Hindi NewsऑटोमोबाइलTVS Apache RTX बनी इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2026, फिर रचा इतिहास

TVS Apache RTX बनी 'इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर 2026', फिर रचा इतिहास

TVS Apache RTX: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अवॉर्ड 2007 से दिया जा रहा है. इसमें केवल वही बाइक्स शामिल हो सकती हैं जो पूरी तरह नई हों और भारत में ही बनी हों. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Dec 22, 2025, 05:51 PM IST
TVS Apache RTX: ​टीवीएस मोटर कंपनी के लिए 2026 की शुरुआत बहुत शानदार रही है. उनकी नई बाइक TVS Apache RTX को साल की सबसे बेहतरीन बाइक चुनते हुए 'इंडियन मोटरसाइकिल ऑफ द ईयर' (IMOTY 2026) का अवॉर्ड दिया गया है. टीवीएस के लिए यह गर्व की बात है क्योंकि यह तीसरी बार है जब उनकी किसी बाइक ने यह बड़ा खिताब जीता है. यह अवॉर्ड साबित करता है कि टीवीएस नई तकनीक और दमदार परफॉर्मेंस के मामले में ग्राहकों की पहली पसंद बनी हुई है.

इन बाइक्स से निकली आगे 
इस साल मुकाबला काफी कड़ा था और कई बड़ी कंपनियों की बाइक्स रेस में शामिल थीं. टीवीएस अपाचे आरटीएक्स ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया. दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक बाइक अल्ट्रावॉयलेट (Ultraviolette X-47) रही और तीसरे नंबर पर केटीएम एडवेंचर 390 (KTM Adventure 390) ने जगह बनाई. 

इस अवॉर्ड को बाइक इंडस्ट्री का 'ऑस्कर' माना जाता है. विजेता को चुनने का जिम्मा 16 अनुभवी ऑटो एक्सपर्ट्स और पत्रकारों की एक टीम (जूरी) पर था. निष्पक्षता बनाए रखने के लिए वोटिंग का एक खास तरीका अपनाया गया, जिसमें जूरी के हर सदस्य को अपनी पसंद की कम से कम 5 अलग-अलग बाइक्स को नंबर देने थे. इस सिस्टम की वजह से किसी भी तरह के भेदभाव की गुंजाइश नहीं रहती और सबसे काबिल बाइक ही जीतती है.

अपाचे आरटीएक्स के अलावा इस लिस्ट में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 650, होंडा हॉर्नेट और यामहा XSR 155 जैसी कई मशहूर बाइक्स भी शामिल थीं. टीवीएस की इस बाइक ने अपनी सही कीमत, माइलेज, शानदार लुक और भारतीय सड़कों पर आरामदायक राइड की वजह से जूरी का दिल जीत लिया. यह बाइक न केवल स्टाइल में आगे है, बल्कि सेफ्टी और चलाने के मजे के मामले में भी बेहतरीन है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह अवॉर्ड 2007 से दिया जा रहा है. इसमें केवल वही बाइक् शामिल हो सकती हैं जो पूरी तरह नई हों और भारत में ही बनी हों. पुरानी बाइक्स में थोड़ा-बहुत बदलाव करके उन्हें इस रेस में शामिल नहीं किया जा सकता. साथ ही, जो बाइक्स विदेश से पूरी बनी-बनाई भारत आती हैं (CBU), उन्हें भी इस कॉम्पिटिशन से बाहर रखा जाता है. इन्हीं सख्त नियमों की वजह से इस अवॉर्ड की वैल्यू पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है.

TVS Apache RTX

