TVS Apache RTX 300 Vs Honda NX200: बजट और परफॉरमेंस की जंग में कौन बेहतर?

TVS Apache RTX 300 Vs Honda NX200: कीमत के मामले में Honda NX200 का पलड़ा काफी भारी है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.58 लाख है. इसके उलट, TVS Apache RTX 300 की शुरुआती कीमत ₹1.99 लाख से शुरू होकर टॉप-एंड 'बिल्ट टू ऑर्डर' वेरिएंट के लिए ₹2.34 लाख तक जाती है. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Feb 16, 2026, 08:03 AM IST
TVS Apache RTX 300 Vs Honda NX200: भारतीय बाजार में एडवेंचर टूरर (ADV) मोटरसाइकिलों की बढ़ती डिमांड के चलते TVS ने हाल ही में Apache RTX 300 को मैदान में उतारा है. ये मोटरसाइकिल ऐसे राइडर्स को टारगेट करती है जो लंबी राइड्स और ऑफ-रोडिंग का एक्सपीरियंस चाहते हैं. हालांकि, बाजार में इसे Honda NX200 जैसी बाइक्स से टक्कर मिल रही है. एक तरफ जहां RTX 300 एक प्रॉपर एडवेंचर बाइक है, वहीं NX200 एक क्रॉसओवर डिजाइन ऑफर करती है. चलिए जानते हैं कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है. 

कीमत का बड़ा अंतर
कीमत के मामले में Honda NX200 का पलड़ा काफी भारी है. इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.58 लाख है. इसके उलट, TVS Apache RTX 300 की शुरुआती कीमत ₹1.99 लाख से शुरू होकर टॉप-एंड 'बिल्ट टू ऑर्डर' वेरिएंट के लिए ₹2.34 लाख तक जाती है. यदि आपका बजट कम है और आप केवल ADV लुक वाली बाइक चाहते हैं, तो होंडा एक किफायती ऑप्शन है. 

पावर और इंजन परफॉरमेंस
इंजन की बात करें तो दोनों बाइक्स के बीच जमीन-आसमान का अंतर है. Apache RTX 300 में 299 cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 35.50 bhp की पावर और 28.5 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है, साथ ही इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है. दूसरी ओर, Honda NX200 में 184.4 cc का एयर-कूल्ड इंजन है, जो 16.76 bhp की पावर देता है. 

ऑफ-रोड केपेबिलिटी 
डिजाइन और साइज के मामले में TVS Apache RTX 300 एक असली एडवेंचरर की तरह दिखती है. यह होंडा के मुकाबले में 141 mm लंबी और 152 mm ऊंची है. जरूरी बात ये है कि इसका 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है, जो इसे खराब रास्तों और पत्थरों के ऊपर से आसानी से निकलने में मदद करता है. इसके मुकाबले NX200 का ग्राउंड क्लीयरेंस मात्र 167 mm है. हालांकि, कम वजन (148 kg) होने के कारण होंडा को शहर के ट्रैफिक में संभालना टीवीएस (180 kg) के मुकाबले आसान है.

वैल्यू फॉर मनी: आपके लिए कौन सी सही?
अगर आप एक बिगिनर राइडर हैं और शहर में चलाने के लिए एक स्टाइलिश, हल्की और सस्ती बाइक चाहते हैं, तो Honda NX200 आपके लिए बेस्ट है. हालांकि आप असल मायने में टूरिंग और ऑफ-रोडिंग करना चाहते हैं और पावर के साथ समझौता नहीं करना चाहते, तो TVS Apache RTX 300 चुनना आपके लिए फायदे की डील साबित हो सकता है. 

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस.

Adventure Bike

