Advertisement
trendingNow12979691
Hindi Newsऑटोमोबाइल

TVS ला रहा सबसे तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर M1-S, खासियतें सुनेंगे तो भूल जाएंगे ओला और एथर

TVS M1-S Electric Scooter: TVS M1-S के भारत में लॉन्च होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और इसकी संभावना कम ही मानी जा रही है कि यह स्कूटर भारतीय सड़कों पर आएगा. 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Oct 29, 2025, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

TVS ला रहा सबसे तगड़ा इलेक्ट्रिक स्कूटर M1-S, खासियतें सुनेंगे तो भूल जाएंगे ओला और एथर

TVS M1-S Electric Scooter: TVS मोटर कंपनी अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर, TVS M1-S, लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है. यह स्कूटर पहले से ही सिंगापुर की स्टार्टअप ION Mobility के तहत कुछ विदेशी बाजारों में बिक रहा है, लेकिन अब यह 4 नवंबर को मिलान में होने वाले 2025 EICMA शो में TVS M1-S के रूप में वैश्विक स्तर पर पेश किया जाएगा.

भारत में लॉन्च की संभावना कम
फिलहाल, TVS M1-S के भारत में लॉन्च होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और इसकी संभावना कम ही मानी जा रही है कि यह स्कूटर भारतीय सड़कों पर आएगा. TVS का मुख्य ध्यान अभी भारतीय बाजार में अपने मौजूदा इलेक्ट्रिक स्कूटर पोर्टफोलियो पर है, जिसमें लोकप्रिय iQube, हाल ही में लॉन्च हुआ Orbiter और प्रीमियम TVS X शामिल हैं. M1-S का ग्लोबल लॉन्च मुख्य रूप से उन बाजारों पर केंद्रित है जहाँ ION Mobility पहले से सक्रिय थी या जहाँ TVS अब अपनी EV उपस्थिति को बढ़ाना चाहती है, खासकर दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में.

दमदार है पावर 
दमदार परफॉर्मेंस और शानदार स्पेसिफिकेशन्सTVS M1-S एक मैक्सी-स्कूटर डिज़ाइन पर आधारित है और यह एक बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर चलता है. यह स्कूटर परफॉर्मेंस के मामले में काफी दमदार है, जिसमें 4.3 kWh का बैटरी पैक और 12.5 kW की इलेक्ट्रिक मोटर लगी है, जो 254 Nm का जबरदस्त टॉर्क जनरेट करती है. कंपनी का दावा है कि यह स्कूटर सिंगल चार्ज पर 150 km की रेंज देता है और इसकी टॉप स्पीड 105 kmph है, साथ ही यह मात्र 3.7 सेकंड में 0 से 50 kmph की रफ्तार पकड़ सकता है. इसमें मल्टीपल राइडिंग मोड्स के साथ-साथ मोटर-असिस्टेड रिवर्स गियर भी दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

दमदार फीचर्स 
TVS M1-S टेक्नोलॉजी के मामले में काफी हाइटेक है. इसमें ट्विन प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स और आइब्रो-शेप्ड DRLs दी गई हैं. राइडर को $7$-इंच का फुल-कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसे फीचर्स ऑफर करता है. इसमें एक स्मार्ट-की सिस्टम, बिल्ट-इन ऑनबोर्ड चार्जर, ऐप कनेक्टिविटी, और मोबाइल चार्जिंग के लिए एक USB-A पोर्ट शामिल है. 

About the Author
author img
Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TAGS

TVS M1-S

Trending news

कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
Zubeen Garg
'CM हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर राजनीति
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
2025 Bihar vidhan sabha chunav
न इकरार न इनकार...20 साल बाद 'फिर एक बार नीतीशे कुमार' की माला क्‍यों जप रहा NDA ?
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
Weather
बरसेंगे आफत के बादल, 3 दिन तक तांडव मचाएगा चक्रवात मोंथा, अब पड़ेगी कड़कड़ाती सर्दी
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
cyclone
कैसे शुरू हुआ था साइक्लोन मोंथा, अब तक कितना नुकसान पहुंचाया, और अब आगे क्या?
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
DNA
DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
Kashmir
4 दिनों का वो ऑपरेशन जिसने बदल दी जम्मू-कश्मीर की किस्मत, कौन थे ब्रिगेडियर राजिंदर?
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना
West Bengal
'मेरी मौत के लिए NRC...', बंगाल में शख्स के सुसाइड के बाद ममता का बीजेपी पर निशाना