TVS ने ग्राहकों को दी बड़ी राहत, घटा दिए Apache RR 310 और RTR 310 के दाम

TVS Price Cut: टीवीएस मोटर ने हाल ही में जीएसटी दरों में की गई कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुँचाते हुए अपनी अपाचे आरआर 310 और आरटीआर 310 मॉडल की कीमतों में 26,909 रुपये तक की कटौती की है.

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:26 AM IST
TVS Price Cut: दोपहिया वाहन प्रेमियों को बड़ी राहत देते हुए, टीवीएस मोटर कंपनी ने अपनी प्रमुख अपाचे आरआर 310 और अपाचे आरटीआर 310 मोटरसाइकिलों की कीमतों में कटौती की है. यह अपडेट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी रेट्स में 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत की कटौती के बाद की गई है. 

लागू हो गईं हैं नई कीमतें 

22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होने वाली यह कटौती एक्स-शोरूम कीमतों में 26,909 रुपये तक की कमी लाएगी, जिससे प्रीमियम मोटरसाइकिलें और भी सुलभ हो जाएँगी. नई कीमतें सभी राज्यों में लागू हैं, उत्तराखंड के लिए अलग से आंकड़े दिए गए हैं.

जानें कितनी हुई है कटौती 

टीवीएस अपाचे आरआर 310 और आरटीआर 310 के संशोधित मूल्यों की घोषणा की गई है, जिसमें विभिन्न वेरिएंट्स और रंग विकल्पों के लिए कीमतें और जीएसटी बचत शामिल हैं. अपाचे आरआर 310 के नॉन-बीटीओ वेरिएंट्स में बेस मॉडल बिना क्विकशिफ्टर (क्यूएस) के रेसिंग रेड रंग में 2,56,240 रुपये (अन्य राज्यों में) और 2,57,640 रुपये (उत्तराखंड में) है, जिसमें 21,759 रुपये की जीएसटी बचत है. क्विकशिफ्टर के साथ बेस मॉडल रेसिंग रेड में 2,71,940 रुपये और बॉम्बर ग्रे में 2,76,540 रुपये है.

बीटीओ वेरिएंट्स में डायनामिक किट, डायनामिक प्रो किट, और डायनामिक + डायनामिक प्रो किट शामिल हैं, जिनकी कीमतें रेसिंग रेड, बॉम्बर ग्रे, और रेस रिप्लिका रंगों में 2,86,690 रुपये से 3,17,090 रुपये तक हैं. एनिवर्सरी एडिशन ग्लॉसी ब्लैक और गोल्ड रंग में 3,10,640 रुपये (अन्य राज्य) और 3,12,040 रुपये (उत्तराखंड) में उपलब्ध है, जिसमें 26,360 रुपये की जीएसटी बचत है.टीवीएस अपाचे आरटीआर 310 के नॉन-बीटीओ वेरिएंट्स में बेस मॉडल बिना क्विकशिफ्टर के आर्सेनल ब्लैक रंग में 2,21,240 रुपये (अन्य राज्य) और 2,22,590 रुपये (उत्तराखंड) में उपलब्ध है, जिसमें 18,750 रुपये की जीएसटी बचत है. क्विकशिफ्टर के साथ बेस मॉडल आर्सेनल ब्लैक, फ्यूरी येलो, और फायरी रेड रंगों में 2,36,890 रुपये से 2,41,490 रुपये तक है.

बीटीओ वेरिएंट्स में डायनामिक किट, डायनामिक प्रो किट, और डायनामिक + डायनामिक प्रो किट शामिल हैं, जिनकी कीमतें आर्सेनल ब्लैक, फ्यूरी येलो, फायरी रेड, और सेपांग ब्लू रंगों में 2,53,490 रुपये से 2,93,140 रुपये तक हैं. एनिवर्सरी एडिशन ग्लॉसी ब्लैक और गोल्ड रंग में 2,86,690 रुपये (अन्य राज्य) और 2,88,040 रुपये (उत्तराखंड) में उपलब्ध है, जिसमें 24,310 रुपये की जीएसटी बचत है.

