TVS Apache RTX 300 से सीधा भिड़ेगी KTM 250 Adventure और Royal Enfield Scram 440, जानें इनकी खासियतें

TVS Apache RTX 300 Rivals in Indian Market: TVS मोटर ने अपनी पहली एडवेंचर बाइक Apache RTX 300 को लॉन्च करके भारतीय बाज़ार में गदर मचा दिया है. यह मोटरसाइकिल 35.5 hp की अधिकतम पावर के साथ अपने सेगमेंट में 'पावर किंग' बनकर उभरी है. RTX 300 की सबसे बड़ी खासियत इसका टेक्नोलॉजी पैकेज है, जिसमें बाय-डायरेक्शनल क्विक-शिफ्टर, गोप्रो कंट्रोल, मैप मिररिंग और क्रूज़ कंट्रोल के साथ चार राइड मोड्स (टूर, रैली, अर्बन, रेन) शामिल हैं. ये फीचर्स इसे न केवल लंबी दूरी की टूरिंग के लिए जोरदार बनाते हैं, बल्कि डेली यूज में भी इसका कोई जवाब नहीं है.

ये बाइक हैं मुकाबले में

TVS Apache RTX को मुकाबला देने के लिए KTM 250 Adventure मौजूद है जो प्योर एडवेंचर बाइक है. KTM अपनी 228 mm के बेहतरीन ग्राउंड क्लीयरेंस और सटीक सस्पेंशन सेटअप (WP APEX) के कारण सबसे मुश्किल रास्तों पर भी आसानी से चलने में सक्षम है. इसका हाई-रेविंग, लिक्विड-कूल्ड इंजन हाई-स्पीड परफॉर्मेंस और थ्रिल प्रदान करता है. वहीं, Royal Enfield Scram 440 एक अलग ही स्टाइल पर ज़ोर देती है, जो एक स्क्रैम्बलर और क्रोसओवर का मिश्रण है. इसका 443 cc का बड़ा, टॉर्क-केंद्रित इंजन कम RPM पर 34 Nm का शानदार टॉर्क देता है, जो इसे शहरी ट्रैफिक और हल्के ऑफ-रोड ट्रेल्स पर आरामदायक और भरोसेमंद बनाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीनों बाइक्स के बीच का चुनाव राइडर की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है. जहां TVS Apache RTX 300 एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स और उच्च हॉर्सपावर चाहने वाले राइडर्स के लिए बेस्ट है, वहीं KTM 250 Adventure उन लोगों के लिए है जो हल्कापन और सस्पेंशन की मदद से आक्रामक ऑफ-रोडिंग पसंद करते हैं. इसके विपरीत, Royal Enfield Scram 440 अपने बड़े इंजन टॉर्क, 795 mm की कम सीट हाइट और मजबूत बिल्ड क्वालिटी के कारण दैनिक उपयोग और आरामदायक वीकेंड राइड्स को प्राथमिकता देने वाले भारतीय ग्राहकों के लिए एक पारंपरिक और सुलभ विकल्प है.