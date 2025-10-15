TVS ने कर दिया धमाका, Apache RTX 300 एडवेंचर टूरर बाइक लॉन्च, कीमत महज 1.99 लाख

TVS Apache RTX 300: TVS मोटर ने भारतीय बाज़ार में अपनी पहली एडवेंचर टूरर (ADV) मोटरसाइकिल, TVS Apache RTX 300 लॉन्च कर दी है. अभी तक TVS के पोर्टफोलियो में बजट कम्यूटर से लेकर प्रीमियम सुपरस्पोर्ट तक सभी बाइक थीं, लेकिन अब यह दमदार एडवेंचर बाइक भी शामिल हो गई हैं जिसमें RTX में R (Rally), T (Tourer), और X (Xtreme) शामिल हैं, जिसका मतलब है कि ये मोटरसाइकिल एडवेंचर के साथ-साथ लंबी दूरी की टूरिंग और ऑफ-रोडिंग (Off-roading) की ज़रूरतों को भी पूरा करेगी.

कीमत और वेरिएंट्स

TVS Apache RTX 300 को हिमाचल प्रदेश के थियोग (Theog) में लॉन्च किया गया है और इसकी एक्स-शोरूम कीमत (Ex-showroom Price) इस प्रकार है:

वेरिएंट (Variant) एक्स-शोरूम कीमत (Ex-sh)

बेस वेरिएंट (Base Variant) ₹1.99 लाख

टॉप वेरिएंट (Top Variant) ₹2.14 लाख

BTO वेरिएंट (टॉप-स्पेक) ₹2.29 लाख

उपलब्धता: बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होगी.

कलर (Colours): यह 5 आकर्षक रंगों - वाइपर ग्रीन, टार्न ब्रॉन्ज़, मेटैलिक ब्लू, लाइटनिंग ब्लैक और पर्ल व्हाइट में उपलब्ध है.

इंजन और परफॉर्मेंस

यह बाइक एक दमदार इंजन के साथ आई है:

पावर: यह 35 bhp (ब्रेक हॉर्सपावर) की पावर देती है.

चेसिस: यह स्टील फ्रेम और डाई-कास्ट एल्यूमीनियम स्विंगआर्म (Die-cast aluminium swingarm) पर आधारित है, जो इसे मजबूती और हल्कापन देता है.

डिज़ाइन

TVS Apache RTX 300 को एक प्रीमियम ADV बाइक जैसा लुक दिया गया है:

रोड प्रेजेंस: इसमें सेमी फेयरिंग और इंटीग्रेटेड डुअल LED हेडलाइट्स दी गई हैं, जो इसे शानदार लुक देती हैं. विंडशील्ड राइडर को हाईवे स्पीड पर हवा के झोंकों से बचाती है.

सस्पेंशन: इसमें गोल्ड फिनिश के साथ 41mm USD (अपसाइड डाउन) टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स दिए गए हैं, जो पूरी तरह से एडजस्टेबल हैं. पीछे मोनो-शॉक सस्पेंशन है.

पहिए: इसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिन पर विशेष कंपाउंड वाले टायर्स लगे हैं.

ब्रेक और सुरक्षा: आगे 320 mm पेटल डिस्क ब्रेक है. यह डुअल चैनल ABS के साथ आती है, जिसे ऑफ-रोडिंग के लिए स्विच (बंद) किया जा सकता है.

अन्य तत्व: स्प्लिट सीट सेटअप, सामान रखने के लिए मजबूत रियर लगेज रैक, और इंजन सुरक्षा के लिए मेटैलिक बैश प्लेट शामिल हैं.

टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स

यह बाइक कई एडवांस्ड फीचर्स से लैस है, जो टूरिंग और ऑफ-रोडिंग को आसान बनाते हैं:

राइडिंग मोड्स: इसमें RT-LSC इलेक्ट्रॉनिक्स सूट के तहत टूर, रैली, अर्बन और रेन जैसे राइडिंग मोड्स मिलते हैं.

क्रूज़ कंट्रोल (Cruise Control): लंबी दूरी के सफर के लिए क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है.

TFT डिस्प्ले: बाइक में TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है.

कनेक्टिविटी फीचर्स: इसमें गूगल मैप्स (Google Maps) के साथ मैप मिररिंग, नेविगेशन, डिजिटल डॉक्यूमेंट ट्रांसफर (Digital Doc transfer), TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) और यहाँ तक कि GoPro कंट्रोल जैसी सुविधाएँ भी हैं.

SmartXonnect: इस ऐप के ज़रिए 38+ कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जिसमें आखिरी पार्क की गई जगह (last parked location) भी शामिल है.