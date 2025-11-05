TVS लाई 'जादुई' AR हेलमेट, सड़क पर दिखेगी नेविगेशन की पूरी दुनिया!

TVS Helmet: दोपहिया वाहन बनाने वाली वैश्विक कंपनी TVS मोटर कंपनी ने स्विस स्टार्टअप एजिस राइडर (Aegis Rider) के साथ मिलकर EICMA 2025 में एक अभूतपूर्व राइड असिस्ट इनोवेशन पेश किया है. दोनों कंपनियों ने मिलकर TVS पवेलियन में क्रांतिकारी हेड्स-अप डिस्प्ले (HUD) एआर हेलमेट का प्रदर्शन किया, जिसमें TVS की ब्रांडिंग भी है.

यह एजिस राइडर विजन हेलमेट अपनी तरह की पहली पेटेंटेड तकनीक का उपयोग करता है, जो स्पेशल एंकरिंग (Spatial Anchoring) और ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) तकनीक के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी को सीधे राइडर की आँखों के सामने प्रदर्शित करता है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह राइडर का ध्यान सड़क से हटने नहीं देता. यह AR डिस्प्ले रियल-टाइम नेविगेशन, खतरे के अलर्ट और कॉल नोटिफिकेशन जैसी जानकारी देता है, जिससे राइडिंग का अनुभव और स्मार्ट कनेक्टिविटी एक नए स्तर पर पहुँच जाती है.

EICMA में आने वाले आगंतुक TVS RTR 310 मोटरसाइकिल पर इस उन्नत तकनीक का लाइव प्रदर्शन देख रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह इनोवेशन किस तरह से राइडिंग को बदलने वाला है.

इस 'स्मार्ट हेलमेट' की टेक्नोलॉजी इतनी खास क्यों है?

TVS और एजिस राइडर का यह सहयोग राइड असिस्टेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. यह HUD हेलमेट संवर्धित वास्तविकता (AR) का उपयोग करके नेविगेशन संकेत, वाहन की गति और अलर्ट जैसे आवश्यक डेटा को राइडर की आँखों के सामने प्रोजेक्ट करता है. यह स्पेशली एंकर किया गया डिस्प्ले राइडर को सड़क पर नजर रखने की अनुमति देता है, जिससे ध्यान भटकने की समस्या कम होती है.

यह एजिस राइडर HUD हेलमेट एक टिकाऊ कार्बन फाइबर शेल के भीतर एक चुंबकीय दूरबीन एआर ग्लास और µOLED प्रोजेक्टर को मजबूती से जोड़ता है. इसमें एडैप्टिव ब्राइटनेस और एंटी-ग्लेयर (Anti-glare) गुण हैं, जो अलग-अलग रोशनी की स्थिति में भी स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करते हैं. यह सिस्टम क्वालकॉम प्रोसेसर और 7,000mAh की दमदार रिचार्जेबल बैटरी द्वारा संचालित है जो चार घंटे तक चलती है. यह हेलमेट मोटरसाइकिल के इंफोटेनमेंट और स्मार्टफोन दोनों से वायरलेस तरीके से जुड़ता है. राइडर्स को रियल टाइम नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, म्यूजिक कंट्रोल, और यात्रा को रिकॉर्ड करने के लिए एक एकीकृत 5MP एक्शन कैमरा मिलता है. सबसे महत्वपूर्ण, यह हेलमेट ECE 22.06 और DOT सहित वैश्विक सुरक्षा प्रमाणपत्रों को पूरा करता है.

एजिस राइडर के संस्थापक और सीईओ, साइमन हेकर ने बताया कि उनका हेलमेट डैशबोर्ड पर दिखने वाली जानकारी को राइडर के सामने हेड-अप डिस्प्ले में दिखाता है, जो सिर और मोटरसाइकिल की गति की परवाह किए बिना मोटरसाइकिल के सामने स्थिर रहता है. TVS के साथ एकीकृत संस्करण में, यह टर्न सिग्नल, आरपीएम, ईंधन स्तर और गियर स्थिति जैसी अतिरिक्त मोटरसाइकिल जानकारी को भी दिखाएगा.