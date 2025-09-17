महज 4 साल में बिक गईं 16 लाख से ज्यादा यूनिट्स, TVS की इस सस्ती बाइक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
महज 4 साल में बिक गईं 16 लाख से ज्यादा यूनिट्स, TVS की इस सस्ती बाइक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

TVS Raider: 2021 में लॉन्च होने के बाद से अगस्त 2025 के आखिर तक, टीवीएस ने रेडर की 16,04,355 यूनिट्स बेच डाली हैं. 

 

Written By  Vineet Singh|Last Updated: Sep 17, 2025, 08:29 AM IST
TVS Raider: 16 सितंबर, 2021 को भारत में लॉन्च हुई TVS Raider 125 ने 4 साल पूरे कर लिए हैं. TVS ने Raider को स्पोर्टी लुक देकर अपनी एक अलग पहचान बनाने का लक्ष्य रखा था, और यह एक बेहतरीन फैसला साबित हुआ है. इस कम्यूटर बाइक ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं.

अपने लॉन्च से लेकर अगस्त 2025 के अंत तक, प्रीमियम, तकनीक से लैस Raider 125 कम्यूटर मोटरसाइकिल की 16,04,355 यूनिट्स यानी 16 लाख से ज़्यादा यूनिट्स बिक ​​चुकी हैं, जिनमें से 13.5 लाख यूनिट्स घरेलू बाज़ार में और 2.45 लाख से ज़्यादा यूनिट्स निर्यात में बिकीं. भारत में, अपने लॉन्च से लेकर अगस्त 2025 तक, रेडर 125 ने टीवीएस की कुल 35.2 लाख मोटरसाइकिलों की बिक्री में 39 प्रतिशत का योगदान दिया है.

दमदार रही बिक्री 

वित्त वर्ष 2022 के अंतिम छह महीनों में मासिक बिक्री औसतन 12,000 से अधिक यूनिट्स के साथ कुल 76,742 यूनिट्स की रही और अगले वित्त वर्ष में यह सालाना आधार पर 212 प्रतिशत बढ़कर 2.40 लाख से कुछ कम रही. वित्त वर्ष 2024 में, रेडर 125 ने टीवीएस की सबसे अधिक बिकने वाली बाइक बनी जिसकी बिक्री दोगुनी होकर 4.78 लाख यूनिट्स हो गई - जो टीवीएस अपाचे सीरीज से 1 लाख यूनिट्स ज्यादा है. 

बिक्री में आई कमी 

वित्त वर्ष 2025 में रेडर 125 की बिक्री लगभग 4 लाख यूनिट रहेगी, जो पिछले साल की तुलना में 16 प्रतिशत कम है, और वित्त वर्ष 2026 के पहले पाँच महीनों में 1.30 लाख यूनिट से ज़्यादा की बिक्री के साथ इसका प्रदर्शन भी पिछले साल की बिक्री संख्या से 9 प्रतिशत पीछे है. होंडा शाइन, जिसने अप्रैल-जुलाई 2025 की अवधि में 5.71 लाख से ज़्यादा यूनिट बेची हैं.

निर्यात की बात कारें तो अगस्त 2025 के अंत तक 2.45 लाख से ज़्यादा टीवीएस रेडर विदेशी बाज़ारों में भेजे जा चुके हैं. निर्यात के लिए सबसे अच्छा वित्तीय वर्ष वित्त वर्ष 2025 रहा, जिसमें 71,000 से ज़्यादा इकाइयाँ निर्यात की गईं, जो पिछले साल की तुलना में 31 प्रतिशत ज़्यादा है. वित्त वर्ष 2026 के पहले पाँच महीनों में, अनुमानित 37,000 इकाइयों का निर्यात किया गया है, जिसका मतलब है कि मौजूदा वित्त वर्ष रेडर 125 के लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष साबित हो सकता है.

जीएसटी 2.0 के तहत 350 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर कर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे टीवीएस रेडर 125 के साथ-साथ टीवीएस के बाकी पेट्रोल-संचालित रेंज और पूरे दोपहिया वाहन बाजार को कम कीमत का लाभ मिलेगा, जिससे बिक्री को बढ़ावा मिलेगा।

Vineet Singh

डिजिटल पत्रकार और ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में काम करने का 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस. खबरों के साथ-साथ यूट्यूब वीडियो के जरिए ऑटोमोबाइल सेगमेंट की बारीक खबरों का अपडेट...और पढ़ें

TVS Raider

