्स सूट के तहत टूर, रैली, अर्बन और रेन जैसे राइडिंग मोड्स मिलते हैं.

क्रूज़ कंट्रोल (Cruise Control): लंबी दूरी के सफर के लिए क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है.

TFT डिस्प्ले: बाइक में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है.

कनेक्टिविटी फीचर्स: इसमें गूगल मैप्स (Google Maps) के साथ मैप मिररिंग, नेविगेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर (Digital Doc transfer), TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और यहाँ तक कि GoPro कंट्रोल जैसी सुविधाएँ भी हैं.

SmartXonnect: इस ऐप के ज़रिए 38+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आखिरी पार्क की गई जगह (last parked location) भी शामिल है.

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TVS Apache RTX 300

Trending news

पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
Punjab news in hindi
पंजाब सरकार ने निभाया वादा, संगरूर के बाढ़ पीड़ितों को 3.50 करोड़ रुपये की पहली
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
Gaganyaan
2040 तक इंसानों को चंद्रमा पर ले जाएगा भारत, ISRO चीफ ने बता दिया पूरा प्लान
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
Rana Sanga
इतिहास का वो निर्णायक युद्ध, जब डर से थर्रा रहा था बाबर!
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
zubeen garg death case
जुबीन गर्ग मौत मामले में समर्थक बेकाबू, आरोपियों को ले जा रही जेल वैन पर किया हमला
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर: ड्रोन तस्करी की फिराक में आतंकी, कई जिलों में उड़ान पर लगा बैन
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
Supreme Court News
पति को लट्टू की तरह घुमाना ठीक नहीं... घर मेंहोती है लड़ाई तो पढ़ लें SC का फैसला 
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
IPS
IPS अधिकारी सुसाइड केस पर प्रकाश अंबेडकर का विवादित बयान, सनातन को ठहराया दोषी
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
Kalinga War History
रणभूमि में तबाही, चिल्लाते हुए लोग...किस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने छोड़ी थी तलवार?
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
Guwahati
'देशभर में 9 प्लॉट- 20 फ्लैट खरीदे', CBI ने NHIDCL के डायरेक्टर को रिश्वत लेते पकड़ा
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?
Congress News
ना हाय-हाय करनी है, ना... नेहरू का हिंदी में एक भाषण कांग्रेस अब क्यों शेयर कर रही?